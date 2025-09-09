Claims Connection Group (CCG), operante nel mondo ad alto rischio delle assicurazioni immobiliari, ha dovuto affrontare una crescente pressione per modernizzare i propri processi di richiesta di risarcimento. La gestione manuale dei dati, l'interpretazione incoerente delle politiche e workflow frammentati hanno portato a risposte ritardate, in particolare in caso di calamità naturali, come grandinate e forti piogge che hanno innescato un'ondata di richieste di risarcimento per danni alle proprietà. Queste inefficienze hanno creato colli di bottiglia lungo la catena del valore del settore assicurativo e hanno aumentato la frustrazione tra gli assicurati, travolgendo gli agenti e facendogli rischiare passi falsi normativi.

Per mantenere un servizio di qualità e salvaguardare la fiducia dei clienti nei momenti critici, CCG aveva bisogno di una soluzione più intelligente e scalabile in grado di garantire velocità, precisione e chiarezza in ogni interazione relativa ai sinistri.