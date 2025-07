Che cos'è il conversational commerce?

"Alexa, trovami un nuovo paio di calzini da corsa di alta qualità." Questa frase è uno degli innumerevoli esempi di conversational commerce all'opera.

Il commercio conversazionale sta rimodellando completamente l'esperienza di acquisto digitale. Questo tipo di e-commerce crea un'esperienza di acquisto fluida e interattiva per i consumatori attraverso strumenti di conversazione come chatbot e assistenti vocali. Utilizza la comodità e l'immediatezza delle piattaforme di messaggistica in tempo reale per coinvolgere gli acquirenti in conversazioni dinamiche e personalizzate, trasformando questi canali di messaggistica in canali di vendita affidabili.

In sostanza, il commercio conversazionale consente alle aziende di interagire con i clienti in modo più intuitivo e contestualmente pertinente. Questa interazione trascende la semplice promozione del prodotto per fornire supporto clienti, offrire consigli personalizzati e semplificare le transazioni. La tecnologia alla base di questa trasformazione include l'elaborazione avanzata del linguaggio naturale (NLP) e l'AI che consentono agli assistenti virtuali di comprendere, interpretare e rispondere in modo appropriato alle domande degli utenti, simulando quindi interazioni simili a quelle umane.

In un recente report dell'IBM® Institute of Business Value, solo il 14% dei consumatori intervistati si è definito "soddisfatto" dell'esperienza di acquisto online. Questi risultati rivelano una chiara necessità di migliorare l'esperienza del cliente.

Separatamente, più della metà dei consumatori intervistati afferma di voler utilizzare nuove tecnologie, tra cui assistenti virtuali e realtà aumentata (AR), mentre fanno acquisti. Questi consumatori sono attivamente aperti a provare nuove esperienze di acquisto digitali come il commercio conversazionale.