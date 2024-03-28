Che cos'è il cloud banking?

Il cloud banking è la fornitura on demand di servizi bancari da parte di istituti finanziari tramite Internet. Come altri servizi di cloud computing, si basa sull'accesso remoto alle risorse di calcolo, come server fisici, server virtuali, data center, Software-as-a-Service (SaaS) e molto altro.
Oltre a offrire maggiore facilità e accessibilità, il cloud banking migliora l'esperienza del cliente in altri modi, compresa la possibilità di pagare molti servizi online. Quando un cliente di un istituto finanziario che fornisce servizi di cloud banking guarda un film pay-per-view a casa o richiede un passaggio tramite un'app di rideshare, risponde sui servizi bancari digitali cloud-native. Questi servizi facilitano le transazioni, garantendo una procedura di pagamento ottimale.
Oltre ad alimentare molti servizi consumer, l'ecosistema cloud aiuta anche il settore finanziario a ridurre i costi e a soddisfare altre esigenze aziendali. Dal potenziamento delle applicazioni che migliorano il lavoro da remoto alla fornitura dell'elevato potere di calcolo necessario per eseguire applicazioni di intelligenza artificiale (AI), machine learning (ML) e Internet of Things (IoT), le banche di tutto il mondo stanno utilizzando la potenza delle piattaforme cloud.
Per i consumatori, il cloud banking ha reso molto più semplici le attività quotidiane come lo shopping e il trasporto. Considera il compito di fare la spesa e andare a prendere i figli a scuola. Prima che il cloud banking diventasse realtà, queste attività richiedevano più soste in luoghi diversi. Ora, qualcuno può realizzarli utilizzando solo uno smartphone con un'app di cloud banking.
Tuttavia, la potenza del cloud banking non si ferma al consumatore. Sempre più spesso, il settore bancario la utilizza per migliorare la sicurezza dei dati, creare prodotti più innovativi e implementare tecnologie all'avanguardia come AI e ML per automatizzare attività ripetitive. Di fatto, le migrazioni al cloud da parte degli istituti finanziari sono diventate così diffuse che il settore sta superando di gran lunga gli altri (PDF) e attualmente rappresenta fino al 16% delle spese globali per il cloud.
Quando le istituzioni finanziarie cercano di utilizzare il cloud per offrire prodotti e servizi migliori ai clienti e per raggiungere i propri obiettivi di trasformazione digitale, stanno realizzando diversi benefici importanti.
Lo spostamento dei workload nel cloud ha consentito alle banche di ridurre i costi associati al data storage e all'analisi dei dati. Considerando che le banche sono tenute per legge a conservare registri finanziari dettagliati per tutti i clienti, quest'area offre un grande potenziale per scoprire informazioni preziose. Il cloud banking consente alle istituzioni finanziarie di passare da un modello di data storage on-premise a soluzioni più flessibili e pay-as-you-go che possono essere modificate in base alle loro esigenze.
Poiché proteggono le informazioni e gli asset più importanti dei clienti, le banche sono spesso bersaglio di tentativi di hacking e frode, tuttavia il trasferimento dei servizi finanziari sul cloud li ha resi più sicuri. Le moderne soluzioni di cloud banking garantiscono la sicurezza dei dati dei clienti tramite ulteriori livelli di protezione, come la crittografia e il rilevamento delle frodi. Le soluzioni di cloud banking aiutano le banche anche a rimanere conformi alle normative in continua evoluzione che regolano il loro settore. Infine, molte offerte cloud dispongono di funzionalità di disaster recovery (DR) integrate che aiutano gli istituti finanziari a riprendersi rapidamente dopo una violazione della sicurezza o un'interruzione grave.
L'utilizzo del cloud ha consentito ai sistemi bancari di utilizzare la potenza dell'AI in più workload. Un esempio riguarda i dati dei clienti e lo sviluppo dei prodotti. Quando una banca memorizza i dati dei clienti nel cloud, gli algoritmi di AI possono scansionarli costantemente alla ricerca di insight sui comportamenti dei clienti utilizzabili per progettare nuovi prodotti e funzionalità. Un altro esempio è rappresentato dal settore del customer relationship management (CRM), dove gli AI chatbot e gli agenti virtuali stanno già sostituendo i call center. Questi strumenti migliorano il supporto clienti fornendo supporto in varie attività, quali l'apertura di nuovi conti, i trasferimenti di denaro e le richieste di nuove carte di credito.
