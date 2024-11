Cora+ è una piattaforma di interazione multicanale che accede in modo sicuro a vasti dati provenienti da più fonti, inclusi prodotti, servizi e informazioni bancarie. Questo accesso esteso ai dati consente alla soluzione di fornire ai clienti una conoscenza completa e facilmente accessibile, semplificando il processo di assistenza.

Basato su IBM watsonx Assistant e su IBM Cloud, Cora+ offre interazioni sofisticate e simili a quelle umane ai clienti sul sito web, sull'app mobile e sulle piattaforme di social media di NatWest. E, per creare questa soluzione aggiornata, i team aziendali e tecnologici di NatWest si sono uniti allo staff di IBM Client Engineering per creare un proof of concept iniziale che è poi stato spostato alla produzione completa.

Superando le funzionalità del suo predecessore, Cora+ non consente soltanto accesso alle informazioni: è anche in grado di comprendere i clienti. Ad esempio, in passato, quando veniva posta una domanda, Cora indirizzava l'utente a siti o contenuti già disponibili che affrontavano l'argomento specifico. Ora avvalendosi della tecnologia di recupero aumentata (RAG), Cora+ è in grado di rispondere a domande in linguaggio naturale poste dagli utenti in modo proattivo all'interno della chat, senza dover svolgere ulteriori ricerche.

NatWest sapeva anche che era di importanza critica dare priorità all'accuratezza e alla pertinenza di queste risposte generate dall'AI, poiché informazioni errate potevano minare rapidamente la fiducia e influire sulle relazioni con i clienti. Per mitigare questo rischio, la banca ha collaborato con IBM per stabilire solide barriere di governance incentrate sulla trasparenza, la fiducia e l'accuratezza nel modello AI sottostante.