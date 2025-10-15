Il design dei prodotti con l'AI integra l'intelligenza artificiale (AI) nel processo di progettazione per aiutare le imprese a costruire prodotti migliori. Anche se in genere si tratta di prodotti digitali che utilizzano l'AI per funzionare, il termine può essere applicato anche a prodotti sviluppati utilizzando strumenti di AI.
Come altri tipi di applicazioni aziendali di AI, il design di prodotti AI unisce principi tradizionali di design e sviluppo prodotto con una profonda comprensione di come funzionano i sistemi di AI. Ad esempio, nella fase di progettazione dell'esperienza utente (UX) dello sviluppo del prodotto, gli strumenti di AI e gli algoritmi di machine learning (ML) sono essenziali. Sono fondamentali per aiutare i progettisti a creare prodotti digitali che imitano la capacità del cervello umano di apprendere continuamente.
L'AI è apparsa per la prima volta nella progettazione di prodotti negli anni '90, quando è stata utilizzata nei sistemi di progettazione assistita da computer (CAD) che creavano simulazioni del mondo reale per consentire agli utenti di testare i prodotti. Negli anni 2000 e 2010, con l'aumento delle applicazioni di AI, sono stati distribuitialgoritmi di machine learning per migliorare aspetti del design dei prodotti come l'analisi dei dati, la manutenzione predittiva e il monitoraggio in tempo reale dei sistemi di produzione.
Più recentemente, l'AI è stata utilizzata nel design generativo, un processo di progettazione iterativo in cui i sistemi AI creano molteplici opzioni di progettazione che gli ingegneri possono verificare rispetto a parametri predefiniti. Il design generativo aiuta i product manager e i designer a ottimizzare più velocemente le loro idee di design. Aiuta inoltre a identificare soluzioni ai problemi di progettazione potenzialmente più efficienti e meno costose di quelle che potrebbero concepire da soli.
Il design di prodotti con l'AI integra l'AI in ogni fase dello sviluppo prodotto, dall'ideazione e prototipazione di un nuovo prodotto al design dell'Interfaccia utente (Interfaccia utente design) e persino ai test di mercato.
Gli strumenti di AI aiutano a semplificare i workflow, automatizzare le attività e accelerare lo sviluppo del prodotto in ogni fase. I sistemi basati sull'AI sono più veloci e meno soggetti a errori rispetto agli umani nella conduzione di ricerca sugli utenti. Inoltre, strumenti di progettazione AI conosciuti, come Figma e ChatGPT, aiutano i designer a fare brainstorming e provare prodotti in tempo reale.
Anche se l'AI potrebbe non sostituire mai i designer di prodotto, può aiutarli a iterare più velocemente e a creare output di qualità più elevata con meno risorse. Ecco uno sguardo più approfondito su come l'AI viene utilizzata in ogni fase della progettazione del prodotto.
Durante la fase di ricerca, i product marketer utilizzano analisi basate su AI (analisi AI) per setacciare ampi set di dati di comportamenti degli utenti raccolti da piattaforme social come Facebook, X e LinkedIn per insight.
Gli algoritmi di machine learning sono fondamentali in questa fase per aiutare a identificare tendenze e possibili opportunità per lo sviluppo del prodotto. Gli strumenti di AI sono inoltre ampiamente utilizzati per esplorare concetti di design e persino per suggerire idee per nuovi prodotti.
Il brainstorming, noto anche come ideazione, è la fase dello sviluppo del prodotto in cui i product manager e i direttori creativi si riuniscono di persona o da remoto per generare idee per nuovi prodotti.
In questa fase vengono ampiamente utilizzati strumenti di AI generativa, ovvero modelli AI in grado di creare contenuti di testo, immagini e video. I generatori di testo e immagini basati su AI creano mockup e wireframe generati dall'AI per applicazioni ed esperienze digitali che gli esseri umani possono recensire, semplificando i workflow e aiutando i designer a rimanere concentrati su compiti creativi.
La prototipazione, un componente fondamentale della progettazione dei prodotti, utilizza strumenti AI per creare prototipi interattivi che simulano il modo in cui gli utenti potrebbero interagire con un nuovo prodotto.
Con gli strumenti di progettazione AI, i progettisti in fase di prototipazione possono semplificare il processo di test di un prodotto digitale su vari dispositivi. Ad esempio, le integrazioni AI di Figma consentono ai direttori creativi di sperimentare il funzionamento di un layout su vari dispositivi, un processo noto come responsive design.
Durante la fase di iterazione, gli strumenti di progettazione prodotto con AI aiutano designer e product manager a iterare più velocemente rispetto al passato e ad applicare funzionalità di AI per risolvere problemi complessi. L'iterazione potenziata dall'AI semplifica il lavoro di progettazione, eliminando ore e persino giorni dal workflow di sviluppo.
Un esempio è il test A/B, un processo in cui due versioni diverse di un'esperienza digitale vengono testate sugli utenti. Nei test A/B, gli strumenti di automazione dell'AI testano due diversi design di interfaccia utente e ne analizzano le prestazioni in varie situazioni, permettendo ai product manager di valutare quale design ha prodotto un'esperienza utente migliore.
Nella fase di distribuzione, i product manager e gli ingegneri software utilizzano strumenti basati sull'AI per costruire esperienze utente coerenti nei mercati globali e per automatizzare la scalabilità delle risorse (auto-scaling).
