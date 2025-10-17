Automazione e orchestrazione a confronto

L'automazione e l'orchestrazione sono concetti strettamente correlati nelle operazioni aziendali, ma hanno scopi diversi. L'automazione si riferisce all'uso della tecnologia per completare un'attività specifica con il minimo coinvolgimento umano. L'orchestrazione ha una visione più ampia, in quanto gestisce e coordina più processi automatizzati tra i sistemi.
L'automazione utilizza la tecnologia per eseguire attività definite e ripetitive con un intervento umano minimo o nullo. È basata su regole ed esegue le istruzioni sempre nello stesso modo. L'obiettivo è migliorare la velocità, ridurre l'errore umano e liberare i dipendenti da attività manuali ripetitive.
L'automazione è più efficace quando le attività hanno input e output chiaramente definiti. In quanto parte fondamentale dell'automazione dei processi e delle strategie più ampie di automazione dei processi aziendali (BPA), funge da elemento costitutivo dell'efficienza dei processi con la gestione del livello di attività più semplice.
Molte organizzazioni progettano workflow di automazione per collegare le attività correlate e contribuire a garantire che vengano eseguite in una sequenza coerente. I software di automazione moderni spesso si basano su connessioni di application programming interface (API) per scambiare o attivare dati automaticamente tra i sistemi.
Esempi comuni includono l'invio automatico di una fattura dopo una vendita o l'approvazione delle spese al di sotto di una soglia impostata. Queste automazioni semplificano il lavoro ed eliminano i colli di bottiglia senza richiedere la supervisione manageriale.
Sebbene sia preziosa, l'automazione opera spesso in silos. Un reparto potrebbe automatizzare l'immissione dei dati mentre un altro automatizza la pianificazione. Senza coordinamento, queste efficienze rimangono isolate. Molte aziende iniziano la loro trasformazione digitale con l'automazione, ma presto si rendono conto che un mosaico di automazioni disconnesse non può scalare in modo efficace. È qui che l'orchestrazione diventa essenziale.
L'orchestrazione coordina e gestisce più attività automatizzate in modo che lavorino insieme verso un obiettivo aziendale più ampio. Piuttosto che concentrarsi su una singola attività, può garantire che una serie di attività si svolga nella sequenza corretta tra i sistemi e si adatti alle condizioni mutevoli. In effetti, l'orchestrazione è l'automazione applicata a livello di processo anziché a livello di attività.
I processi aziendali sono raramente lineari o limitati a un solo reparto. Nelle operazioni della supply chain, ad esempio, gli aggiornamenti dei fornitori, la gestione del magazzino e la consegna ai clienti devono rimanere allineati in tempo reale. Anche l'assunzione di un nuovo dipendente comporta risorse umane, operazioni IT, gestione paghe e conformità.
L'orchestrazione gestisce processi complessi collegando le automazioni tra i sistemi e i reparti IT per mantenere i processi sincronizzati ed efficienti. Spesso supporta il coordinamento all'interno di ambienti di gestione dei servizi IT in cui più piattaforme devono interagire senza problemi e i team IT devono rispondere rapidamente ai cambiamenti aziendali.
La visibilità è un'altra caratteristica principale dell'orchestrazione. La maggior parte degli strumenti di orchestrazione include dashboard, log e avvisi che tengono traccia dello stato del processo in tempo reale. Questa trasparenza è un beneficio fondamentale sia dell'orchestrazione del workflow che dell'orchestrazione dei processi e aiuta le aziende a mantenere la conformità e ad apportare modifiche rapide quando necessario.
Comprendere le differenze tra automazione e orchestrazione aiuta a chiarire in che modo ciascuna contribuisce all'efficienza aziendale e all'integrazione dei processi. Entrambi gli approcci dovrebbero essere in linea con le esigenze aziendali e le aspettative degli stakeholder per contribuire a garantire che la tecnologia offra un valore misurabile.
L'automazione e l'orchestrazione funzionano meglio come parti della stessa strategia. In effetti, l'orchestrazione dirige il flusso di lavoro tra le automazioni, assicurando che ognuna venga eseguita al momento giusto e nella sequenza corretta.
