Si dice spesso che l'AI stia inaugurando la quarta rivoluzione industriale e che l'impatto della tecnologia sul commercio digitale sia stato immenso. Le esperienze di acquisto personalizzate non sono più un'anomalia, ma qualcosa che i clienti si aspettano. Gli strumenti di ottimizzazione e automazione digitale hanno reso più economico e facile per le aziende utilizzare i dati dei clienti o di terze parti, creando siti di e-commerce intelligenti. Gli strumenti di marketing e di product discovery che utilizzano l'intelligenza artificiale aiutano a facilitare il coinvolgimento e la fidelizzazione dei clienti, se implementati correttamente.

Personalizzazione

Gli algoritmi di AI possono analizzare elevate quantità di dati sui clienti, tra cui cronologia di navigazione, comportamento di acquisto e informazioni demografiche per fornire consigli personalizzati sui prodotti ed esperienze personalizzate. La personalizzazione basata sull'AI mette in evidenza i prodotti che un consumatore è più propenso ad acquistare, ricorda ai clienti quando è il momento di rifornire un ordine e offre esperienze di acquisto su misura in base alle preferenze individuali. Queste esperienze di acquisto personalizzate possono essere implementate in diversi punti di contatto, tra cui pagine di prodotti, campagne e-mail e durante il processo di checkout.

Determinazione dinamica dei prezzi

La determinazione dinamica dei prezzi, utilizzata soprattutto dalle aziende di ride-sharing ma sempre più utilizzata anche in altri mercati, consente ai rivenditori di adattare i prezzi in tempo reale in base a fattori quali domanda, livelli di inventario e prezzi della concorrenza. Per alcune aziende di e-commerce, i prezzi dinamici possono aiutare a massimizzare i ricavi pur rimanendo competitivi sul mercato, sebbene sia fondamentale selezionare attentamente i parametri dell'AI per evitare strutture di prezzo non realistiche che potrebbero scoraggiare i nuovi clienti.

Chatbot e assistenti virtuali

Secondo Gartner, entro il 2027 i chatbot diventeranno, per ben un quarto delle organizzazioni, la tecnologia che fornisce un'assistenza clienti personalizzata in linguaggio naturale, rispondendo alle domande e risolvendo i problemi dei consumatori in tempo reale. Come hanno sottolineato alcuni ricercatori (link esterno a ibm.com), è indispensabile trovare una sinergia tra il servizio clienti conversazionale assistito dall'AI e le persone che lo gestiscono, per garantire ai clienti un'esperienza di acquisto online produttiva dall'inizio alla fine.

Ricerca e scoperta

I motori di ricerca e raccomandazione basati sull'AI utilizzano algoritmi di machine learning per acquisire meglio le intenzioni degli utenti, migliorare la pertinenza della ricerca e migliorare la scoperta dei prodotti. Ad esempio: i grandi rivenditori stanno utilizzando l'AI di terze parti (link esterno a ibm.com) per rendere più semplice la ricerca di prodotti in linguaggio naturale, in modo che gli acquirenti possano cercare per modello o stile e trovare l'articolo esatto che desiderano acquistare.

La rivoluzione dell'AI ha anche facilitato la creazione di nuovi tipi di brand di e-commerce basati sulla tecnologia. Negli ultimi anni, ad esempio, le società di e-commerce basate su un modello di abbonamento, come Blue Apron e BarkBox, sono cresciute di oltre il 1.000% (link esterno a ibm.com). I brand con abbonamento direct-to-consumer come questi spesso sfruttano l'AI e analytics avanzati per fornire ai loro clienti selezioni di prodotti personalizzate.