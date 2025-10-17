Automazione e orchestrazione a confronto

L'intelligenza artificiale (AI) sta trasformando il modo in cui le aziende utilizzano l'automazione e l'orchestrazione aggiungendo intelligenza, adattabilità e contesto.

L'automazione tradizionale segue regole prestabilite, mentre l'automazione dei processi basata su AI può imparare dai dati, riconoscere modelli e supportare il processo decisionale senza una programmazione esplicita. Questo metodo consente ai sistemi di ottimizzare continuamente il modo in cui vengono eseguite le attività e il modo in cui i workflow rispondono ai cambiamenti. Come risultato, le organizzazioni possono passare dall'esecuzione di attività di base a sistemi connessi e adattivi che migliorano automaticamente le prestazioni nel tempo.

Ad esempio, l'AI può identificare attività di spesa insolite, inviare avvisi e correggere automaticamente gli errori. L'AI generativa aggiunge funzionalità creative, come la stesura di e-mail, il riepilogo delle interazioni con i clienti o la generazione di codice. Questo processo aiuta a ridurre lo sforzo manuale e ad accelerare i workflow complessi.

Per l'orchestrazione, l'AI aiuta a gestire il modo in cui più sistemi automatizzati lavorano insieme. Le piattaforme di orchestrazione basate su AI possono monitorare condizioni mutevoli, reindirizzare i processi o allocare risorse automaticamente in base ai dati correnti. L'agentic AI amplia ulteriormente questa pratica utilizzando agenti digitali intelligenti che collaborano tra i sistemi per mantenere le operazioni efficienti ed equilibrate.

Le organizzazioni hanno diversi gradi di preparazione per l'implementazione di piattaforme agentiche. Tuttavia, in un recente evento IBM è stato osservato che «Siamo passati dalla Robotic Process Automation (RPA) agli assistenti e ora dagli assistenti agli agenti e dagli agenti alle piattaforme agentiche. Gli agenti sono in grado di svolgere un lavoro completamente autonomo e completamente automatizzato con il processo decisionale».1

Insieme, AI, AI generativa e agentic AI stanno aiutando le aziende a spostarsi verso ciò che alcuni descrivono come "operazioni autogestite". Questa combinazione consente alle aziende di operare con maggiore precisione e agilità, riducendo al contempo la necessità di una costante supervisione umana.