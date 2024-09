La soluzione IBM® Atlas eDiscovery Process Management consente ad avvocati, assistenti legali e direttori della discovery di gestire in modo efficiente un flusso di lavoro di conservazione dei dati legali rigoroso e altamente difendibile. Consente alle organizzazioni di ricorrere a consulenti esterni in modo più efficiente, consultando anticipatamente i custodi dei dati per via elettronica e riducendo la portata dei dati da raccogliere e rivedere. IBM Atlas eDiscovery Process Management aiuta a produrre registri dei processi più affidabili e difendibili, così da ottenere risultati legali in modo conveniente.