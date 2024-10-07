Impennata dell'AI vocale: in che modo la tecnologia parlante potrebbe rimodellare il business

Le principali aziende tecnologiche stanno gareggiando per migliorare la personalità e le funzionalità dei loro assistenti AI. L'approccio di Meta prevede l'introduzione di voci di celebrità per il suo assistente AI su tutte le sue piattaforme di messaggistica. Gli utenti possono scegliere voci generate dall'AI basate su star come Awkwafina e Judi Dench.

Tuttavia, insieme alle promesse arrivano anche potenziali rischi. Hay riconosce che la tecnologia potrebbe rivelarsi una manna per truffatori e imbroglioni se finisse nelle mani sbagliate.

"Entro i prossimi sei mesi vedremo una nuova generazione di truffatori con voci autentiche, simili a quelle dei conduttori di podcast che avete sentito, con inflessione ed emozione nella voce", avverte. "Modelli che servono essenzialmente a spremere soldi dalle persone." Questo potrebbe rendere obsolete le tradizionali bandiere rosse, come accenti insoliti o voci robotiche. "Questo resterà nascosto", dice Hay.

Paragona la situazione a un punto della trama dei romanzi di Harry Potter, in cui i personaggi devono porsi domande personali per verificare l'identità di qualcuno. Nel mondo reale, le persone potrebbero dover adottare tattiche simili.

"Come faccio a sapere che sto parlando con la mia banca?", riflette Hay. "Come faccio a sapere che sto parlando con mia figlia, che mi sta chiedendo soldi? Gli esseri umani dovranno abituarsi a potersi porre queste domande."

Nonostante queste preoccupazioni, Hay rimane ottimista sul potenziale tecnologico. Sottolinea che l'AI potrebbe migliorare in modo significativo l'accessibilità, consentendo alle persone di interagire con le aziende e il governo nella loro lingua madre.

"Pensa a cose come le domande di sussidio, ok? E ti ritrovi con tutti questi documenti confusi. Pensa alla possibilità di chiamare [il tuo fornitore di sussidi] nella tua lingua madre e poi di tradurre documenti molto complessi in un linguaggio più semplice che probabilmente capirai meglio".

La tecnologia vocale AI continua a evolversi e Hay ritiene che stiamo solo scalfendo la superficie delle potenziali applicazioni. Egli immagina un futuro in cui gli assistenti AI saranno perfettamente integrati nei dispositivi indossabili come gli occhiali per la realtà aumentata Orion che Meta ha presentato recentemente.

"Quando questa API in tempo reale sarà nei miei occhiali, potrò comunicare con essa in tempo reale mentre sono in movimento", afferma Hay. "Insieme alla realtà aumentata, questo cambierà le regole del gioco." Sebbene riconosca le sfide etiche, tra cui un recente incidente in cui degli occhiali intelligenti sono riusciti a scoprire istantaneamente l'identità delle persone, Hay rimane ottimista sulle prospettive della tecnologia.

"Bisognerà elaborare un approccio etico, e l'etica è fondamentale", ammette. "Ma sono ottimista."