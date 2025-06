I concetti di bioedilizia includono la selezione di siti rispettosi dell'ambiente, l'adozione di pratiche volte a facilitare e migliorare l'efficienza energetica, l'efficienza idrica e la qualità degli ambienti interni, nonché le iniziative per limitare le emissioni di carbonio. I progetti di bioedilizia di successo spesso soddisfano standard ampiamente riconosciuti nel settore, come il framework Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

Il termine bioedilizia può anche riferirsi a una struttura realizzata secondo pratiche sostenibili. A volte viene utilizzato in modo intercambiabile con altri termini, come "edilizia ecologica", "edilizia ad alte prestazioni" ed "edilizia sostenibile".