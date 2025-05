Samsung SDSA si è rivolta a IBM per una proof of value (POV) e successivamente ha acquistato IBM Cloudability dall'AWS Marketplace. Dopo avere applicato la soluzione a una parte del suo ambiente AWS, l'azienda ha ottenuto un livello di visibilità completamente nuovo. Sulla dashboard di Cloudability, Samsung SDSA ha ricevuto una visione olistica dei costi e degli utilizzi per account AWS mirati, compresi insight dettagliati sulla spesa cloud, sulle tendenze e sulle anomalie.

L'azienda ora utilizza la soluzione per identificare le risorse inattive e che comportano costi, così come le istanze Elastic Compute Cloud (EC2) con provisioning eccessivo, ricevendo al contempo consigli per ottimizzare i costi. Cloudability aiuta Samsung SDSA ad allocare i costi del cloud alle unità di business o ai gruppi di utenti responsabili, promuovendo la responsabilità e stabilendo una cultura FinOps.

I team utilizzano Cloudability per creare previsioni di utilizzo e assumere impegni in base ai propri budget. Samsung SDSA, a sua volta, utilizza lo strumento di automazione Cloudability Savings per acquisire in modo efficiente sconti in base agli impegni assunti, come piani di risparmio (SP) e istanze riservate (CRI). In genere, la corrispondenza delle esigenze informatiche con gli sconti disponibili richiede un'analisi manuale molto dispendiosa in termini di tempo. Lo strumento Cloudability Savings Automation accelera questo processo, scansionando continuamente l'ambiente AWS e acquistando automaticamente SP e CRI appropriati.