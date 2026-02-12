L'uso di potenti funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning differenzia l'AIOps observability dalla observability tradizionale. L'observability AIOps prevede l'utilizzo di questi strumenti per eseguire analisi della causa principale, rilevamento di anomalie e analytics predittiva, tra le altre funzionalità.

L’analisi delle cause principali è il processo di gestione della qualità tramite il quale un’organizzazione cerca la radice di un problema, di un guasto o di un incidente. Questa analisi è spesso arricchita dall'AI, che può identificare le cause principali dei problemi unendo i dati di observability. Può quindi dimostrare come e perché determinate entità sono state identificate come probabile causa del problema, consentendo ai professionisti IT di identificarle e apportare correzioni.

Rilevamento delle anomalie è l'identificazione di punti dati che si discostano da ciò che è usuale, standard o previsto, rendendoli incoerenti con il resto di un set di dati. Le funzionalità di AI e ML possono identificare automaticamente i cambiamenti imprevisti nel comportamento normale di un set di dati utilizzando la telemetria raccolta dagli strumenti di observability per segnalare le deviazioni dalla linea di base. Queste deviazioni aiutano a rilevare problemi nelle prestazioni delle applicazioni, nella cybersecurity e nelle piattaforme di ecommerce, tra gli altri usi.

L'analytics predittiva è la pratica di fare previsioni sugli esiti futuri utilizzando dati storici combinati con la modellazione statistica, tecniche di data mining e machine learning. Nel contesto di AIOps observability, i modelli AI possono utilizzare la telemetria per prevedere i workload futuri e scalare le risorse di rete di conseguenza, riducendo la latenza e migliorando l'esperienza dell'utente.