L'automazione e l'orchestrazione lavorano insieme attraverso trigger condivisi, gestione dei dati e workflow. Un'attività automatizzata potrebbe iniziare quando si verifica un evento, come l'invio di un ordine o l'assunzione di un dipendente. L'orchestrazione aiuta a garantire che ogni automazione successiva segua logicamente, trasformando attività isolate in automazione del workflow connessa che gestisce interi workflow dall'inizio alla fine.
Ad esempio, in un processo di evasione degli ordini, un'automazione potrebbe aggiornare l'inventario, un'altra generare una fattura e un'altra avvisare il cliente. L'orchestrazione gestisce il modo in cui queste automazioni interagiscono, in modo che nessun passaggio venga perso o ripetuto e che le eventuali eccezioni vengano gestite senza problemi.
Negli ambienti aziendali moderni, le piattaforme di orchestrazione gestiscono questo coordinamento integrandosi con strumenti di automazione e sistemi aziendali. Queste piattaforme utilizzano workflow, logica decisionale e monitoraggio predefiniti per controllare il modo in cui le azioni automatizzate comunicano e condividono i dati tra i reparti.
Il risultato è un sistema connesso in cui l'automazione offre efficienza a livello di attività e l'orchestrazione garantisce che tali efficienze supportino workflow coerenti e orchestrati e un processo end-to-end. Se combinati, creano una base scalabile che allinea l'intero processo tra reparti e sistemi.
L'automazione del cloud utilizza strumenti o script per eseguire attività specifiche in ambienti cloud senza l'intervento manuale. Queste attività includono il provisioning di macchine virtuali, l'allocazione dello storage, lo scaling dei server o l'applicazione di patch di sicurezza. Si concentra sul rendere le operazioni di routine più veloci e coerenti. Ad esempio, un'azienda potrebbe automatizzare i backup dei dati o aggiungere automaticamente nuovi server quando l'utilizzo aumenta. L'obiettivo è l'efficienza, la precisione e la velocità a livello di attività.
L'orchestrazione cloud va oltre attraverso la gestione e la coordinazione di più attività automatizzate per fornire un servizio o un workflow completo. Invece di creare semplicemente una macchina virtuale, l'orchestrazione potrebbe anche configurare la rete, assegnare lo storage, implementare le applicazioni e attuare le politiche di sicurezza, il tutto nell'ordine corretto. Garantisce che i processi cloud funzionino senza problemi nei vari sistemi e si adattino alle condizioni mutevoli.
Molte piattaforme di orchestrazione cloud, come Ansible e Kubernetes, sono open source e utilizzano playbook riutilizzabili per definire come le risorse cloud vengono implementate, connesse e gestite in tutti gli ambienti.
La differenza fondamentale tra l'automazione e l'orchestrazione del cloud sta nell'ambito. L'automazione del cloud migliora le singole attività, mentre l'orchestrazione del cloud integra tali attività in operazioni end-to-end complete.
Ad esempio, l'automazione potrebbe gestire l'auto-scaling di un cluster, ma l'orchestrazione garantisce che la scalabilità funzioni anche con il bilanciamento del carico, il monitoraggio e il controllo dei costi. Queste funzionalità sono fondamentali per i team DevOps che gestiscono applicazioni su diversi provider di cloud e piattaforme SaaS. Coordinando l'automazione in questi ambienti, le aziende possono allineare le proprie iniziative tecnologiche con obiettivi più ampi per prestazioni, sicurezza ed efficienza dei costi.
L'automazione offre velocità e coerenza, mentre l'orchestrazione gestisce la complessità in ambienti multi-cloud o ibridi. Insieme, l'automazione e l'orchestrazione del cloud offrono agilità e controllo. Aiutano le aziende a operare in modo efficiente a livello di attività e in modo coeso a livello di sistema.
L'intelligenza artificiale (AI) sta trasformando il modo in cui le aziende utilizzano l'automazione e l'orchestrazione aggiungendo intelligenza, adattabilità e contesto.
L'automazione tradizionale segue regole prestabilite, mentre l'automazione dei processi basata su AI può imparare dai dati, riconoscere modelli e supportare il processo decisionale senza una programmazione esplicita. Questo metodo consente ai sistemi di ottimizzare continuamente il modo in cui vengono eseguite le attività e il modo in cui i workflow rispondono ai cambiamenti. Come risultato, le organizzazioni possono passare dall'esecuzione di attività di base a sistemi connessi e adattivi che migliorano automaticamente le prestazioni nel tempo.