I modelli AI vengono sempre più utilizzati in questa fase per monitorare in tempo reale l'interazione degli utenti con i prodotti digitali e raccomandare modifiche al codice e lo sviluppo di nuove caratteristiche. Gli strumenti di AI accorciano il ciclo di feedback, rendendo i product manager e gli sviluppatori più reattivi ai mercati in rapida evoluzione.
L'integrazione di strumenti di AI nella progettazione dei prodotti aiuta sia le startup che le grandi imprese ad automatizzare i compiti ripetitivi, a generare e perfezionare più velocemente i concetti e a ottenere insight in tempo reale sul comportamento dei clienti. Ecco uno sguardo ai principali benefici del design di prodotti con l'AI per aziende di tutte le dimensioni.
Gli strumenti di AI abbreviano il processo di progettazione, consentendo ai designer di generare nuove idee per i prodotti e di svilupparle e perfezionarle più rapidamente. Gli strumenti di automazione AI riducono il lavoro ripetitivo, liberando designer e sviluppatori per dedicare più tempo ed energie alla risoluzione creativa dei problemi.
Piuttosto che sostituire i product manager e i designer, come molti temevano, gli strumenti di gen AI stanno migliorando la creatività. Strumenti come Figma, Claude e ChatGPT aiutano i designer a fare brainstorming e sperimentare più velocemente, suggerendo nuovi colori, principi di design e persino combinazioni tipografiche che forse non avrebbero mai pensato da soli.
La progettazione dei prodotti basata sull'AI aiuta i product manager a ottenere feedback in tempo reale su come i prodotti vengono utilizzati sul mercato. Le dashboard di analytics AI forniscono informazioni sul comportamento degli utenti che aiutano designer e sviluppatori ad adattare i loro prodotti per rispondere alle esigenze degli utenti.
Prima della progettazione di prodotti AI, i product manager passavano mesi a iterare e testare diversi modelli di prezzo per un nuovo prodotto. Ora, gli strumenti di AI li aiutano a stabilire rapidamente e con precisione una strategia di prezzi analizzando i dati di mercato e i prezzi dei concorrenti. Gli stakeholder che stanno valutando le opzioni di prezzo per un nuovo prodotto hanno ora a portata di mano strategie completamente testate e generate dall'AI, risparmiando tempo e denaro.
Il miglioramento delle competenze dei dipendenti attraverso la formazione e lo sviluppo sta diventando sempre più rilevante per i team di progettazione che devono tenere il passo con il ritmo dell'innovazione. I team moderni distribuiscono strumenti di AI per mantenere aggiornati i membri del team su strumenti e processi e per fornire feedback durante la formazione.
Il design di prodotti con l'AI sta trasformando il modo in cui le aziende di tutte le dimensioni individuano opportunità di mercato e sviluppano prodotti per soddisfarle. Ecco una panoramica dei principali casi d'uso del design di prodotto AI.
Man mano che la tecnologia di AI continua a crescere e le aziende sperimentano nuovi modi per sfruttarla, il design dei prodotti rimane un ambito ricco per le applicazioni. I modelli AI impiegati nel design dei prodotti sono tra i più avanzati, e assumono compiti complessi spingendo i confini di ciò che i sistemi AI possono fare. Ecco tre tendenze nel design di prodotti con AI che continuano a stimolare l'innovazione.
Piuttosto che cercare di creare sistemi di AI in grado di eguagliare la creatività umana, l'AI nel design di prodotto si sta orientando verso sistemi che rendano più efficiente il lavoro di progettazione e riducano le barriere all'innovazione.
L'agentic AI, cioè i sistemi di AI che ragionano, usano strumenti e si adattano come gli esseri umani, stanno facendo passi importanti in questo ambito, mentre la gen AI sembra rimanere indietro. Secondo un report recente, quasi l'80% dei consigli di amministrazione utilizza la gen AI, ma non sta vedendo l'impatto previsto2
L'agentic AI potrebbe ottenere risultati migliori rispetto alla gen AI, con alcune applicazioni grazie al suo maggiore livello di sofisticazione nell'automatizzare attività complesse per raggiungere un obiettivo.
La personalizzazione basata sui dati dei clienti è già un ambito in cui l'AI ha portato a miglioramenti drastici, ma ci si aspetta che nuovi e più sofisticati strumenti di progettazione di prodotti AI spingano ancora oltre il possibile.
Gli algoritmi di AI avanzati possono ora analizzare il comportamento in-app e rispondere in tempo reale. Questo processo modifica dinamicamente il contenuto mostrato al cliente mentre naviga, fa acquisti o gioca online.
Le moderne interfacce digitali si evolvono istantaneamente in base ai cambiamenti del contesto attuale dell'utente, come la posizione, il tipo di dispositivo o persino lo stato emotivo percepito.
La tecnologia dei gemelli digitali è costituita da modelli virtuali che consentono ai product manager di simulare le prestazioni dei prodotti in determinate condizioni. L'uso di questa tecnologia fornisce insight sul comportamento dell'utente più rapidamente rispetto ad altri approcci in passato. Oggi, i gemelli digitali permettono ai designer di testare vulnerabilità di prodotto e valutare nuove funzionalità in un ambiente controllato prima di entrare sul mercato.
I gemelli digitali nel design di prodotti con AI aiutano a velocizzare gli insight sulle prestazioni, affidabilità ed efficacia del prodotto, offrendo agli utenti un vantaggio distinto rispetto ai concorrenti, riducendo i costi e aiutando ad accorciare i tempi di sviluppo.
