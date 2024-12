Una mancanza di persone qualificate influisce sulla capacità di un'azienda tecnologica di perseguire nuovi progetti e iniziative incentrate sull'innovazione che collegano software, hardware, rete, dati e cloud. Ma sfortunatamente, limitarsi a una "formazione più veloce" non è una risposta completa.

Dato che la tecnologia avanza così rapidamente, la durata di vita di alcune competenze tecniche si riduce di giorno in giorno. Il numero di nuovi posti di lavoro creati intorno alla conoscenza dell'AI, in particolare legati all'AI generativa, è esploso. Tra questi rientrano ingegneri informatici, data scientist e sviluppatori in grado di creare e utilizzare nuovi strumenti e modelli AI. Le competenze tecniche in discipline come l'intelligenza artificiale (AI), il machine learning (ML), l'automazione, la cybersecurity, il cloud computing e l'architettura dei sistemi sono le più richieste. Ma le competenze tecniche di nicchia scadono o diventano obsolete in circa 2,5 anni, quindi devono essere riqualificate o aggiornate frequentemente.

Non sono solo le grandi aziende tecnologiche ad essere alla ricerca di talenti tecnologici. Anche altri settori come quello legale, della vendita al dettaglio, delle risorse umane e dell'istruzione sono alla ricerca di persone qualificate con conoscenze avanzate di intelligenza artificiale, sicurezza informatica e dati. Ci si aspetta sempre più che il dipendente medio abbia una conoscenza di base di come queste varie tecnologie funzionano e interagiscono con il proprio lavoro o con i clienti. I dirigenti intervistati in uno studio del 2023 condotto dall'IBM Institute for Business Value stimano che nei prossimi tre anni il 40% della loro forza lavoro dovrà riqualificarsi. Ciò è dovuto all'integrazione dell'AI e dell'automazione nelle operazioni.