I database mainframe sono essenziali per fornire prestazioni elevate e scalabilità per gestire in modo efficiente grandi volumi di dati e transazioni. Garantisce affidabilità e disponibilità per le applicazioni critiche, sicurezza avanzata per i dati sensibili, integrazione perfetta dei dati e un solido supporto per l'elaborazione delle transazioni su larga scala.
Inoltre, i database distribuiti sui mainframe IBM Z aiutano a mantenere la conformità normativa con audit trail completi, rendendoli fondamentali per la gestione sicura, efficiente e affidabile dei dati nelle grandi imprese.
I due database principali distribuiti sui mainframe IBM Z sono Db2 for z/OS e IMS. Con Db2 for z/OS, puoi definire e manipolare i tuoi dati utilizzando Structured Query Language (SQL). Il software IMS Database archivia, gestisce ed elabora in sicurezza i dati più critici.
Db2 for z/OS è un database mainframe aziendale che gestisce i dati aziendali principali e supporta le applicazioni aziendali chiave in un'organizzazione. Serve migliaia di clienti e milioni di utenti, offrendo disponibilità continua, scalabilità e sicurezza elevata.
Quando si tratta di modernizzazione del database mainframe, le organizzazioni che utilizzano IBM Db2 for z/OS possono perseguire diverse strategie per migliorare le capacità del database e allinearsi ai moderni requisiti IT e di business.
IBM Db2 AI for z/OS
Migliora le prestazioni operative e mantieni l'integrità del tuo sistema Db2 for z/OS offrendo funzionalità come l'ottimizzazione SQL, la valutazione del sistema (aumentata dagli insight sulle prestazioni) e il controllo delle connessioni distribuite.
Db2 for z/OS Data Gate e Data Gate on Cloud
Db2 Data Gate sincronizza i dati di Db2 for z/OS per iniziative di hybrid cloud, analytics e AI con costi e sforzi ridotti. Le applicazioni possono accedere a una copia transazionale coerente e sincronizzata dei dati di Db2 for z/OS, ospitata su un sistema separato che supporta un'ampia gamma di piattaforme di destinazione, tra cui implementazioni di cloud pubblico, on-premise e private.
Con Data Gate on Cloud, i preziosi dati aziendali di Db2 for z/OS possono essere trasferiti in un ambiente SaaS Db2 Warehouse per l'accesso diretto o accessibili nel lakehouse di watsonx.data attraverso un connettore Db2 per Presto.
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS
Un componente ad alte prestazioni strettamente integrato con Db2 for z/OS che offre un'elaborazione ad alta velocità per query Db2 complesse per supportare i carichi di lavoro analitici e di reporting business-critical.
IBM Db2 Query Management Facility
Gestisce facilmente processi in batch che devono coesistere e condividere risorse con uno o più sistemi di transazioni online CICS. Crea lavori in batch che utilizzano richieste di controllo per rilasciare e, successivamente, riallocare le risorse associate alle applicazioni CICS.
IBM Db2 DevOps Experience for z/OS
Un'esperienza di gestione dei dati separata può essere installata e attivata sopra Unified Management Server. Questa interfaccia grafica basata su browser offre caratteristiche distinte per la gestione dei sottosistemi z/OS. Il prodotto basato sui ruoli modernizza la gestione di Db2 for z/OS, consentendo agli sviluppatori di fornire istanze, creare applicazioni, apportare modifiche e sottoporle all'approvazione. Servizi come il rilevamento e le operazioni sono accessibili attraverso IBM Unified Management Server for z/OS, e tutte le funzioni di Db2 DevOps Experience sono accessibili attraverso l'interfaccia di IBM Unified Experience for z/OS.
Migliora le prestazioni di IMS con strumenti di gestione dei database e delle transazioni on demand e specifici per le applicazioni.
Gestore database IMS
La piattaforma applicativa archivia, gestisce ed elabora in modo sicuro i dati più critici in tutta sicurezza. Con IMS Database VUE, puoi gestire in modo efficiente la crescita con questa soluzione di server dati IMS di dimensioni corrette, offerta con tariffe una tantum.
IMS Enterprise Suite
Supporta tecnologie di integrazione aperte per consentire lo sviluppo di nuove applicazioni ed estendere l'accesso alle transazioni e ai dati IMS. Offre interfacce standard intuitive, semplifica la generazione di metadati IMS, facilita lo sviluppo delle applicazioni ed espande l'accesso a IMS.
IMS Enterprise Suite è disponibile per i clienti IMS senza costi aggiuntivi.
Pacchetto soluzioni database IMS per z/OS
Un set integrato di strumenti per consentire alla tua organizzazione di gestire i database IMS completi in un'unica soluzione. Offre funzionalità che aiutano a garantire che i database siano ottimizzati e operativi, supportando la disponibilità 24/7.
