AI per il servizio clienti

L'AI può essere d'aiuto in situazioni quali un'attività insolita sull'account o un servizio che sta per scadere, e intervenire per avvisare i clienti in tempo. L'analytics predittiva guarda il tuo comportamento passato e lo confronta con modelli in tempo reale per capire di cosa potresti aver bisogno in seguito, come un promemoria per il rinnovo dell'abbonamento o l'assistenza per un prodotto.