Utilizzando le soluzioni AI di IBM, Claims Connection Group trasforma il modo in cui vengono gestiti i reclami assicurativi sulle proprietà
Claims Connection Group (CCG), operante nel mondo ad alto rischio delle assicurazioni immobiliari, ha dovuto affrontare una crescente pressione per modernizzare i propri processi di richiesta di risarcimento. La gestione manuale dei dati, l'interpretazione incoerente delle politiche e workflow frammentati hanno portato a risposte ritardate, in particolare in caso di calamità naturali, come grandinate e forti piogge che hanno innescato un'ondata di richieste di risarcimento per danni alle proprietà. Queste inefficienze hanno creato colli di bottiglia lungo la catena del valore del settore assicurativo e hanno aumentato la frustrazione tra gli assicurati, travolgendo gli agenti e facendogli rischiare passi falsi normativi.
Per mantenere un servizio di qualità e salvaguardare la fiducia dei clienti nei momenti critici, CCG aveva bisogno di una soluzione più intelligente e scalabile in grado di garantire velocità, precisione e chiarezza in ogni interazione relativa ai sinistri.
CCG ha trasformato il suo processo di reclamo, tradizionalmente manuale e frammentato, implementando le soluzioni di IBM basate sull'AI per la transizione a una piattaforma intelligente e completamente digitale. Hanno utilizzato il portfolio di prodotti AI di IBM® watsonx per interpretare il complesso linguaggio assicurativo e guidare le decisioni, IBM® Business Automation Workflow per semplificare la collaborazione e IBM® Robotic Process Automation (RPA) per eliminare le attività ripetitive. CCG ha anche utilizzato la soluzione IBM® watsonx Orchestrate per integrare perfettamente tutti gli strumenti e i processi della sua nuova piattaforma per i sinistri in un'unica interfaccia coesa.
Quella che una volta era un'esperienza lenta e soggetta a errori è ora semplice, trasparente e reattiva, a vantaggio di tutti i partner.
CCG ha ottenuto tempi di ciclo più rapidi, un minor numero di richieste di rimborso non pagate e un sistema più connesso e resiliente, progettato per mantenere la fiducia dei partner e dei clienti finali, anche in tempi di crisi.
La soddisfazione dei clienti finali è migliorata e i partner di CCG sottolineano costantemente la trasparenza e la reattività della piattaforma, in particolare durante eventi estremi come i disastri naturali. Questi vantaggi riflettono l'impegno dell'azienda a trasformare la gestione dei reclami in un'esperienza semplificata e incentrata sul cliente.
Claims Connection Group (CCG) è una partnership di organizzazioni affini con oltre 20 anni di esperienza nella gestione dei reclami relativi alle proprietà. Fondato da Mark Murphy, CCG è stato creato per aiutare i proprietari di immobili a orientarsi nel processo di reclamo, spesso confuso. Con sede a Corpus Christi, Texas, CCG offre a titolari, agenti, compagnie assicuratrici, fornitori e altri partner un'esperienza di servizio premium, utilizzando un modello edge per garantire un servizio rapido, una maggiore produttività, valutazioni accurate e spese operative ridotte.
