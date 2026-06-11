Pemeliharaan preventif (PM) adalah strategi pemeliharaan proaktif yang membantu mencegah kegagalan peralatan yang tidak terduga dan waktu henti yang tidak direncanakan. Hal ini dikategorikan sebagai jenis pemeliharaan terencana, dan merupakan komponen kunci dari program manajemen fasilitas yang efektif. Pemeliharaan ini banyak digunakan di beragam industri, di mana pun bisnis membutuhkan aset besar dan kompleks sebagai bagian dari proses bisnis inti.

Di tingkat perusahaan, rencana pemeliharaan preventif biasanya lebih luas daripada rencana pemeliharaan aset individu dan sering kali melibatkan pemeliharaan seluruh fasilitas produksi atau pabrik manufaktur. Dalam penerapan semacam ini, tugas pencegahan termasuk inspeksi rutin sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara (HVAC), sistem kelistrikan, dan peralatan lini produksi.

Tim pemeliharaan modern yang mempraktikkan pemeliharaan preventif yang efektif mengandalkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) untuk merampingkan alur kerja dan meningkatkan efisiensi. Alat-alat ini memungkinkan praktisi untuk secara proaktif mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sebelum menimbulkan perbaikan yang mahal atau menyebabkan gangguan produksi.