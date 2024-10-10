Uno degli impatti più visibili dell'AI nel retail è la sua capacità di personalizzare le esperienze dei consumatori. Gli algoritmi di AI analizzano il comportamento dei clienti, le preferenze e gli acquisti passati per fornire raccomandazioni personalizzate e marketing mirato. Questo crea un'esperienza di acquisto più coinvolgente e rilevante, aumentando la fedeltà dei clienti e i tassi di conversione. Alcune aziende potrebbero utilizzare motori di raccomandazione per suggerire prodotti basandosi sulla cronologia di navigazione e acquisto degli utenti, una tattica che è diventata standard per piattaforme di streaming come Netflix e grandi rivenditori come Amazon. Altri personalizzano i costi utilizzando la determinazione dinamica dei prezzi, che regola i prezzi in tempo reale in base alla domanda, ai prezzi dei concorrenti e alle preferenze dei clienti, permettendo ai rivenditori di offrire offerte durante i periodi di basso traffico e ottimizzare i ricavi.

Sempre più spesso, l'AI nel retail si sta orientando verso l'iperpersonalizzazione, dove quasi ogni aspetto dell'esperienza di acquisto omnicanale è personalizzato per l'utente. Sebbene la personalizzazione giochi già un ruolo fondamentale nel retail, le tecnologie AI più avanzate possono integrare dati ancora più dettagliati, inclusi comportamenti in tempo reale, preferenze e fattori ambientali. Questo consente ai rivenditori di offrire esperienze del cliente più precise e dinamiche. Queste esperienze del cliente possono includere insight predittivi che anticipano i bisogni dei consumatori, oppure comunicazioni completamente personalizzate come landing page di siti web o e-mail di marketing.