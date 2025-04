In che modo l'AI migliora l'efficienza?

L'era più recente dell'AI coinvolge assistenti e agenti AI. Un assistente AI è reattivo ed esegue attività in base agli input dell'utente. Gli agenti AI sono proattivi e lavorano in modo autonomo per completare le attività per conto di un utente e possono elaborare strategie e valutare un obiettivo assegnato.

Gli assistenti AI sono sviluppati su un tipo di modello di base. Un LLM è un sottoinsieme di un foundation model che si occupa di compiti relativi al testo. Un esempio sono gli assistenti virtuali, tra i più popolari ricordiamo Siri di Apple e Alexa di Amazon. Questi assistenti virtuali possono eseguire un'attività preimpostata per chiedere ad esempio informazioni sul meteo o rispondere a un prompt in base ai dati utilizzati per addestrare il modello.

Gli agenti AI e i copiloti, in alternativa, possono utilizzare le funzionalità di gen AI per partire da un singolo prompt, suddividere i compiti necessari per completare il prompt, eseguirli e produrre risultati. Gli agenti o i copiloti potrebbero farlo, ad esempio, per produrre contenuti per piattaforme diverse, come il web o il telefono.

Un esempio: prendiamo un nuovo marchio di cosmetici che abbia in mente obiettivi e linguaggio su grande scala, ma nessun materiale di marketing concreto. Gli agenti AI possono aiutare a creare testi e convertire il testo normale in documenti formattati e allineati alle linee guida del marchio aziendale. L'agente può suggerire personalizzazioni in base a segmenti di clienti mirati e persino supportare i test A/B e la raccolta del feedback dei clienti.

Un altro esempio: gli agenti AI vengono utilizzati anche nei sistemi di navigazione per auto a guida autonoma. Un veicolo con agenti AI può analizzare lo stato di salute di un veicolo in tempo reale, prevedere le condizioni del traffico e della strada e suggerire al conducente il percorso migliore ed efficiente.