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Manajemen Aset

Cara membuat daftar periksa pemeliharaan preventif

By Mesh Flinders , Ian Smalley
diterbitkan 11 Juni 2026

Panduan daftar periksa pemeliharaan pencegahan

Daftar periksa pemeliharaan preventif adalah dokumen standar yang menguraikan tugas pemeliharaan preventif untuk berbagai jenis aset, termasuk kendaraan, peralatan, dan fasilitas.

Menyusun daftar periksa pemeliharaan preventif yang matang membantu organisasi beralih dari praktik pemeliharaan reaktif yang ketinggalan zaman menuju taktik yang lebih modern dan proaktif.

Daftar periksa pemeliharaan preventif terutama digunakan dalam manajemen fasilitas, manufaktur, perawatan kesehatan, dan industri transportasi untuk membantu tim pemeliharaan mengidentifikasi masalah lebih awal sebelum menyebabkan kegagalan peralatan. Ketika dikombinasikan dengan alat dan perangkat lunak pemeliharaan prediktif modern, daftar periksa pemeliharaan preventif membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu henti, dan memperpanjang siklus hidup aset.

Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan preventif?

Pemeliharaan preventif (PM) adalah strategi pemeliharaan proaktif yang membantu mencegah kegagalan peralatan yang tidak terduga dan waktu henti yang tidak direncanakan. Hal ini dikategorikan sebagai jenis pemeliharaan terencana, dan merupakan komponen kunci dari program manajemen fasilitas yang efektif. Pemeliharaan ini banyak digunakan di beragam industri, di mana pun bisnis membutuhkan aset besar dan kompleks sebagai bagian dari proses bisnis inti.  

Di tingkat perusahaan, rencana pemeliharaan preventif biasanya lebih luas daripada rencana pemeliharaan aset individu dan sering kali melibatkan pemeliharaan seluruh fasilitas produksi atau pabrik manufaktur. Dalam penerapan semacam ini, tugas pencegahan termasuk inspeksi rutin sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara (HVAC), sistem kelistrikan, dan peralatan lini produksi.

Tim pemeliharaan modern yang mempraktikkan pemeliharaan preventif yang efektif mengandalkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) untuk merampingkan alur kerja dan meningkatkan efisiensi. Alat-alat ini memungkinkan praktisi untuk secara proaktif mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sebelum menimbulkan perbaikan yang mahal atau menyebabkan gangguan produksi.

Pemeliharaan preventif versus pemeliharaan prediktif  

Pemeliharaan preventif dan pemeliharaan prediktif serupa karena keduanya memiliki tujuan untuk secara proaktif memperbaiki aset sebelum gagal, tetapi berbeda dalam cara penjadwalan kegiatan pemeliharaan.

  • Pemeliharaan preventif bergantung pada jadwal yang telah ditentukan, melakukan tugas pemeliharaan sesuai dengan rekomendasi produsen dan faktor lainnya.
  • Pemeliharaan prediktif menggunakan pemantauan kondisi (CM) real time—sering dilengkapi dengan kemampuan AI—untuk menentukan kapan harus menjadwalkan tugas pemeliharaan.

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Praktik terbaik untuk membangun daftar periksa pemeliharaan preventif

Organisasi biasanya menggunakan praktik terbaik ini untuk membuat daftar periksa pemeliharaan preventif yang andal.

1. Menginventarisasi aset dan meninjau rekomendasi produsen

Langkah pertama untuk menerapkan daftar periksa pemeliharaan preventif adalah inventarisasi semua aset yang memerlukan pemeliharaan. Berikut daftar beberapa aset yang sering dipelihara dengan prosedur pemeliharaan preventif:

  • Sistem HVAC
  • Boiler
  • Sistem kelistrikan
  • Elevator
  • Alarm kebakaran
  • Alat pemadam kebakaran
  • Sistem pencegah kebakaran
  • Struktur atap
  • Sistem pencahayaan
  • Infrastruktur pipa
  • Sistem pemanas
  • Sistem alarm

Setelah organisasi membuat daftar aset yang dimilikinya, teknisi melakukan ulasan rekomendasi produsen untuk setiap aset untuk menetapkan prosedur yang tepat. Contoh rekomendasi produsen yang biasanya berlaku selama tahap ini meliputi:

  • Frekuensi inspeksi
  • Jadwal penggantian
  • Persyaratan pelumasan
  • Prosedur pembersihan
  • Tindakan pencegahan keselamatan

2. Mengidentifikasi tugas pemeliharaan penting

Selain tugas pemeliharaan rutin yang ditetapkan selama tahap pertama daftar periksa Anda, tim harus mengidentifikasi tugas pemeliharaan penting tambahan yang mungkin berlaku.

