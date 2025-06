Qualunque sia la strada intrapresa, la produttività resa possibile dall'AI e dall'automazione sarà probabilmente al centro della crescita trasformazionale. È una delle opportunità più entusiasmanti della nostra vita.

L'economista premio Nobel Paul Krugman una volta disse: "La produttività non è tutto, ma nel lungo periodo è quasi tutto". Questo perché la produttività non è solo una questione di risparmio o efficienza: si tratta di creare meccanismi di autofinanziamento che consentano investimenti in innovazione che favoriscano la crescita e la prosperità.

Questo è il motivo per cui l'AI è così trasformativa: offre modi per aumentare la produttività che prima non esistevano. Il potenziale di aumento della produttività è impressionante. Noi di IBM sappiamo che questa non è solo una teoria: l'AI e l'automazione hanno permesso a IBM di generare un aumento della produttività stimabile in 3,5 miliardi di dollari da gennaio 2023.