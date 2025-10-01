IBM diventa il primo importante sviluppatore di modelli AI open source a ottenere la certificazione ISO 42001

IBM è tra i primi a ottenere questo riconoscimento, nonché il primo sviluppatore di modelli AI open source per l'AI Management System (AIMS) dei suoi modelli linguistici open source IBM Granite.
La International Organization for Standardization (ISO) ha introdotto il primo standard al mondo per la gestione dell'intelligenza artificiale nel 2023. Noto come ISO/IEC 42001:2023, è stato progettato per guidare il modo in cui le organizzazioni stabiliscono politiche, processi e garanzie per l'AI. Per la prima volta, esiste un framework riconosciuto a livello mondiale per verificare esternamente come l'AI viene costruita, implementata e mantenuta in modo responsabile.
IBM ha ottenuto la certificazione accreditata ai sensi dell'ISO/IEC 42001:2023 per l'AI Management System (AIMS) di IBM Granite. La certificazione riguarda i modelli linguistici IBM Granite, la nostra famiglia di modelli linguistici open source creati su misura per l'azienda.
Fin dall'inizio, Granite è stato sviluppato in modalità aperta e rilasciato con una licenza permissiva Apache 2.0. Questo approccio aperto è stato riconosciuto esternamente e Granite si è classificato tra i primi cinque nel Foundation Model Transparency Index di Stanford, superando quasi tutti i principali sviluppatori di modelli. Questa combinazione di apertura, trasparenza e governance certificata offre alle aziende maggiore fiducia nell'adozione di Granite per i loro workload più critici.
"Siamo onorati di avere ottenuto la certificazione ISO 42001 per i nostri modelli di punta Granite", ha affermato David Cox, VP, AI Models. "Granite è ora la prima famiglia di modelli aperti a raggiungere questo livello e ciò testimonia la cura che viene dedicata alla loro creazione e manutenzione".
L'audit di certificazione è stato condotto da Schellman, un importante ente di certificazione accreditato. "Il raggiungimento della certificazione ISO 42001 è un traguardo importante, non solo per IBM Granite, ma anche per il panorama dell'intelligenza artificiale e della tecnologia", ha dichiarato Avani Desai, CEO di Schellman. "Essendo uno dei primi fornitori di modelli AI open source a essere certificato, IBM ha ora stabilito un importante precedente su come la trasparenza, la responsabilità e l'innovazione possono coesistere. L'intero team di Schellman è orgoglioso di essere partner di IBM in questo percorso e di vedere in prima persona il suo impegno allo sviluppo responsabile dell'AI".
L'AI non si comporta ancora come i software tradizionali. Un programma tradizionale segue istruzioni fisse e produce lo stesso output deterministico. I modelli AI apprendono invece pattern dai dati e generano risposte probabilisticamente. Ciò significa che l'output può variare, anche quando l'input sembra lo stesso. Questa flessibilità è potente, ma crea anche rischi che devono essere gestiti durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo e della distribuzione del modello.
Lo standard ISO 42001 stabilisce un framework per il modo in cui le organizzazioni gestiscono l'intelligenza artificiale. Definisce come dovrebbe essere un AIMS: policy, pratiche e protezioni che guidano lo sviluppo e l'implementazione dell'AI. Lo standard è progettato per gestire le questioni di etica, responsabilità e fiducia. Queste sono questioni che ogni organizzazione che adotta l'AI deve affrontare, in particolare alla luce del maggiore controllo normativo a livello mondiale.
Per le aziende, i governi e gli sviluppatori, questa certificazione garantisce che IBM ha implementato protezioni misurabili e processi solidi e trasparenti. Offre alle organizzazioni che utilizzano Granite una base affidabile per adottare i modelli linguistici in contesti ad alto rischio, tra cui settori altamente regolamentati come i servizi finanziari e l'assistenza sanitaria, nonché il settore pubblico, dove molti ambienti di implementazione sono mission-critical.
Per gli sviluppatori di modelli AI, lo standard rappresenta un'aspettativa di ciò che l'AI responsabile è nella pratica. Per IBM, lo standard rappresenta la convalida di anni di investimenti nelle nostre pratiche di sicurezza, protezione e governance dell'AI, oltre alla nostra trasparenza leader di settore nella divulgazione dei modelli di AI.
