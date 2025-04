Che cos'è l'automazione del contact center?

L'automazione del contact center si riferisce all'uso di tecnologie basate su AI per automatizzare i processi di routine e le attività ripetitive del servizio clienti. Automatizzando determinati processi in un contact center, gli agenti umani di un'organizzazione possono lavorare in modo più efficiente e restare a disposizione dei clienti con problemi più complessi da risolvere.

L'automazione delle attività di routine precedentemente eseguite dall'uomo può aumentare l'efficienza, ridurre i costi e migliorare l'accuratezza complessiva del servizio clienti, con un grande impatto sull'esperienza complessiva del cliente (CX). Alcuni dei potenziali casi d'uso dell'automazione dei contact center sono i chatbot, i sistemi automatici di risposta vocale (IVR), la Robotic Process Automation (RPA), il contact center as a service (CCaaS) e una base di conoscenza online. Queste nuove tecnologie, come l'analytics predittiva e gli algoritmi di previsione, offrono grandi opportunità alle organizzazioni che desiderano affrontare il problema della crescita della domanda dei consumatori e il modo in cui tali interazioni con i clienti influiscono sulla loro soddisfazione complessiva.

Gli agenti umani e gli agenti virtuali si completano a vicenda per fornire un servizio clienti di alto livello ed entrambi sono fondamentali per una corretta implementazione dell'automazione dei workflow e dell'efficienza operativa. L'automazione del contact center, invece, può spesso prevedere l'implementazione di un software per call center per gestire l'instradamento e il volume delle chiamate.