Poiché il cloud banking è uno spazio così vivace e tecnologicamente innovativo, ogni giorno vengono progettati nuovi servizi e applicazioni. Ciò significa che molte funzionalità di cloud banking sono già disponibili, riducendo drasticamente il tempo necessario a una banca per offrirle ai propri clienti. Quando una banca che sta già implementando un'infrastruttura cloud individua un'esigenza del cliente che non viene soddisfatta, è probabile che ci sia già un'applicazione disponibile che migliorerebbe immediatamente l'esperienza dell'utente.
Agli inizi, il cloud banking rappresentava semplicemente un modo per le banche di fornire servizi finanziari ai clienti da remoto anziché di persona in una sede fisica. Con l'evoluzione del settore, le banche utilizzano sempre più il cloud per trovare nuove efficienze nelle infrastrutture e nelle operazioni bancarie, in particolare nel data storage e nel trattamento dei dati.
Negli anni 2000, gli smartphone e la maggiore velocità di Internet hanno inaugurato un'era di innovazione digitale nel settore bancario. Questo settore, un tempo gravato dai costi e dai vincoli dell'infrastruttura fisica, ha iniziato a cambiare. Ben presto le banche hanno iniziato a offrire sempre più servizi in formato digitale. Dopo le preoccupazioni iniziali sulla protezione e la sicurezza dei dati, i clienti hanno iniziato a fidarsi maggiormente dello spazio e sono diventati più disposti a condurre transazioni online.
Nel secondo decennio del nuovo secolo, era normale per i clienti accedere ai propri account online, in qualsiasi momento della giornata, spesso sul dispositivo di loro scelta. Con l'aumento delle funzionalità di sicurezza nelle offerte di cloud pubblico, le banche hanno iniziato ad accedere ai propri server e database anche su Internet, anziché tramite data center on-premise come avveniva in passato. Ciò ha reso le banche clienti sia di soluzioni di cloud privato che di cloud pubblico e ha dato inizio all'era attuale del cloud banking. Questo cambiamento ha inaugurato l'era attuale del cloud banking, in cui i fornitori di cloud service (CSP) competono in termini di sicurezza, tecnologia e adattabilità per soddisfare le esigenze in evoluzione delle banche.
Nel definire una strategia cloud , le istituzioni finanziarie devono affrontare un delicato equilibrio tra la richiesta dei clienti di applicazioni e servizi all'avanguardia, l'adesione a requisiti normativi impegnativi e i costi. Una delle scelte più importanti da fare è tra un cloud pubblico e privato.
Quando le banche hanno iniziato a spostare i servizi nel cloud, la maggior parte ha scelto un ambiente di cloud privato, considerandolo più sicuro. Un cloud privato è un ambiente di cloud computing che appartiene interamente a una singola organizzazione. Tutti i cloud service su un cloud privato utilizzato da un istituto finanziario sono forniti su una rete privata, limitando quindi la capacità dei malintenzionati di penetrarvi e compromettere i dati dei clienti. L'infrastruttura cloud privata si trova in genere all'interno di un data center di proprietà dell'istituto finanziario o gestito da un fornitore esterno attraverso un contratto. Questa configurazione fornisce un ulteriore livello di sicurezza. Nonostante l'attrattiva del cloud privato in termini di sicurezza e controllo, esso manca della scalabilità e della flessibilità offerte dal cloud pubblico. Poiché i cloud pubblici continuano a migliorare la propria sicurezza, molte banche ora li scelgono quale opzione praticabile.
