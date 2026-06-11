Daftar periksa pemeliharaan preventif adalah dokumen standar yang menguraikan tugas pemeliharaan preventif untuk berbagai jenis aset, termasuk kendaraan, peralatan, dan fasilitas.
Menyusun daftar periksa pemeliharaan preventif yang matang membantu organisasi beralih dari praktik pemeliharaan reaktif yang ketinggalan zaman menuju taktik yang lebih modern dan proaktif.
Daftar periksa pemeliharaan preventif terutama digunakan dalam manajemen fasilitas, manufaktur, perawatan kesehatan, dan industri transportasi untuk membantu tim pemeliharaan mengidentifikasi masalah lebih awal sebelum menyebabkan kegagalan peralatan. Ketika dikombinasikan dengan alat dan perangkat lunak pemeliharaan prediktif modern, daftar periksa pemeliharaan preventif membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu henti, dan memperpanjang siklus hidup aset.
Pemeliharaan preventif (PM) adalah strategi pemeliharaan proaktif yang membantu mencegah kegagalan peralatan yang tidak terduga dan waktu henti yang tidak direncanakan. Hal ini dikategorikan sebagai jenis pemeliharaan terencana, dan merupakan komponen kunci dari program manajemen fasilitas yang efektif. Pemeliharaan ini banyak digunakan di beragam industri, di mana pun bisnis membutuhkan aset besar dan kompleks sebagai bagian dari proses bisnis inti.
Di tingkat perusahaan, rencana pemeliharaan preventif biasanya lebih luas daripada rencana pemeliharaan aset individu dan sering kali melibatkan pemeliharaan seluruh fasilitas produksi atau pabrik manufaktur. Dalam penerapan semacam ini, tugas pencegahan termasuk inspeksi rutin sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara (HVAC), sistem kelistrikan, dan peralatan lini produksi.
Tim pemeliharaan modern yang mempraktikkan pemeliharaan preventif yang efektif mengandalkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) untuk merampingkan alur kerja dan meningkatkan efisiensi. Alat-alat ini memungkinkan praktisi untuk secara proaktif mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sebelum menimbulkan perbaikan yang mahal atau menyebabkan gangguan produksi.
Pemeliharaan preventif dan pemeliharaan prediktif serupa karena keduanya memiliki tujuan untuk secara proaktif memperbaiki aset sebelum gagal, tetapi berbeda dalam cara penjadwalan kegiatan pemeliharaan.
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Organisasi biasanya menggunakan praktik terbaik ini untuk membuat daftar periksa pemeliharaan preventif yang andal.
Langkah pertama untuk menerapkan daftar periksa pemeliharaan preventif adalah inventarisasi semua aset yang memerlukan pemeliharaan. Berikut daftar beberapa aset yang sering dipelihara dengan prosedur pemeliharaan preventif:
Setelah organisasi membuat daftar aset yang dimilikinya, teknisi melakukan ulasan rekomendasi produsen untuk setiap aset untuk menetapkan prosedur yang tepat. Contoh rekomendasi produsen yang biasanya berlaku selama tahap ini meliputi:
Selain tugas pemeliharaan rutin yang ditetapkan selama tahap pertama daftar periksa Anda, tim harus mengidentifikasi tugas pemeliharaan penting tambahan yang mungkin berlaku.
Misalnya, HVAC, sistem kelistrikan, dan aset kompleks lainnya memiliki banyak komponen penting, seperti filter udara, saluran pendingin, pemutus sirkuit, dan kumparan kondensor. Elemen-elemen ini harus diperiksa dan diganti secara teratur untuk mempertahankan fungsionalitas aset.
Memastikan keselamatan pekerja juga merupakan tugas pemeliharaan yang penting. Berikut adalah beberapa cara organisasi memprioritaskan keselamatan pekerja dan memastikan integritas bangunan dan fasilitas tempat mereka bekerja:
Untuk melacak pekerjaan mereka secara konsisten, tim pemeliharaan harus menggunakan dokumentasi standar dan kerangka kerja yang konsisten tentang cara informasi pemeliharaan dicatat, disimpan, dan diakses. Standardisasi membantu mengurangi kesalahan entri data dan meningkatkan akurasi pelaporan dari waktu ke waktu, serta memudahkan untuk menetapkan dan memantau tolok ukur.
Untuk membuat bidang dokumentasi standar, tim dapat mengikuti langkah-langkah sederhana berikut:
Organisasi pemeliharaan modern makin mengandalkan sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) untuk memantau daftar periksa pemeliharaan preventif. CMMS adalah solusi perangkat lunak yang membantu organisasi mengotomatiskan dan meningkatkan operasi pemeliharaan inti dan mendokumentasikan aktivitas mereka secara menyeluruh.
Sistem CMMS yang dilengkapi dengan perangkat lunak pemeliharaan preventif dapat secara otomatis menghasilkan perintah kerja, menjadwalkan inspeksi visual , dan melacak tingkat penyelesaian tugas pemeliharaan preventif. Dengan mendigitalkan daftar periksa pemeliharaan preventif, organisasi dapat meningkatkan visibilitas, mengurangi tugas administrasi, dan merampingkan proses yang tidak efisien.
Membuat daftar periksa hanyalah langkah pertama. Agar efektif, organisasi harus melatih tim pemeliharaan untuk menggunakan daftar periksa, dan menetapkan dan memantau metrik kinerja utama (KPI) untuk mengukur efektivitas.
