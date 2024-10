La CX per la vendita al dettaglio in negozio differisce leggermente dalla CX per l'esperienza digitale nel modo in cui i rivenditori possono interagire con i clienti. Tuttavia, esistono molti modi nuovi ed entusiasmanti con cui i rivenditori possono migliorare i loro negozi fisici e diventare più preziosi per i clienti nell'era dello shopping online. Molti rivenditori stanno reinventando i negozi fisici per soddisfare le aspettative dei clienti. Alcuni esempi di cosa possono fare i negozi per migliorare il processo in negozio:

Offerta BOPIS e ritiro a bordo strafa: un numero crescente di consumatori preferisce acquistare online e ritirare in negozio (BOPIS) come metodo di ordinazione e ricezione della merce. I consumatori effettuano l'acquisto online e specificano quando desiderano ritirare i prodotti. Il BOPIS colloca il punto di ritiro all'interno del negozio, mentre il ritiro a bordo strada prevede che un dipendente porti il prodotto fino all'auto del cliente o all'esterno. Ciò offre ai retailer l'opportunità di aiutare i consumatori a evitare le code e ad avere un prodotto pronto per quando il cliente sarà disponibile a ritirarlo. Forrester prevede (link esterno a ibm.com) che questo tipo di vendite supererà i 200 miliardi di USD entro il 2028. 3





un numero crescente di consumatori preferisce acquistare online e ritirare in negozio (BOPIS) come metodo di ordinazione e ricezione della merce. I consumatori effettuano l'acquisto online e specificano quando desiderano ritirare i prodotti. Il BOPIS colloca il punto di ritiro all'interno del negozio, mentre il ritiro a bordo strada prevede che un dipendente porti il prodotto fino all'auto del cliente o all'esterno. Ciò offre ai retailer l'opportunità di aiutare i consumatori a evitare le code e ad avere un prodotto pronto per quando il cliente sarà disponibile a ritirarlo. Forrester prevede (link esterno a ibm.com) che questo tipo di vendite supererà i 200 miliardi di USD entro il 2028. Privilegiare il retail esperienziale: i retailer devono fornire degli incentivi per spingere i consumatori a visitare i loro punti vendita. Possono organizzare eventi speciali, ad esempio invitando uno chef a mostrare come utilizzare i prodotti di un negozio di alimentari per preparare piatti particolari. Possono ospitare sessioni interattive in cui i clienti possono provare prodotti, come una nuova bicicletta in un negozio di articoli sportivi.





i retailer devono fornire degli incentivi per spingere i consumatori a visitare i loro punti vendita. Possono organizzare eventi speciali, ad esempio invitando uno chef a mostrare come utilizzare i prodotti di un negozio di alimentari per preparare piatti particolari. Possono ospitare sessioni interattive in cui i clienti possono provare prodotti, come una nuova bicicletta in un negozio di articoli sportivi. Offri il pagamento automatico: i rivenditori devono prendere in considerazione la possibilità di offrire ai clienti opzioni che permettano di scansionare e imballare autonomamente i prodotti ed effettuare un pagamento senza dover interagire con un dipendente, per esempio creando chioschi self-service.