Misalnya, HVAC, sistem kelistrikan, dan aset kompleks lainnya memiliki banyak komponen penting, seperti filter udara, saluran pendingin, pemutus sirkuit, dan kumparan kondensor. Elemen-elemen ini harus diperiksa dan diganti secara teratur untuk mempertahankan fungsionalitas aset.

Memastikan keselamatan pekerja juga merupakan tugas pemeliharaan yang penting. Berikut adalah beberapa cara organisasi memprioritaskan keselamatan pekerja dan memastikan integritas bangunan dan fasilitas tempat mereka bekerja:

  • Memeriksa atap
  • Mengikuti persyaratan alat pelindung diri (APD)
  • Mempraktikkan prosedur penguncian/penandaan
  • Menilai keutuhan dempul
  • Memeriksa papan nama
  • Memeriksa lubang di jalan
  • Melakukan pemeliharaan lingkungan secara berkala

3. Membuat bidang dokumentasi yang terstandardisasi

Untuk melacak pekerjaan mereka secara konsisten, tim pemeliharaan harus menggunakan dokumentasi standar dan kerangka kerja yang konsisten tentang cara informasi pemeliharaan dicatat, disimpan, dan diakses. Standardisasi membantu mengurangi kesalahan entri data dan meningkatkan akurasi pelaporan dari waktu ke waktu, serta memudahkan untuk menetapkan dan memantau tolok ukur.

Untuk membuat bidang dokumentasi standar, tim dapat mengikuti langkah-langkah sederhana berikut:

  • Tentukan bidang data: Setiap catatan pemeliharaan harus menangkap informasi yang sama (misalnya, nomor ID aset, lokasi, atau nomor perintah kerja). Ketika bidang data menangkap berbagai jenis data, hal ini dapat menghambat strategi modernisasi seperti transformasi digital dan adopsi sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS).
  • Ikuti konvensi penamaan standar: Pengguna harus selalu memberi label nama aset, kategori, dan kode kegagalan sesuai dengan konvensi yang sama. Misalnya, Aset A, atau Rotating Fan Belt 1 harus diberi label dengan cara yang sama di semua bidang data dan catatan.
  • Andalkan menu dropdown yang telah ditentukan sebelumnya alih-alih entri teks bebas: Entri teks bebas adalah bidang dokumentasi di mana pengguna dapat mengetik apa pun yang mereka inginkan. Aspek ini dapat menyebabkan praktik yang tidak konsisten dan bidang data yang tidak didefinisikan dengan baik. Sebagai gantinya, menu harus menawarkan opsi yang telah ditentukan sebelumnya seperti “kegagalan bantalan” atau “masalah pelumasan” untuk dipilih saat mendokumentasikan pekerjaan.

4. Menerapkan CMMS

Organisasi pemeliharaan modern makin mengandalkan sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) untuk memantau daftar periksa pemeliharaan preventif. CMMS adalah solusi perangkat lunak yang membantu organisasi mengotomatiskan dan meningkatkan operasi pemeliharaan inti dan mendokumentasikan aktivitas mereka secara menyeluruh.

Sistem CMMS yang dilengkapi dengan perangkat lunak pemeliharaan preventif dapat secara otomatis menghasilkan perintah kerja, menjadwalkan inspeksi visual , dan melacak tingkat penyelesaian tugas pemeliharaan preventif. Dengan mendigitalkan daftar periksa pemeliharaan preventif, organisasi dapat meningkatkan visibilitas, mengurangi tugas administrasi, dan merampingkan proses yang tidak efisien.

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Cara menerapkan daftar periksa pemeliharaan preventif

Membuat daftar periksa hanyalah langkah pertama. Agar efektif, organisasi harus melatih tim pemeliharaan untuk menggunakan daftar periksa, dan menetapkan dan memantau metrik kinerja utama (KPI) untuk mengukur efektivitas.

