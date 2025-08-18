Creiamo insieme un business più intelligente.

18 agosto 2025
Al giorno d'oggi nessuno può permettersi di ignorare l'enorme opportunità rappresentata dalla rivoluzione dell'AI. Tuttavia, i leader aziendali spesso hanno la sensazione di subire l'AI, più che di utilizzarla, e che i rapidi cambiamenti in atto non siano interamente sotto il loro controllo.
Le pressioni per la trasformazione che arrivano da tutti i livelli aziendali e dal mercato, non si allentano mai. Cosa è hype e cosa è vero? Non è chiaro. La FOMO è una cosa... ma con una posta in gioco così alta, cosa succede se prendi la decisione sbagliata?
La verità è che non si tratta solo di tecnologia, ma di ciò che quella tecnologia rende possibile.
E se ci fosse un modo per orientarsi nella confusione e nella complessità? Beh, quel modo c'è. E non è fatto di modifiche superficiali, ma di un percorso per ottenere un vero vantaggio competitivo. IBM lo chiama "creare un business più intelligente".
Un business più intelligente è ciò che si ottiene quando si integra in modo preciso ed efficace l'intelligenza in tutti i sistemi aziendali critici per diventare:
Questa non è solo teoria. IBM aiuta migliaia di organizzazioni a creare un business più intelligente, in tutti i settori di industria e in tutto il mondo. Dalle attività di assistenza e supporto, ai sistemi core dell'azienda, siamo in grado di integrare l'intelligenza ovunque.
Ecco alcuni esempi di ciò che è possibile fare:
Stiamo trasformando anche IBM. Negli ultimi anni, il nostro obiettivo è stato quello di ripensare completamente l'azienda, eliminando la complessità operativa, semplificando i processi e integrando l'intelligenza ovunque.
Questi cambiamenti hanno rimodellato intere funzioni aziendali, dal supporto IT alle risorse umane, fino alle vendite e al procurement. Il risultato è ottenere 4,5 miliardi di dollari di incrementi di produttività entro la fine del 2025.
Tutti vogliono più efficienza, agilità e innovazione. Ciò che distingue un business più intelligente è il modo in cui raggiunge questi risultati. Per realizzare il pieno potenziale dell'AI, è necessario un approccio sistemico, in grado di trasformare i sistemi principali, i workflow e i processi attraverso quattro dimensioni chiave:
Un agente è un sistema che esegue attività in modo autonomo, che progetta i workflow con gli strumenti disponibili. Se una volta il software poteva essere eseguito solo su algoritmi predefiniti, ora ogni utente può definire i propri obiettivi, mentre l'AI cerca e propone modi per raggiungerli. Tuttavia, questa promessa può essere mantenuta solo se l'AI è integrata con le applicazioni, i dati e i modelli esistenti per automatizzare attività complesse e accelerare il time to value.
Business più intelligente in azione: la società di ricerca e sviluppo Avid Solutions, all'avanguardia nel settore agricolo, ha implementato la soluzione watsonx Orchestrate di IBM per sviluppare facilmente gli agenti AI e integrarli in tutti gli strumenti e le applicazioni principali. I processi unificati e l'efficienza che ne sono derivati hanno migliorato l'accuratezza dei processi di gestione e hanno anche ridotto del 25% il tempo necessario per l'onboarding di nuovi clienti. Il risultato? Dipendenti più coinvolti, clienti più soddisfatti.
L'AI diventa un vero e proprio asset strategico quando è alimentata dai dati aziendali. Un business più intelligente riunisce dati strutturati e non strutturati in tutte le sue operazioni, indipendentemente da dove risiedono. Solo così l'AI può fornire insight e azioni rilevanti per l'azienda per ottenere un'autentica differenziazione competitiva.
Business più intelligente in azione: il gigante aerospaziale Lockheed Martin ha collaborato con IBM per creare una visione integrata dei suoi dati aziendali, rendere l'AI scalabile e poterla applicare in modo efficace in tutta l'organizzazione. Consolidando 46 sistemi e strumenti di dati eterogenei in un'unica piattaforma integrata, i processi interni operativi e di gestione dei dati dell'azienda sono ora semplificati per supportare un'innovazione rapida ed economica.
Per le organizzazioni che passano da progetti pilota di AI alla produzione su larga scala è necessaria la giusta architettura per supportare le proprie ambizioni. Un business più intelligente progetta ambienti hybrid cloud che consentono all'AI di operare ovunque risiedano i dati, ottimizzando l'infrastruttura a livello di prestazioni e flessibilità.
Business più intelligente in azione: ogni anno, quasi un milione di persone si reca a Flushing, New York, per vedere i migliori tennisti del mondo competere nel torneo US Open. Tuttavia, un numero 15 volte superiore di persone segue il torneo attraverso l'app e il sito web degli US Open. IBM Consulting ha aiutato gli US Open a realizzare un'architettura hybrid cloud che garantisce all'AI l'accesso ai dati giusti nel momento giusto, fornendo analisi in tempo reale per mantenere i fan coinvolti e soddisfatti.
Un business più intelligente semplifica la gestione della tecnologia e delle operazioni con l'AI per ottenere visibilità, efficienza, sicurezza e resilienza. Anziché sovrapporre nuovi strumenti e aggiungere costi, si concentra sul raggiungimento di maggior valore dai sistemi che già possiede, facendo funzionare tutto meglio.
Business più intelligente in azione: Samsung SDS America, leader globale nei servizi IT, aveva bisogno di ottenere maggiore visibilità sulla spesa per il cloud e un modo efficiente per identificare gli sprechi, migliorando l'efficienza operativa senza aumentare le spese generali. Implementando le soluzione di automazione di IBM, l'azienda è stata in grado di allineare la spesa per il cloud al valore del business, con una riduzione dell'11% della spesa per 86 account cloud.
Qualsiasi azienda può utilizzare l'AI, questa è la parte più facile. IBM ti aiuta a utilizzare l'AI per cambiare il tuo modo di fare business.
Combinando l'innovazione all'avanguardia con competenze decennali in diversi settori, siamo in grado di capire come funziona un'azienda dall'interno, dalla supply chain ai sistemi di pagamento, fino al servizio clienti e oltre.
Quando si tratta di AI, è ora di andare oltre la fase di sperimentazione e di iniziare a trarne seriamente vantaggio. Stiamo già aiutando migliaia di aziende a colmare il divario tra visione ed esecuzione. Possiamo fare lo stesso per te.
Creiamo insieme un business più intelligente.
