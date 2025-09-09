Gestione dei reclami migliorata. Meno reclami.

Utilizzando le soluzioni AI di IBM, Claims Connection Group trasforma il modo in cui vengono gestiti i reclami assicurativi sulle proprietà 

Persona che lavora a una scrivania con laptop, documenti e modelli di case in un ufficio ben illuminato
Gestire il flusso di richieste di risarcimento 

Claims Connection Group (CCG), operante nel mondo ad alto rischio delle assicurazioni immobiliari, ha dovuto affrontare una crescente pressione per modernizzare i propri processi di richiesta di risarcimento. La gestione manuale dei dati, l'interpretazione incoerente delle politiche e workflow frammentati hanno portato a risposte ritardate, in particolare in caso di calamità naturali, come grandinate e forti piogge che hanno innescato un'ondata di richieste di risarcimento per danni alle proprietà. Queste inefficienze hanno creato colli di bottiglia lungo la catena del valore del settore assicurativo e hanno aumentato la frustrazione tra gli assicurati, travolgendo gli agenti e facendogli rischiare passi falsi normativi.

Per mantenere un servizio di qualità e salvaguardare la fiducia dei clienti nei momenti critici, CCG aveva bisogno di una soluzione più intelligente e scalabile in grado di garantire velocità, precisione e chiarezza in ogni interazione relativa ai sinistri.

 
La piattaforma di reclamo basata sull'AI di CCG ha apportato miglioramenti significativi in tutta la catena del valore assicurativo. Fino al 70% risoluzioni dei sinistri più rapide 30-50% riduzione dei tempi di elaborazione manuale 25-35%  riduzione dei costi operativi
Semplificazione delle operazioni lungo tutta la catena del valore assicurativo

CCG ha trasformato il suo processo di reclamo, tradizionalmente manuale e frammentato, implementando le soluzioni di IBM basate sull'AI per la transizione a una piattaforma intelligente e completamente digitale. Hanno utilizzato il portfolio di prodotti AI di IBM® watsonx per interpretare il complesso linguaggio assicurativo e guidare le decisioni, IBM® Business Automation Workflow per semplificare la collaborazione e IBM® Robotic Process Automation (RPA) per eliminare le attività ripetitive. CCG ha anche utilizzato la soluzione IBM® watsonx Orchestrate per integrare perfettamente tutti gli strumenti e i processi della sua nuova piattaforma per i sinistri in un'unica interfaccia coesa.

Quella che una volta era un'esperienza lenta e soggetta a errori è ora semplice, trasparente e reattiva, a vantaggio di tutti i partner.

  • Gli assicurati ricevono chiarezza in anticipo sulla copertura.
  • Gli agenti e i broker risolvono i sinistri più velocemente.
  • I vettori sono esposti a minori rischi di conformità e ritardi.
  • Ai fornitori vengono assegnati tempestivamente compiti con aspettative chiare, riducendo il caos durante gli eventi di sinistri ad alto volume, come i disastri naturali.

CCG ha ottenuto tempi di ciclo più rapidi, un minor numero di richieste di rimborso non pagate e un sistema più connesso e resiliente, progettato per mantenere la fiducia dei partner e dei clienti finali, anche in tempi di crisi.
Dalla crisi alla fiducia: migliorare l'esperienza dei sinistri

La soddisfazione dei clienti finali è migliorata e i partner di CCG sottolineano costantemente la trasparenza e la reattività della piattaforma, in particolare durante eventi estremi come i disastri naturali. Questi vantaggi riflettono l'impegno dell'azienda a trasformare la gestione dei reclami in un'esperienza semplificata e incentrata sul cliente.
Informazioni su Claims Connection Group

Claims Connection Group (CCG) è una partnership di organizzazioni affini con oltre 20 anni di esperienza nella gestione dei reclami relativi alle proprietà. Fondato da Mark Murphy, CCG è stato creato per aiutare i proprietari di immobili a orientarsi nel processo di reclamo, spesso confuso. Con sede a Corpus Christi, Texas, CCG offre a titolari, agenti, compagnie assicuratrici, fornitori e altri partner un'esperienza di servizio premium, utilizzando un modello edge per garantire un servizio rapido, una maggiore produttività, valutazioni accurate e spese operative ridotte.

