La personalizzazione nel commercio non è più facoltativa. Proprio come l'ottimizzazione per i motori di ricerca è una pratica comune essenziale per far sì che le pagine web di un'azienda vengano mostrate alle persone online, la personalizzazione è essenziale per soddisfare le aspettative dei consumatori. Il consumatore di oggi si aspetta un'esperienza channel-less altamente personalizzata che anticipi le sue esigenze.

Ma gli stessi consumatori sono anche diffidenti nei confronti dei potenziali costi della personalizzazione. Secondo un recente articolo di Forbes, la sicurezza dei dati è un fattore “non negoziabile” per i boomer, il 90% dei quali ha affermato che la protezione dei dati personali è il primo elemento da considerare nella scelta di un brand. Per la generazione X la protezione dei dati è una priorità assoluta: l'87% afferma che è il fattore principale che influenza il comportamento d'acquisto. Questo mette i marchi in una posizione delicata.