Un cloud pubblico è un cloud ospitato nel dominio pubblico a cui è possibile accedere tramite Internet. Molte delle aziende più grandi del mondo, tra cui Amazon Web Services (AWS), IBM e Microsoft Azure ospitano istanze di cloud pubblico . Un cloud pubblico consente agli istituti finanziari di archiviare i dati dei clienti nei data center e di scalare i servizi a cui si abbonano in base alle esigenze. Il modello di cloud pubblico offre notevoli vantaggi in termini di costi, scalabilità e flessibilità. Tuttavia, alcuni istituti finanziari nutrono preoccupazioni in merito alle leggi sulla privacy, poiché molti server che memorizzano dati sensibili si trovano in paesi diversi.
Le soluzioni di hybrid cloud e multicloud mirano a combinare i vantaggi del cloud computing sia dagli ecosistemi pubblici che da quelli privati. Gli ambienti di hybrid cloud sono esattamente quello che sembrano: una combinazione di offerte di cloud pubblico e privato. I multicloud sono casi in cui i clienti cloud selezionano diversi servizi (pubblici e privati) di numerosi fornitori. Le implementazioni bancarie ibride e multicloud stanno diventando sempre più popolari perché consentono agli istituti finanziari di acquistare ai prezzi più bassi disponibili da diversi fornitori nella selezione di un cloud service.
Via via che le istituzioni finanziarie adottano il cloud e i suoi numerosi benefici, i casi d'uso aumentano di giorno in giorno. Piccole e grandi istituzioni stanno lanciando nuove iniziative di trasformazione digitale che hanno al centro la trasformazione cloud. Ecco alcuni modi in cui il cloud banking sta cambiando il mondo dei servizi finanziari.
Per anni, molte banche si sono affidate a un'infrastruttura IT legacy rimasta inalterata per decenni a causa degli elevati costi di sostituzione. Tuttavia, anche mantenerla era costoso, per non parlare dell'opportunità di risparmio derivante dal mancato utilizzo della velocità e dell'agilità delle nuove tecnologie. Molte banche oggi incorporano soluzioni di cloud banking nelle loro più ampie iniziative di modernizzazione. Nell'ambito di questa trasformazione, stanno trasferendo funzionalità fondamentali come lo storage e l'elaborazione dei dati da costose infrastrutture IT legacy a modelli operativi cloud più adattabili. Questo aiuta a ridurre i costi e ad aumentare il livello delle offerte tecnologiche per i clienti.
Il cloud banking ha cambiato l'esperienza bancaria complessiva a tal punto che alcune nuove banche non possiedono sedi fisiche. Le challenger bank, ad esempio, ovvero aziende tecnologiche che fanno molto affidamento su prodotti e servizi di tecnologia finanziaria (fintech), utilizzano il cloud per creare piattaforme di digital banking. Alcune offrono servizi esclusivamente su un'app scaricabile tramite smartphone. Le challenger banche si affidano fortemente al cloud per offrire servizi bancari retail simili a quelli offerti dalle istituzioni finanziarie tradizionali, tra cui conti correnti e di risparmio, prestiti e carte di credito. Tuttavia, operano senza i costi generali delle filiali fisiche e i dipendenti necessari per gestirle.
L'open banking (o "dati bancari aperti") è una nuova pratica, resa possibile dalle tecnologie cloud, in cui gli istituti finanziari rendono disponibili i dati dei propri clienti a terzi, spesso altri fornitori di servizi finanziari, per promuovere l'innovazione e fornire nuovi servizi. Le banche che praticano l'open banking devono prima acquisire l'autorizzazione dei clienti di condividere le proprie informazioni, in genere tramite un modulo di consenso. I loro dati, inclusi account, cronologia delle transazioni e altre informazioni, possono quindi essere condivisi tramite un'application programming interface (API). Gli usi dell'open banking variano notevolmente, ma in genere includono opportunità di marketing per prestiti e altri servizi finanziari, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti digitali.
Il passaggio dal cloud privato a quello pubblico da parte di molti istituti finanziari ha consentito ai fornitori di cloud pubblico di offrire prodotti nuovi e innovativi in un modello product-as-a-service, consentendo alle banche di sperimentare diversi servizi e prodotti per i clienti. Le offerte standard consentono inoltre alle banche di concentrarsi meno sulla fintech, che raramente è considerata una competenza bancaria di base, pur beneficiando comunque dell'innovazione nel settore.