Latih tim pemeliharaan

Daftar periksa pemeliharaan preventif mengharuskan pekerja untuk memahami tujuan setiap item dalam daftar dan bagaimana pekerjaan individu mereka dapat memengaruhinya. Pelatihan daftar periksa pemeliharaan preventif biasanya melibatkan:

  • Ulasan prosedur inspeksi yang tepat dan aset, suku cadang, dan komponen yang dicakupnya
  • Pelatihan tentang persyaratan penguncian/penandaan untuk memastikan keselamatan pekerja
  • Pelatihan tentang alat CMMS, termasuk entri data yang tepat, kontrol dasbor, dan dokumentasi

Integrasikan perintah kerja

Agar efektif, aktivitas pemeliharaan preventif harus dikaitkan dengan perintah kerja individual dan diintegrasikan ke dalam sistem CMMS (Computerized Maintenance Management System). Aspek ini dapat menjadi tantangan bagi organisasi yang pekerjanya telah mempraktikkan pencatatan manual untuk sebagian besar karier mereka.

Melatih pekerja untuk mengintegrasikan tugas pemeliharaan dengan perintah kerja dan menggunakan alat CMMS modern untuk pelacakan meningkatkan tingkat penyelesaian dan membantu memastikan bahwa tugas pemeliharaan selesai.

Tetapkan KPI

Metrik kinerja utama (KPI) adalah metrik yang digunakan organisasi untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan bisnis penting. KPI pemeliharaan umum untuk program pemeliharaan preventif termasuk waktu henti, frekuensi kegagalan peralatan, biaya pemeliharaan, lamanya masa pakai aset, dan tingkat penyelesaian pesanan kerja.

CMMS dapat melacak semua metrik ini untuk meningkatkan akurasi dan membuat disiplin lebih terlihat di seluruh organisasi.

Manfaat daftar periksa pemeliharaan preventif

Organisasi yang menerapkan daftar periksa pemeliharaan preventif terstruktur mengalami banyak manfaat operasional. Berikut adalah beberapa yang paling terdokumentasi dengan baik:

  • Mengurangi waktu henti: waktu henti yang tidak direncanakan secara teratur mengganggu proses bisnis dan merugikan perusahaan jutaan. Di berbagai sektor, biaya waktu henti yang tidak direncanakan mencapai 260.000 USD per jam, sekitar 35% lebih tinggi per menit daripada waktu henti yang direncanakan.1 Melakukan inspeksi rutin sebagai bagian dari rencana pemeliharaan preventif yang ketat membantu tim pemeliharaan mengidentifikasi masalah sebelum menyebabkan kegagalan aset dan waktu henti yang tidak direncanakan.
  • Biaya pemeliharaan yang lebih rendah: Daftar periksa pemeliharaan preventif membantu menurunkan biaya pemeliharaan dengan mengurangi perbaikan darurat dan insiden penghentian pekerjaan. Perbaikan darurat sering kali lebih mahal daripada kegiatan pemeliharaan yang direncanakan. Membuat daftar periksa pemeliharaan preventif yang kuat membantu tim pemeliharaan mengatasi masalah kecil sebelum mengakibatkan kegagalan peralatan dan menyebabkan kerusakan aset.
  • Siklus hidup aset yang lebih lama: Aset yang menerima pemeliharaan rutin sebagai bagian dari daftar periksa pemeliharaan preventif biasanya bertahan lebih lama daripada aset yang memiliki rencana pemeliharaan reaktif atau pemeliharaan kerusakan. Pelumasan, pembersihan, dan pemeriksaan komponen secara teratur membantu meningkatkan kinerja aset dan dapat memperpanjang masa pakainya.
  • Peningkatan keselamatan pekerja: Daftar periksa pemeliharaan preventif membantu organisasi mengidentifikasi bahaya keselamatan sejak dini dan bertindak sebelum menyebabkan kondisi kerja yang tidak aman. Dengan secara teratur menguji berbagai peralatan keselamatan, seperti alarm kebakaran, detektor asap, sistem pemadam kebakaran, sistem kelistrikan, pagar dan pegangan tangan, tim pemeliharaan mengikuti daftar periksa pemeliharaan preventif dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman.
  • Kepatuhan yang lebih kuat: Daftar periksa pemeliharaan preventif membantu organisasi tetap mematuhi berbagai pedoman, termasuk peraturan keselamatan, lingkungan, dan operasional. Inspeksi terdokumentasi terhadap peralatan yang dikontrol ketat seperti elevator, boiler, sistem alarm, dan peralatan perlindungan pribadi (APD) membantu menunjukkan kepatuhan selama audit dan inspeksi.
  • Praktik manajemen aset perusahaan yang lebih baik: Daftar periksa pemeliharaan preventif mendukung manajemen aset perusahaan (EAM) dengan menyediakan dokumentasi standar dan data kinerja untuk aset penting. Seiring waktu, organisasi yang mengumpulkan dan menganalisis data aset sebagai bagian dari daftar periksa pemeliharaan preventif mereka dapat memperoleh insight berharga tentang setiap fase siklus hidup aset.

