Se usata nel modo giusto, l'AI generativa (gen AI) può essere un potente strumento per promuovere l'innovazione dei prodotti. Discuteremo qui alcuni casi d'uso di prodotti ad alto impatto che dimostrano il potenziale dell'AI per rivoluzionare il modo in cui sviluppiamo, commercializziamo e forniamo prodotti ai clienti. Combinare una solida gestione dei dati con l'analytics predittiva e la gen AI è fondamentale per portare la tua organizzazione al livello successivo.
ChatGPT si è distinto come primo chatbot virtuale basato su gen AI accessibile al pubblico. Le aziende possono attualmente adottare i principi fondamentali di questa tecnologia e applicarli all'interno delle loro operazioni, ulteriormente arricchite dalla contestualizzazione e dalla sicurezza. Con IBM watsonx Assistant, le aziende possono creare modelli linguistici di grandi dimensioni e addestrarli utilizzando informazioni proprietarie, il tutto contribuendo a garantire la sicurezza dei propri dati.
Le soluzioni di AI conversazionale possono avere diverse applicazioni che generano ricavi e migliorano l'esperienza del cliente. Ad esempio, un chatbot intelligente può rispondere alle preoccupazioni più comuni dei clienti in merito ai chiarimenti legati alle fatture. Quando i clienti chiedono spiegazioni in merito alle loro fatture, un chatbot basato su gen AI può fornire spiegazioni dettagliate, inclusi i log delle transazioni per l'utilizzo e le spese di eccedenza.
Può anche fornire nuovi pacchetti di prodotti o condizioni contrattuali in linea con le esigenze di utilizzo passate di un cliente, identificando nuove opportunità di guadagno e migliorando la soddisfazione del cliente.
La gen AI ha il potere di automatizzare i processi manuali di modernizzazione dei prodotti. Le tecnologie di gen AI possono consultare fonti disponibili al pubblico, come i comunicati stampa, per raccogliere dati sulla concorrenza e confrontare l'attuale mix di prodotti con le offerte della concorrenza. La gen AI può anche comprendere i vantaggi del mercato e suggerire modifiche strategiche ai prodotti. Questi nuovi insight possono essere ottenuti a una velocità mai vista prima.
Un vantaggio fondamentale della gen AI è la sua capacità di generare codice. Ora, un utente business può utilizzare gli strumenti di gen AI per sviluppare codice preliminare per nuove caratteristiche del prodotto senza fare troppo affidamento sui team tecnici. Questi stessi strumenti possono analizzare il codice e identificare e correggere i bug del codice per ridurre le attività di test.
Le soluzioni di gen AI come IBM watsonx Code Assistant soddisfano le esigenze tecniche fondamentali delle aziende. Watsonx Code Assistant può aiutare le aziende a ottenere una riduzione del 30% delle attività di sviluppo o un aumento della produttività del 30%. Questi strumenti hanno il potenziale per rivoluzionare i processi tecnici e aumentarne la velocità di distribuzione.
Grazie alla potenza dell'analytics predittiva e della gen AI, le aziende possono capire quando clienti specifici sono più adatti per i nuovi prodotti, così come per ricevere suggerimenti sui prodotti giusti e sui prossimi passi per interagire con il cliente. Ad esempio, se un cliente subisce un cambiamento aziendale importante, ad esempio un'acquisizione, i modelli predittivi addestrati su transazioni precedenti possono analizzare la potenziale necessità di nuovi prodotti.
La gen AI può quindi suggerire opportunità di upselling e scrivere un'e-mail al cliente, che il venditore deve controllare. Questo consente ai team di vendita di aumentare la velocità di creazione del valore, offrendo ai clienti un servizio di alto livello. Utilizzando IBM watsonx.data, i dati aziendali possono essere preparati per vari casi d'uso di analisi dei dati e AI.
Le aziende hanno l'opportunità di utilizzare la gen AI per migliorare l'esperienza del cliente agendo più prontamente sul feedback. Attraverso IBM watsonx.ai, sono disponibili vari modelli leader di settore per diversi tipi di riepiloghi. Questa tecnologia può interpretare e riassumere rapidamente grandi volumi di feedback dei clienti.
Può quindi fornire suggerimenti per migliorare il prodotto con requisiti dettagliati e storie degli utenti, accelerando la velocità di risposta e innovazione. La gen AI può estrarre temi dal feedback dei clienti persi, al fine di individuare tendenze, suggerire nuove strategie di vendita e dotare i team di vendita di business intelligence e follow-up prestabiliti.
La gen AI ha il potenziale per rivoluzionare il marketing digitale aumentando la velocità, l'efficacia e la personalizzazione dei processi di marketing. Utilizzando pratiche standard di analytics, le aziende possono identificare modelli e cluster all'interno dei dati per consentire un targeting più accurato dei clienti.
Una volta creati i cluster, la gen AI può potenziare processi automatizzati di creazione di contenuti che raggiungono gruppi di clienti specifici su varie piattaforme. IBM watsonx Orchestrate consente all'utente di automatizzare le attività quotidiane e aumentare la produttività. Questo strumento può creare contenuti, connettersi a diverse piattaforme e inviare aggiornamenti su di esse in un batter d'occhio, facendo risparmiare tempo e denaro ai team di marketing mentre forniscono delle soluzioni.
Questa capacità di creazione di contenuti e di sensibilizzazione dei clienti è il principale elemento di differenziazione dell'AI generativa e fa parte di ciò che rende queste nuove tecnologie così entusiasmanti. La gen AI può prendere processi di marketing manuali costosi e tradurli in processi accelerati e automatizzati.
