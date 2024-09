BurdaForward ha collaborato con IBM Client Engineering e IBM Expert Labs su un progetto pilota per vedere se la GenAI può essere applicata per trasformare la revisione dei prodotti e i suggerimenti in una prima esperienza mobile e di chat. L'azienda stava cercando una soluzione di AI conversazionale scalabile in grado di coprire più di 1.000 prodotti.

Insieme, il team ha utilizzato la combinazione di IBM watsonx Assistant, IBM Watson Discovery e IBM watsonx.ai per creare un'AI conversazionale che consiglia i clienti sulle domande sui prodotti in un dialogo semi-strutturato e consente l'acquisto. La soluzione utilizza watsonx.ai per generare filtri di richiesta API dal linguaggio naturale e utilizza watsonx.ai e watsonx Assistant per guidare la finestra di dialogo in modo dinamico, riducendo lo sforzo di modellazione. Inoltre, la soluzione è scalabile per consentire l'onboarding di centinaia di prodotti senza la complessa modellazione delle azioni.