IBM diventa il primo importante sviluppatore di modelli AI open source a ottenere la certificazione ISO 42001

Fin dall'inizio, Granite è stato sviluppato in modalità aperta e rilasciato con una licenza permissiva Apache 2.0. Questo approccio aperto è stato riconosciuto esternamente e Granite si è classificato tra i primi cinque nel Foundation Model Transparency Index di Stanford, superando quasi tutti i principali sviluppatori di modelli. Questa combinazione di apertura, trasparenza e governance certificata offre alle aziende maggiore fiducia nell'adozione di Granite per i loro workload più critici.

"Siamo onorati di avere ottenuto la certificazione ISO 42001 per i nostri modelli di punta Granite", ha affermato David Cox, VP, AI Models. "Granite è ora la prima famiglia di modelli aperti a raggiungere questo livello e ciò testimonia la cura che viene dedicata alla loro creazione e manutenzione".

L'audit di certificazione è stato condotto da Schellman, un importante ente di certificazione accreditato. "Il raggiungimento della certificazione ISO 42001 è un traguardo importante, non solo per IBM Granite, ma anche per il panorama dell'intelligenza artificiale e della tecnologia", ha dichiarato Avani Desai, CEO di Schellman. "Essendo uno dei primi fornitori di modelli AI open source a essere certificato, IBM ha ora stabilito un importante precedente su come la trasparenza, la responsabilità e l'innovazione possono coesistere. L'intero team di Schellman è orgoglioso di essere partner di IBM in questo percorso e di vedere in prima persona il suo impegno allo sviluppo responsabile dell'AI".