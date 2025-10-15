L'AI è apparsa per la prima volta nella progettazione di prodotti negli anni '90, quando è stata utilizzata nei sistemi di progettazione assistita da computer (CAD) che creavano simulazioni del mondo reale per consentire agli utenti di testare i prodotti. Negli anni 2000 e 2010, con l'aumento delle applicazioni di AI, sono stati distribuitialgoritmi di machine learning per migliorare aspetti del design dei prodotti come l'analisi dei dati, la manutenzione predittiva e il monitoraggio in tempo reale dei sistemi di produzione.

Più recentemente, l'AI è stata utilizzata nel design generativo, un processo di progettazione iterativo in cui i sistemi AI creano molteplici opzioni di progettazione che gli ingegneri possono verificare rispetto a parametri predefiniti. Il design generativo aiuta i product manager e i designer a ottimizzare più velocemente le loro idee di design. Aiuta inoltre a identificare soluzioni ai problemi di progettazione potenzialmente più efficienti e meno costose di quelle che potrebbero concepire da soli.