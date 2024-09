IBM® Atlas eDiscovery Cost Forecasting and Management aiuta gli avvocati e i controllori legali a prevedere i costi di discovery futuri per evitare sforamenti di budget e migliorare le negoziazioni con le controparti. eDiscovery Cost Forecasting and Management offre ai team Legale e Finanza e ai partner commerciali una vista condivisa che evita spiacevoli sorprese e migliora il processo decisionale.Il software fornisce report completi e dashboard intuitive per una corretta valutazione dei costi durante l'anno fiscale.