Ad esempio, l'AI può identificare attività di spesa insolite, inviare avvisi e correggere automaticamente gli errori. L'AI generativa aggiunge funzionalità creative, come la stesura di e-mail, il riepilogo delle interazioni con i clienti o la generazione di codice. Questo processo aiuta a ridurre lo sforzo manuale e ad accelerare i workflow complessi.
Per l'orchestrazione, l'AI aiuta a gestire il modo in cui più sistemi automatizzati lavorano insieme. Le piattaforme di orchestrazione basate su AI possono monitorare condizioni mutevoli, reindirizzare i processi o allocare risorse automaticamente in base ai dati correnti. L'agentic AI amplia ulteriormente questa pratica utilizzando agenti digitali intelligenti che collaborano tra i sistemi per mantenere le operazioni efficienti ed equilibrate.
Le organizzazioni hanno diversi gradi di preparazione per l'implementazione di piattaforme agentiche. Tuttavia, in un recente evento IBM è stato osservato che «Siamo passati dalla Robotic Process Automation (RPA) agli assistenti e ora dagli assistenti agli agenti e dagli agenti alle piattaforme agentiche. Gli agenti sono in grado di svolgere un lavoro completamente autonomo e completamente automatizzato con il processo decisionale».1
Insieme, AI, AI generativa e agentic AI stanno aiutando le aziende a spostarsi verso ciò che alcuni descrivono come "operazioni autogestite". Questa combinazione consente alle aziende di operare con maggiore precisione e agilità, riducendo al contempo la necessità di una costante supervisione umana.
L'automazione migliora la velocità e la precisione all'interno delle singole attività, mentre l'orchestrazione collega perfettamente tali attività a processi aziendali efficienti e affidabili. La combinazione consente alle organizzazioni di operare con maggiore precisione. Tra gli esempi di casi d'uso ci sono:
L'automazione cloud potrebbe avviare o spegnere automaticamente i server virtuali in base alla domanda, applicare patch di sicurezza o eseguire backup.
L'orchestrazione aiuta a garantire che queste azioni automatiche avvengano nella sequenza corretta e si allineino alle politiche aziendali, come il provisioning dello storage, l'aggiornamento delle applicazioni, la configurazione delle reti e la scalabilità dei servizi senza tempi di inattività.
L'automazione include controlli predefiniti, come la verifica dei controlli di accesso, l'applicazione di patch di sicurezza o la generazione di log di controllo. Queste attività automatizzate supportano la conformità, riducendo al minimo l'errore umano e garantendo che le policy vengano applicate in modo coerente.
L'orchestrazione si basa su questi elementi con la gestione della conformità in tutti i workflow. Coordina i tempi e le dipendenze delle valutazioni del rischio, delle approvazioni e della rendicontazione, contribuendo a garantire che ogni fase soddisfi i requisiti normativi. Ad esempio, l'orchestrazione può collegare la verifica dell'identità, la conservazione dei dati e i processi di approvazione tra i sistemi, creando un percorso chiaro e verificabile per la revisione interna ed esterna.
Ad esempio, i team legali devono affrontare la pressione di esaminare grandi volumi di contratti e soddisfare complesse esigenze normative. Dynamiq, un IBM Business Partner, ha utilizzato le tecnologie IBM watsonx per creare una soluzione di conformità basata su AI che unisce automazione e orchestrazione.
L'automazione gestisce le attività ripetitive dei documenti come l'estrazione dei dati, la classificazione e i controlli di conformità per ridurre le revisioni manuali e migliorare l'accuratezza. IBM watsonx Orchestrate e le API integrate collegano queste azioni automatizzate in workflow end-to-end tra sistemi legali e aziendali. Il risultato è un processo di conformità proattivo che offre insight più rapidi, meno errori e maggiore visibilità. 2
L'automazione nel supporto clienti può includere chatbot che gestiscono domande semplici, il routing dei ticket basato su parole chiave o i messaggi di follow-up automatici. Queste azioni riducono il workload e forniscono ai clienti risposte più rapide.