Daftar periksa pemeliharaan preventif menurut industri

Manufaktur

Industri manufaktur menggunakan daftar periksa pemeliharaan preventif untuk memastikan inspeksi rutin peralatan produksi dengan prosedur yang tepat. Teknisi dan operator mesin membuat daftar periksa prosedur standar dan mengikutinya dengan cermat untuk meningkatkan keandalan, keamanan, dan efisiensi produksi.

Fasilitas manufaktur sering membutuhkan sistem yang kompleks dan sangat saling berhubungan di mana waktu henti aset dapat mengganggu produksi. Daftar periksa pemeliharaan preventif membantu tim mengidentifikasi keausan lebih awal dan menyelesaikan masalah sebelum menyebabkan kerusakan dan waktu henti. Daftar periksa juga membantu memastikan tim melakukan tugas pemeliharaan secara konsisten, terlepas dari siapa yang menyelesaikan pekerjaan.
Manajemen fasilitas

Dalam manajemen fasilitas, daftar periksa pemeliharaan preventif membantu manajer fasilitas menjaga kondisi kerja yang aman bagi karyawan dan mengurangi biaya pemeliharaan fasilitas yang terkait dengan perbaikan darurat.

Seperti jalur produksi manufaktur, fasilitas modern bergantung pada sistem yang sangat saling berhubungan untuk mendukung operasi sehari-hari. Daftar periksa pemeliharaan preventif membantu memastikan aset ini tetap dapat diandalkan, aman, dan sepenuhnya sesuai.

Selain keselamatan dan kepatuhan, daftar periksa pemeliharaan preventif membantu teknisi menjaga lingkungan yang nyaman bagi karyawan, penyewa, dan pelanggan. Daftar periksa pemeliharaan preventif sering melacak tugas-tugas seperti memeriksa termostat, mengganti bola lampu, dan menguji sistem ventilasi, yang sangat penting untuk kenyamanan penghuni.
Transportasi dan manajemen armada

Dalam manajemen transportasi dan armada, manajer pemeliharaan menggunakan daftar periksa pemeliharaan preventif untuk membuat kendaraan dan aset transportasi yang menjadi tanggung jawabnya lebih dapat diandalkan. Daftar periksa membantu menstandardisasi proses inspeksi, servis, dan pendokumentasian aktivitas pemeliharaan kendaraan, menurunkan biaya operasional, serta meningkatkan keselamatan dan ketersediaan armada.si

Salah satu masalah terbesar bagi teknisi pemeliharaan armada adalah mencegah kerusakan. Kerusakan dapat mengganggu jadwal pengiriman, meningkatkan biaya operasional, dan berdampak negatif pada layanan pelanggan. Daftar periksa pemeliharaan preventif membantu teknisi mengidentifikasi masalah lebih awal, sebelum menyebabkan kegagalan, dengan memeriksa mesin, sistem pengereman, cairan transmisi, dan komponen lainnya secara teratur.
Pelayanan Kesehatan

Dalam perawatan kesehatan, daftar periksa pemeliharaan preventif memastikan bahwa peralatan, sistem, dan fasilitas medis aman, andal, dan sesuai dengan peraturan yang sesuai. Kegagalan peralatan dalam perawatan kesehatan dapat berdampak langsung pada kesehatan pasien. Daftar periksa pemeliharaan preventif memainkan peran penting dalam memastikan integritas operasi dan peralatan.

Kerusakan atau prosedur yang tidak diikuti dengan benar dalam perawatan kesehatan dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat, keterlambatan perawatan, dan bahaya pasien. Daftar periksa pemeliharaan preventif membantu teknisi Verify bahwa peralatan mereka berfungsi dengan baik sebelum digunakan, melalui pemeriksaan kalibrasi rutin, pengujian kinerja, dan inspeksi keselamatan.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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