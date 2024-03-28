Che cos'è il cloud banking?

Negli anni 2000, gli smartphone e la maggiore velocità di Internet hanno inaugurato un'era di innovazione digitale nel settore bancario. Questo settore, un tempo gravato dai costi e dai vincoli dell'infrastruttura fisica, ha iniziato a cambiare. Ben presto le banche hanno iniziato a offrire sempre più servizi in formato digitale. Dopo le preoccupazioni iniziali sulla protezione e la sicurezza dei dati, i clienti hanno iniziato a fidarsi maggiormente dello spazio e sono diventati più disposti a condurre transazioni online.

Nel secondo decennio del nuovo secolo, era normale per i clienti accedere ai propri account online, in qualsiasi momento della giornata, spesso sul dispositivo di loro scelta. Con l'aumento delle funzionalità di sicurezza nelle offerte di cloud pubblico, le banche hanno iniziato ad accedere ai propri server e database anche su Internet, anziché tramite data center on-premise come avveniva in passato. Ciò ha reso le banche clienti sia di soluzioni di cloud privato che di cloud pubblico e ha dato inizio all'era attuale del cloud banking. Questo cambiamento ha inaugurato l'era attuale del cloud banking, in cui i fornitori di cloud service (CSP) competono in termini di sicurezza, tecnologia e adattabilità per soddisfare le esigenze in evoluzione delle banche.

Nel definire una strategia cloud , le istituzioni finanziarie devono affrontare un delicato equilibrio tra la richiesta dei clienti di applicazioni e servizi all'avanguardia, l'adesione a requisiti normativi impegnativi e i costi. Una delle scelte più importanti da fare è tra un cloud pubblico e privato.