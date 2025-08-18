Creiamo insieme un business più intelligente.

Al giorno d'oggi nessuno può permettersi di ignorare l'enorme opportunità rappresentata dalla rivoluzione dell'AI. Tuttavia, i leader aziendali spesso hanno la sensazione di subire l'AI, più che di utilizzarla, e che i rapidi cambiamenti in atto non siano interamente sotto il loro controllo.

Le pressioni per la trasformazione che arrivano da tutti i livelli aziendali e dal mercato, non si allentano mai. Cosa è hype e cosa è vero? Non è chiaro. La FOMO è una cosa... ma con una posta in gioco così alta, cosa succede se prendi la decisione sbagliata?

Hai sviluppato un agente AI per le vendite che non si integra con gli altri agenti e opera in un silos.

Esegui una query e ottieni risposte generiche perché l'AI procede alla cieca, scollegata dai dati aziendali.

Ti era stata promessa semplicità, ma invece ti ritrovi a gestire ancora più strumenti, più dati, più rischi.

La verità è che non si tratta solo di tecnologia, ma di ciò che quella tecnologia rende possibile.

E se ci fosse un modo per orientarsi nella confusione e nella complessità? Beh, quel modo c'è. E non è fatto di modifiche superficiali, ma di un percorso per ottenere un vero vantaggio competitivo. IBM lo chiama "creare un business più intelligente".