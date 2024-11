I team del servizio clienti potrebbero utilizzare l'automazione del servizio clienti in diversi modi. Può essere semplice o complesso, a seconda del settore e delle dimensioni dell'azienda. Esistono diversi esempi da prendere in considerazione per l'azienda quando si esaminano le opzioni di assistenza automatizzata.

Chatbot con intelligenza artificiale: ichatbot e gli assistenti virtuali basati sull'intelligenza artificiale possono gestire una serie di attività, come prenotare riunioni, qualificare i lead, guidare i clienti verso le risorse di supporto e altro ancora. Sono in grado di gestire semplici domande dei clienti e guidare i clienti nelle fasi di risoluzione dei problemi. Ciò viene fatto utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale (PNL) per comprendere i problemi dei clienti e quindi fornire risposte accurate pertinenti al problema in questione.

Ticketing automatico: la tecnologia di automazione può organizzare i ticket di assistenza in base a criteri predefiniti e indirizzare i ticket all'agente più preparato per gestire le esigenze dei clienti, riducendo i tempi di attesa. Automatizzando il processo del sistema di ticketing, un'azienda può dare priorità ai problemi in termini di urgenza e assegnare i ticket ai team di supporto pertinenti, contribuendo a garantire un'interazione umana significativa.

Software IVR: il software di risposta vocale interattiva è uno strumento di automazione che accoglie i chiamanti e li indirizza al reparto appropriato. Alcuni software IVR possono essere utilizzati anche per accettare pagamenti dai clienti e rispondere alle domande frequenti con un sistema di risposta preregistrato, riducendo lo sforzo degli agenti dell'assistenza che si occupano di problemi più complessi.

Traduzione automatica: i clienti potrebbero chiamare da qualsiasi parte del mondo, e garantire un'esperienza di assistenza clienti senza intoppi è fondamentale per preservare la loro attività. Il software per il servizio clienti è in grado di convertire automaticamente una conversazione, consentendo il supporto in tempo reale ai clienti di tutto il mondo.

Notifiche automatiche: gli agenti del servizio clienti hanno molte cose da fare e a volte possono dimenticare un'attività che deve essere rivista. La tecnologia di automazione AI può mitigare l'errore umano e impostare notifiche intelligenti basate su regole prestabilite.

Sondaggi sul feedback dei clienti: con l'assistenza clienti automatizzata, un'azienda può impostare sondaggi automatici sul feedback dei clienti, come CSAT, NPS, CLV. Queste metriche aiutano un'azienda a raccogliere i dati sui clienti necessari per migliorare l'esperienza complessiva del cliente, la CX. Inoltre, la tempistica del sondaggio può essere automatizzata per garantire che l'azienda raggiunga il cliente in un punto di contatto specifico.

Risposta automatica via e-mail e social media: un cliente può fare una richiesta all'assistenza clienti sui social media o tramite e-mail, ma non verrà ricontattato da un agente immediatamente. È qui che può entrare in gioco l'automazione dell'assistenza clienti, che riconosce automaticamente la richiesta, fornendo modelli di e-mail con i passaggi iniziali che il cliente deve intraprendere e contribuendo a garantire che ci sarà un'interazione di follow-up.

Aggiornamenti automatici: al giorno d'oggi, i clienti vogliono sapere se si è verificato un ritardo nella spedizione o se si sono verificate interruzioni del sistema. Un'azienda può tenere i clienti aggiornati su questi problemi attraverso notifiche automatiche sui tempi di risoluzione e sulle soluzioni di servizio a cui possono fare riferimento nel frattempo.