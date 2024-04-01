La gen AI ha il potenziale per rivoluzionare il marketing digitale aumentando la velocità, l'efficacia e la personalizzazione dei processi di marketing. Utilizzando pratiche standard di analytics, le aziende possono identificare modelli e cluster all'interno dei dati per consentire un targeting più accurato dei clienti.

Una volta creati i cluster, la gen AI può potenziare processi automatizzati di creazione di contenuti che raggiungono gruppi di clienti specifici su varie piattaforme. IBM watsonx Orchestrate consente all'utente di automatizzare le attività quotidiane e aumentare la produttività. Questo strumento può creare contenuti, connettersi a diverse piattaforme e inviare aggiornamenti su di esse in un batter d'occhio, facendo risparmiare tempo e denaro ai team di marketing mentre forniscono delle soluzioni.

Questa capacità di creazione di contenuti e di sensibilizzazione dei clienti è il principale elemento di differenziazione dell'AI generativa e fa parte di ciò che rende queste nuove tecnologie così entusiasmanti. La gen AI può prendere processi di marketing manuali costosi e tradurli in processi accelerati e automatizzati.



