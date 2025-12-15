Che cos'è la gestione dell'AI?

I sistemi di intelligenza artificiale si comportano in modo diverso rispetto al software tradizionale. Un programma software convenzionale segue istruzioni esplicite per produrre un output deterministico: fornire lo stesso input nelle stesse circostanze a un programma tradizionale produrrà sempre lo stesso output. Un sistema basato su AI produce output probabilistici guidati da machine learning: il suo output potrebbe variare anche se l'input e le circostanze rimangono invariate.

Questa logica dinamica è particolarmente potente, ma l'imprevedibilità che comporta nasconde potenziali rischi. Ad esempio, le organizzazioni affrontano rischi reputazionali derivanti da output distorti o dannosi. Le allucinazioni dell'AI non controllate o non notate presentano la loro ampia suite di rischi, che vanno dal semplice fastidio o confusione degli utenti alle imprecisioni in scenari mission-critical con conseguenze importanti. Gli attacchi avversari basati su AI o i set di dati compromessi possono introdurre rischi di cybersecurity. Il mancato rispetto delle normative sull'AI in un contesto in rapido cambiamento comporta rischi finanziari e legali.

Un AIMS è progettato per prevedere e tenere conto di tali rischi. In termini più tangibili, un AIMS può essere inteso come politiche e protocolli per l'embedding di una governance dell'AI in qualsiasi workflow rilevante per l'uso di strumenti e prodotti basati sull'AI da parte di un'organizzazione. Ciò include misure quali valutazioni proattive standardizzate del rischio, meccanismi di segnalazione, controlli di routine e monitoraggio in tempo reale degli output e delle prestazioni dei modelli.

Eseguiti bene, i sistemi di gestione dell'AI non solo mitigano i rischi, ma ottimizzano anche l'efficienza operativa e rafforzano la fiducia tra sviluppatori, utenti finali e altri stakeholder il cui consenso è essenziale per un'adozione efficace dell'AI.