Soluzione IMS Database Utility per z/OS
Uno strumento utilizzato per riorganizzare IMS full-function e High Availability Large Databases. Integra varie utilità IMS e offre funzioni che aiutano a mantenere i database ottimizzati e operativi.
Questo pacchetto di soluzioni aiuta a ridurre la complessità operativa e l'impatto della riorganizzazione dei database sulle risorse di sistema. L'integrazione con IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS fornisce un'interfaccia Web per le attività dell'amministratore del database.
IMS Fast Path Solution Pack per z/OS
Uno strumento che fornisce utilità complete e di facile utilizzo per aiutare gli amministratori di database ad analizzare, mantenere e ottimizzare i database IMS Fast Path, comprese le funzionalità che aiutano a migliorare la disponibilità del sistema.
IMS Recovery Solution Pack per z/OS
Una suite di software che aiuta a ridurre la complessità operativa e l'impatto del backup e del ripristino del database sulle risorse di sistema. Combina un insieme di prodotti IBM che consente il backup e recovery simultaneo di più set di dati e aree Fast Path (in ambienti Parallel Sysplex e non Parallel Sysplex).
IMS Performance Analyzer for z/OS
Questo strumento IMS offre report completi sulle prestazioni delle transazioni e sull'utilizzo delle risorse di sistema per i sistemi IMS Database e IMS Transaction Manager. Fornisce dettagli sulle prestazioni del sistema IMS per il monitoraggio, l'ottimizzazione, la gestione dei livelli di servizio, l'analisi delle tendenze e la pianificazione della capacità.
IBM® OMEGAMON for IMS on z/OS
Software per lo strumento di monitoraggio delle prestazioni per workload IMS, che fornisce un unico punto di controllo in Parallel Sysplex® e monitora le transazioni TCP/IP di IMS Connect. Fa parte della famiglia di prodotti software OMEGAMON.
IMS Problem Investigator for z/OS
Uno strumento di analisi dei log per tutte le attività di determinazione dei problemi IMS. Individua e risolve i problemi in modo più rapido e semplice con un potente strumento di analisi dei problemi per i sistemi IMS Database e IMS Transaction Management.
IMS Batch Terminal Simulator for z/OS
Uno strumento completo che controlla la logica del programma applicativo, interfacce applicative IMS, attività di teleelaborazione, blocchi di controllo del formato 3270 e attività del database. Simula il comportamento delle applicazioni e genera report contenenti informazioni dettagliate sulle transazioni elaborate.
IMS DEDB Fast Recovery for z/OS
Uno strumento che mantiene l'integrità dei dati dei database IMS e riduce il tempo necessario per ripristinare i database di inserimento dati (DEDB) dopo un errore al riavvio di emergenza IMS.
IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS
Uno strumento che consente di analizzare le prestazioni del buffer pool del database sia per i processi IMS in batch che per i sottosistemi IMS. Consente il reporting di analisi statistiche che aiutano a valutare gli attuali buffer pool del database IMS online e dei lavori in batch.
IMS Cloning Tool for z/OS
Uno strumento che semplifica la clonazione rapida di sottosistemi e database IMS per aumentare la disponibilità dei dati. Utilizzando la tecnologia di copia rapida, combinata con l'automazione e la riduzione degli sforzi manuali, l'IMS Cloning Tool aiuta ad aumentare la produttività. Inoltre, riduce notevolmente i tempi di inattività della produzione online e i costi di creazione di una copia esatta o della clonazione di un sottosistema e database IMS.
IMS Program Restart Facility for z/OS
Uno strumento che automatizza l'elaborazione di Checkpoint, Backout e Restart dei programmi di IMS Batch Messaging Programs e IMS Batch DLI/DBB. Gestisce il processo di selezione dell'ID Checkpoint identificando il set di dati di log corretto da utilizzare e creando la procedura di riavvio programmata.
IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS
Un application server che consolida le informazioni su IMS e Db2 for z/OS in un'unica interfaccia web grafica e intuitiva che viene utilizzata da un client per connettersi a diversi servizi su z/OS. Può accelerare l'analisi dell'ambiente z/OS e ridurre la necessità di competenze mainframe avanzate.
IBM Common Services Library for z/OS
Un software gratuito che contiene vari componenti e funzioni comuni relativi all'infrastruttura, richiesti e condivisi tra alcuni strumenti IBM IMS. Anziché includere questa funzionalità separatamente, condivide queste funzioni tra i prodotti.
Utilizza strumenti e processi standardizzati per semplificare e accelerare l'innovazione del software, offrendo un'esperienza di sviluppo coerente e più produttiva.
Modernizza le applicazioni mainframe con pratiche DevOps e strumenti di sviluppo moderni che includono l'AI generativa.
Usa il machine learning per convertire i dati di ogni transazione in insight in tempo reale.