L'orchestrazione ha una visione più ampia che integra sistemi di customer relationship management (CRM), knowledge base e percorsi di escalation. Quando un problema del cliente richiede l'intervento di più team, ad esempio fatturazione e supporto tecnico, una piattaforma di orchestrazione assicura che ogni passaggio avvenga in sequenza e aggiorna automaticamente il cliente, creando un'esperienza di supporto senza soluzione di continuità.
L'automazione basata su AI e l'orchestrazione stanno trasformando il supporto clienti, con quasi la metà delle organizzazioni che già automatizza il feedback (49%) e le richieste di supporto (48%). I dirigenti si aspettano che questi sistemi migliorino la risoluzione delle chiamate del 47% e aumentino i punteggi di soddisfazione dei clienti del 35% entro il 2027, a conferma del ruolo crescente dell'AI nella fornitura di un servizio efficiente e scalabile.3
L'automazione nel settore finanziario spesso gestisce attività come l'elaborazione delle fatture, i promemoria di pagamento o l'approvazione delle spese. Questi aiutano a ridurre il lavoro manuale e a migliorare la precisione.
L'orchestrazione amplia questo approccio gestendo interi cicli finanziari, ad esempio collegando i workflow di budgeting, forecasting, procurement e pagamento in un processo unificato. Questo coordinamento assicura che ogni fase avvenga solo dopo che le dipendenze sono state soddisfatte e che i dati di reporting rimangano coerenti tra i vari sistemi.
L'automazione e l'orchestrazione aiutano anche con la cybersecurity in ambito finanziario. Ad esempio, la Aksari Bank del Pakistan ha collaborato con IBM per contribuire a soddisfare le nuove regole governative sulla cybersecurity. La nuova politica richiedeva alle banche di mantenere le funzionalità di sicurezza di base, compresi i centri delle operazioni per la sicurezza (SOC) e gli strumenti di risposta automatica, attivi 24 ore su 24.
Le funzionalità di IBM Security QRadar SOAR e della sua soluzione di orchestrazione, automazione e risposta della sicurezza hanno portato a un nuovo SOC. Grazie a questo centro il numero di incidenti legati alla sicurezza è passato da circa 700 al giorno a meno di 20. Inoltre ha ridotto i tempi medi di correzione da 30 a 5 minuti.4
Uno studio recente ha rilevato che l'automazione ha ridotto del 10% il tempo di assunzione delle organizzazioni e del 20% il tempo che il personale delle risorse umane dedica ad attività ridondanti o ripetitive.5 Le automazioni nelle risorse umane possono includere la generazione di lettere di offerta, la configurazione di account di posta elettronica o l'iscrizione dei dipendenti a programmi di benefit. Questi miglioramenti sono efficienti ma di portata limitata.
L'orchestrazione gestisce l'intero flusso di lavoro di onboarding. Lo fa coordinandosi tra i vari dipartimenti per garantire che i controlli di base siano completati, le attrezzature siano ordinate, i permessi di accesso siano concessi e le sessioni di addestramento siano programmate, il tutto nel giusto ordine. Questa orchestrazione end-to-end è fondamentale per un onboarding dei dipendenti coerente e privo di errori.
L'automazione nella gestione dei servizi IT può guidare attività di routine come la reimpostazione delle password o la categorizzazione dei ticket. Queste attività riducono il workload manuale per il personale IT e aumentano i tempi di risposta.
L'orchestrazione collega queste automazioni a workflow di servizio completi in modo che le richieste vengano indirizzate, approvate e risolte nell'ordine corretto. Ad esempio, quando viene effettuata una nuova richiesta di accesso all'applicazione, l'orchestrazione può verificare le autorizzazioni, aggiornare le directory, avvisare gli approvatori e confermare il completamento automaticamente. Questa integrazione aiuta i team IT a garantire la coerenza e a fornire esperienze utente affidabili.
L'automazione semplifica la distribuzione del software gestendo azioni come la compilazione del codice, la configurazione dell'ambiente e il test iniziale. Questi passaggi riducono lo sforzo manuale e velocizzano la distribuzione. Uno studio recente ha rilevato che i cinque principali casi d'uso dell'AI generativa per l'IT includono l'automazione dei test e il provisioning dell'infrastruttura.6
L'orchestrazione gestisce l'intera pipeline di rilascio, dallo sviluppo al test, allo staging e alla produzione. Aiuta a garantire che le dipendenze siano soddisfatte e che il monitoraggio inizi immediatamente dopo il rilascio. Per i team DevOps, l'orchestrazione delle attività di implementazione consente una distribuzione continua e tempi di inattività minimi durante gli aggiornamenti.