Daftar periksa pemeliharaan preventif mengharuskan pekerja untuk memahami tujuan setiap item dalam daftar dan bagaimana pekerjaan individu mereka dapat memengaruhinya. Pelatihan daftar periksa pemeliharaan preventif biasanya melibatkan:
Agar efektif, aktivitas pemeliharaan preventif harus dikaitkan dengan perintah kerja individual dan diintegrasikan ke dalam sistem CMMS (Computerized Maintenance Management System). Aspek ini dapat menjadi tantangan bagi organisasi yang pekerjanya telah mempraktikkan pencatatan manual untuk sebagian besar karier mereka.
Melatih pekerja untuk mengintegrasikan tugas pemeliharaan dengan perintah kerja dan menggunakan alat CMMS modern untuk pelacakan meningkatkan tingkat penyelesaian dan membantu memastikan bahwa tugas pemeliharaan selesai.
Metrik kinerja utama (KPI) adalah metrik yang digunakan organisasi untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan bisnis penting. KPI pemeliharaan umum untuk program pemeliharaan preventif termasuk waktu henti, frekuensi kegagalan peralatan, biaya pemeliharaan, lamanya masa pakai aset, dan tingkat penyelesaian pesanan kerja.
CMMS dapat melacak semua metrik ini untuk meningkatkan akurasi dan membuat disiplin lebih terlihat di seluruh organisasi.
Organisasi yang menerapkan daftar periksa pemeliharaan preventif terstruktur mengalami banyak manfaat operasional. Berikut adalah beberapa yang paling terdokumentasi dengan baik:
Industri manufaktur menggunakan daftar periksa pemeliharaan preventif untuk memastikan inspeksi rutin peralatan produksi dengan prosedur yang tepat. Teknisi dan operator mesin membuat daftar periksa prosedur standar dan mengikutinya dengan cermat untuk meningkatkan keandalan, keamanan, dan efisiensi produksi.
Fasilitas manufaktur sering membutuhkan sistem yang kompleks dan sangat saling berhubungan di mana waktu henti aset dapat mengganggu produksi. Daftar periksa pemeliharaan preventif membantu tim mengidentifikasi keausan lebih awal dan menyelesaikan masalah sebelum menyebabkan kerusakan dan waktu henti. Daftar periksa juga membantu memastikan tim melakukan tugas pemeliharaan secara konsisten, terlepas dari siapa yang menyelesaikan pekerjaan.
Dalam manajemen fasilitas, daftar periksa pemeliharaan preventif membantu manajer fasilitas menjaga kondisi kerja yang aman bagi karyawan dan mengurangi biaya pemeliharaan fasilitas yang terkait dengan perbaikan darurat.
Seperti jalur produksi manufaktur, fasilitas modern bergantung pada sistem yang sangat saling berhubungan untuk mendukung operasi sehari-hari. Daftar periksa pemeliharaan preventif membantu memastikan aset ini tetap dapat diandalkan, aman, dan sepenuhnya sesuai.
Selain keselamatan dan kepatuhan, daftar periksa pemeliharaan preventif membantu teknisi menjaga lingkungan yang nyaman bagi karyawan, penyewa, dan pelanggan. Daftar periksa pemeliharaan preventif sering melacak tugas-tugas seperti memeriksa termostat, mengganti bola lampu, dan menguji sistem ventilasi, yang sangat penting untuk kenyamanan penghuni.
Dalam manajemen transportasi dan armada, manajer pemeliharaan menggunakan daftar periksa pemeliharaan preventif untuk membuat kendaraan dan aset transportasi yang menjadi tanggung jawabnya lebih dapat diandalkan. Daftar periksa membantu menstandardisasi proses inspeksi, servis, dan pendokumentasian aktivitas pemeliharaan kendaraan, menurunkan biaya operasional, serta meningkatkan keselamatan dan ketersediaan armada.si
Salah satu masalah terbesar bagi teknisi pemeliharaan armada adalah mencegah kerusakan. Kerusakan dapat mengganggu jadwal pengiriman, meningkatkan biaya operasional, dan berdampak negatif pada layanan pelanggan. Daftar periksa pemeliharaan preventif membantu teknisi mengidentifikasi masalah lebih awal, sebelum menyebabkan kegagalan, dengan memeriksa mesin, sistem pengereman, cairan transmisi, dan komponen lainnya secara teratur.
Dalam perawatan kesehatan, daftar periksa pemeliharaan preventif memastikan bahwa peralatan, sistem, dan fasilitas medis aman, andal, dan sesuai dengan peraturan yang sesuai. Kegagalan peralatan dalam perawatan kesehatan dapat berdampak langsung pada kesehatan pasien. Daftar periksa pemeliharaan preventif memainkan peran penting dalam memastikan integritas operasi dan peralatan.
Kerusakan atau prosedur yang tidak diikuti dengan benar dalam perawatan kesehatan dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat, keterlambatan perawatan, dan bahaya pasien. Daftar periksa pemeliharaan preventif membantu teknisi Verify bahwa peralatan mereka berfungsi dengan baik sebelum digunakan, melalui pemeriksaan kalibrasi rutin, pengujian kinerja, dan inspeksi keselamatan.
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