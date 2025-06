Molte delle attuali implementazioni di AI richiedono alle organizzazioni di spostare i propri dati nel cloud. Tuttavia, per i settori che si affidano all'elaborazione dei dati ad alta velocità per gestire dati altamente sensibili, mantenere le funzionalità di AI più vicine a dove risiedono i dati offre notevoli vantaggi aziendali.

"Si tratta di portare l'AI dove avviene l'azione e questo sta avvenendo in 2 aree principali" afferma Khadija Souissi, Principal Solution Architect, AI on IBM Z e LinuxONE e Distinguished Technical Specialist di IBM.

"Stiamo integrando l'AI nei workload transazionali per ottenere insight in tempo reale sulle applicazioni aziendali, per un processo decisionale più rapido e per consentire ai clienti di creare applicazioni intelligenti in modo sostenibile che adottano le soluzioni di AI generativa salvaguardando al contempo i dati sensibili. Inoltre, stiamo costruendo un'infrastruttura intelligente, utilizzando l'AI per i sistemi operativi e i sottosistemi mainframe. Questo potrebbe aiutare a prevedere i workload imminenti per preparare in modo proattivo le risorse richieste e anche per rilevare anomalie operative del sistema che potrebbero aiutare a prevedere le interruzioni ed estrarre insight fruibili relativi alle prestazioni del sistema".

I mainframe gestiscono quasi il 70% dei workload IT di produzione mondiali e sono affidabili per la loro stabilità, alta sicurezza e scalabilità. Gli acceleratori AI su chip possono attualmente scalare ed elaborare milioni di richieste di inferenza al secondo con tassi di latenza molto bassi. Questa funzionalità consente alle organizzazioni di utilizzare i dati e la gravità transazionale collocando strategicamente grandi set di dati, AI e applicazioni aziendali critiche. In futuro, gli acceleratori di nuova generazione apriranno nuove opportunità per espandere le funzionalità e i casi d'uso dell'AI via via che le esigenze di un'organizzazione crescono.