Un'esperienza di gestione dei dati separata può essere installata e attivata sopra Unified Management Server. Questa interfaccia grafica basata su browser offre caratteristiche distinte per la gestione dei sottosistemi z/OS. Il prodotto basato sui ruoli modernizza la gestione di Db2 for z/OS, consentendo agli sviluppatori di fornire istanze, creare applicazioni, apportare modifiche e sottoporle all'approvazione. Servizi come il rilevamento e le operazioni sono accessibili attraverso IBM Unified Management Server for z/OS, e tutte le funzioni di Db2 DevOps Experience sono accessibili attraverso l'interfaccia di IBM Unified Experience for z/OS.