Più in generale, il risultato di IBM rappresenta un precedente importante per il futuro dell'implementazione dell'AI responsabile e aperto, affidabile e concesso in licenza permissiva per supportare la disponibilità e l'innovazione diffuse dei modelli. Condividendo modelli, benchmark e strumenti con una comunità più ampia, IBM contribuisce a un ecosistema in cui la trasparenza e la responsabilità sono la norma del settore.
Con oltre 30 milioni di download, Granite è una famiglia di modelli ampiamente adottata dagli sviluppatori open source. A livello aziendale, le organizzazioni stanno implementando Granite in produzione per una varietà di casi d'uso, come la retrieval-augmented generation, il servizio clienti e i workflow agentici. La certificazione ISO 42001 offre un ulteriore livello di fiducia a chiunque utilizzi Granite.
Con l'accelerazione dell'adozione dell'AI in tutto il mondo, la certificazione ISO 42001 offre un framework solido per bilanciare l'innovazione con le protezioni.
La certificazione ai sensi della norma ISO 42001 richiede un audit completo del modo in cui un'organizzazione gestisce i propri sistemi di AI, comprese le politiche di governance, le pratiche relative ai dati e le garanzie tecniche. Questo audit è stato condotto da Schellman, un organismo di certificazione accreditato e riconosciuto per la sua completezza e qualità. Schellman è il leader di mercato nella certificazione ISO 42001 e il primo organismo di certificazione riconosciuto da ANAB nel 2024.
Celebri per le competenze basate sull'esperienza pratica, i professionisti di Schellman offrono un servizio clienti eccezionale pur mantenendo una solida indipendenza. Questo approccio equilibrato ha permesso a IBM di costruire un rapporto di fiducia a lungo termine con Schellman, che l'ha aiutata a raggiungere con successo molteplici obiettivi di conformità, inclusa questa storica certificazione ISO 42001.
Il processo è stato completato in meno di tre mesi e non ha rilevato alcuna mancanza di conformità, un risultato significativo e una testimonianza delle efficaci pratiche di governance dell'AI di IBM. La certificazione convalida che IBM Granite si allinea alle best practices riconosciute a livello internazionale per un'AI sicura e responsabile e che i nostri processi di gestione dell'AI soddisfano i massimi livelli di controllo.
Granite riflette la filosofia di IBM secondo cui la trasparenza, la sicurezza, la protezione e la governance devono essere principi fondamentali nei sistemi di AI affidabili. Questi principi hanno contribuito a far sì che IBM ottenesse la certificazione ISO 42001, che rappresenta un impegno più ampio.
Oltre alla trasparenza leader di settore, IBM applica governance e test rigorosi durante tutto il ciclo di vita di Granite. Il Data Management Framework Lakehouse di IBM supervisiona più di 2,7 petabyte di dati di formazione con un rigoroso monitoraggio dei metadati e controlli delle licenze, garantendo la responsabilità in ogni fase. Oltre ai requisiti di certificazione, i modelli Granite sono sottoposti a stress test contro le minacce del mondo reale, oltre a essere firmati digitalmente per l'autenticità e supportati da benchmark aperti per la valutazione della sicurezza e dei pregiudizi, misure che rafforzano la fiducia non solo in Granite, ma in tutto il più ampio ecosistema dell'AI.
Basandosi su queste misure, Granite Guardian, la suite di IBM di modelli guardrail open source, fornisce protezioni specializzate che rilevano i rischi nei prompt e nelle risposte per qualsiasi modello AI. Inserendo Granite Guardian nelle protezioni principali di Granite, IBM aiuta le aziende a garantire un uso sicuro e responsabile dell'AI negli ambienti di produzione.
Insieme, queste iniziative dimostrano la filosofia di IBM: l'AI aziendale richiede una fiducia di livello aziendale. Diventando il primo importante sviluppatore di modelli AI open source a ottenere la certificazione ISO 42001, Granite convalida le proprie basi di trasparenza, sicurezza e governance. Questo è un traguardo significativo per IBM e ci impegniamo all'innovazione e agli investimenti continui per stabilire lo standard dell'AI responsabile.