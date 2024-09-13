Apa itu otomatisasi tugas?

Banyak bentuk otomatisasi tugas sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, penumpang pesawat dapat mencetak boarding pass melalui kios check-in bandara, pembeli dapat memindai belanjaan mereka di sistem checkout mandiri, dan pengunjung restoran dapat memesan dan membayar pesanan makanan menggunakan kios pemesanan mandiri.

Untuk perusahaan khususnya, otomatisasi tugas berada di bawah payung otomatisasi proses bisnis (BPA) dan merupakan bentuk paling dasar dari BPA, mengotomatiskan tugas individu dalam proses bisnis atau alur kerja. Aplikasi umum mencakup, antara lain, penjadwalan janji temu, menangkap tanda tangan digital untuk kontrak dan mengirim email selamat datang ke karyawan baru.

Dengan kemajuan dalam kecerdasan buatan (AI), menggabungkan Otomatisasi AI memungkinkan tugas yang lebih kompleks untuk diotomatiskan, yang memberi manfaat pada berbagai fungsi mulai dari layanan pelanggan dan pemasaran hingga operasi TI dan manajemen rantai pasokan.