Guida all'implementazione del CMMS

Le organizzazioni adottano e si affidano sempre più a nuove tecnologie per snellire le operazioni di manutenzione e migliorare l'efficienza. Un moderno CMMS utilizza intelligenza artificiale (AI), machine learning (ML) e Internet of Things (IoT) per semplificare i workflow, ridurre i tempi di inattività degli asset e migliorare il processo decisionale basato sui dati.

L'impianto di CMMS non riguarda solo l'installazione di software. È un processo altamente strutturato che integra il CMMS nei sistemi di manutenzione esistenti, snellendo i workflow e migliorando i risultati. Una forte implementazione CMMS si basa su una raccolta e analisi avanzata dei dati per fornire agli stakeholder un quadro in tempo reale di come stanno funzionando i loro asset più preziosi e di come dovrebbero essere mantenuti.