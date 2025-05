Esistono diversi casi d'uso significativi per la gen AI nelle società di telecomunicazioni, in particolare quelli legati all'esperienza del cliente. Le aziende possono utilizzarli per risolvere meglio i problemi dei clienti, creare contenuti personalizzati e discutere dei miglioramenti strategici. Grazie all'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), le tecnologie di gen AI possono aiutare le aziende di telecomunicazioni ad affrontare numerose attività che in passato richiedevano un lavoro manuale.

Tra gli esempi rientrano i copiloti per lo sviluppo software, la gestione interna delle conoscenze per il personale di supporto e la generazione e personalizzazione di contenuti per le funzioni di marketing e vendita.