Nelle operazioni della supply chain, l'automazione potrebbe gestire attività specifiche come l'invio di notifiche di spedizione ai clienti o la generazione di ordini di acquisto quando l'inventario scende al di sotto di un determinato livello. Queste automazioni fanno risparmiare tempo e riducono gli errori nelle transazioni di routine.
Tuttavia, l'orchestrazione gestisce l'intero processo di evasione degli ordini. Coordina attività come la verifica della disponibilità dei fornitori, la programmazione del trasporto e la notifica ai clienti dello stato della consegna. Questo tipo di orchestrazione è critico per mantenere sincronizzate le supply chain complesse, multistep tra più sistemi e partner.
Ad esempio, IBM ha collaborato con Dun & Bradstreet (D&B), una fonte affidabile di business intelligence, per utilizzare dati e AI al fine di creare D&B Ask Procurement. Questo strumento è una soluzione che fornisce insight in tempo reale a 360° sul rischio dei fornitori. Automatizza le valutazioni dei fornitori utilizzando i dati provenienti da più sistemi e controlla monitoraggio del rischio, analytics e reporting nei workflow di procurement. Di conseguenza, le aziende possono ridurre i tempi per le attività di procurement del 10-20%.7
La comprensione dei benefici dell'automazione e dell'orchestrazione aiuta a chiarire in che modo ciascuno contribuisce all'efficienza operativa e alle prestazioni aziendali. Mentre l'automazione si concentra sul miglioramento delle singole attività, l'orchestrazione collega tali attività in workflow coesi e strategici che generano un valore organizzativo più ampio.
Coerenza e affidabilità: l'automazione aiuta a garantire che le attività vengano completate sempre nello stesso modo, migliorando la qualità dell'output. Questa standardizzazione riduce le variazioni e semplifica gli audit.
Risparmio sui costi: abbassa i costi operativi attraverso una riduzione della manodopera e un migliore utilizzo delle risorse.
Aumento dell'efficienza: l'automazione sostituisce i processi manuali ripetitivi con un'esecuzione rapida e coerente, riducendo tempo e fatica.
Riduzione degli errori: l'automazione riduce al minimo l'errore umano perché segue regole predefinite e workflow.
Tempi di risposta più rapidi: l'automazione consente reazioni immediate agli eventi del sistema, agli avvisi o ai trigger di processo.
Scalabilità: l'automazione sostiene la crescita senza richiedere aumenti proporzionali del personale o delle spese generali.
Adattabilità: l'orchestrazione risponde in modo dinamico a modifiche o guasti, reindirizzando le attività o regolando i workflow secondo necessità.
Coordinamento tra sistemi: l'orchestrazione gestisce le dipendenze tra applicazioni, fonti di dati e ambienti cloud per mantenere sincronizzati i processi.
Governance e conformità: i controlli, le fasi di approvazione e gli audit trail vengono aggiunti tramite l'orchestrazione per esigenze di responsabilità e normative.
Integrazione dei processi: l'orchestrazione collega le singole automazioni in workflow completi ed end-to-end tra reparti e sistemi.
Allineamento strategico: attraverso l'orchestrazione, le attività automatizzate supportano obiettivi aziendali più ampi, piuttosto che funzioni isolate.
Visibilità e monitoraggio: l'orchestrazione fornisce dashboard e log per tenere traccia delle prestazioni dei processi e identificare i colli di bottiglia.
Se utilizzate insieme, l'automazione e l'orchestrazione offrono efficienza operativa e coesione strategica. L'automazione gestisce il "come" eseguendo le singole attività in modo rapido e preciso. L'orchestrazione gestisce il "quando" e il "perché", garantendo che tali attività contribuiscano a un risultato aziendale unificato. Insieme, creano organizzazioni più agili, in grado di scalare in modo efficiente, mantenere la visibilità e supportare il personale IT nella gestione di interi workflow tra reparti e tecnologie.
