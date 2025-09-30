Apa itu manajemen siklus hidup aset?

Manajemen siklus hidup aset menggabungkan berbagai strategi yang dirancang untuk memperpanjang masa pakai aset dan meningkatkan efisiensinya. Saat ini, banyak pendekatan yang mengandalkan Internet of Things (IoT) untuk memantau kesehatan aset, kinerja waktu nyata, dan melakukan pemeliharaan preventif bila diperlukan.
Aset didefinisikan sebagai sesuatu yang berguna atau berharga bagi suatu organisasi. Istilah ini mencakup aset fisik dan non-fisik seperti infrastruktur dan peralatan, modal (uang), dan manusia. Siklus hidup aset mengacu pada proses menyeluruh di mana aset dibeli, disimpan, digunakan, dan dipelihara selama masa manfaatnya oleh pemiliknya.
Organisasi melacak kesehatan aset mereka dengan menggunakan beberapa metode. Banyak yang menggunakan data yang disediakan oleh sensor yang terhubung ke Internet (Internet of Things atau IoT) untuk memantau kinerja aset secara real-time. Sebagai bagian dari strategi pemeliharaan secara keseluruhan, pemeliharaan aset dilakukan secara teratur untuk mengurangi biaya pemeliharaan, memperpanjang usia aset, dan menghindari waktu henti yang tidak direncanakan.
Sebagian besar organisasi menerapkan pendekatan manajemen siklus hidup aset dalam empat tahap inti.
Selama tahap pertama, pemangku kepentingan menilai kebutuhan akan suatu aset, nilai yang diproyeksikan kepada organisasi dan biaya yang diproyeksikan. Mereka merumuskan rencana tentang bagaimana suatu aset akan dioperasikan dan dipelihara dan dengan hati-hati mempertimbangkan risiko apa pun yang terkait dengan akuisisi aset. Risiko dapat bervariasi tergantung pada jenis aset dan organisasi, tetapi biasanya mencakup kemungkinan kemajuan teknologi yang dapat membuat aset menjadi berlebihan, kemungkinan kegagalan dan/atau penggantian, dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mengoperasikan aset seperti bahan bakar dan/atau suku cadang.
Penilaian: Penting untuk mengukur dengan cermat nilai keseluruhan aset apa pun bagi organisasi. Untuk melakukan ini, pengambil keputusan perlu memperhitungkan aset yang kemungkinan panjang masa manfaatnya bersama dengan proyeksi kinerjanya dari waktu ke waktu. Dengan jumlah informasi yang tersedia saat ini melalui Internet of Things (IoT), salah satu teknik yang menjadi semakin berharga selama bagian penilaian dari tahap perencanaan adalah penciptaan kembar digital dari aset yang sedang dipertimbangkan.
Pembuatan kembaran digital: Kembaran digital adalah representasi virtual dari suatu aset yang memungkinkan operator menjalankan pengujian dan memprediksi kinerja berdasarkan simulasi. Dengan digital twin yang baik, pengambil keputusan dapat mengetahui seberapa baik kinerja suatu aset dalam kondisi yang akan mereka hadapi. Menurut laporan terbaru dari Mind Commerce (2), teknologi digital twin kemungkinan akan muncul sebagai kebutuhan bisnis dalam waktu dekat, membentuk fondasi bisnis di "era IoT yang terhubung" dengan kemampuan pemantauan aset yang canggih.
Tahap selanjutnya adalah pembelian, pengangkutan, dan pemasangan aset. Salah satu hal yang paling penting untuk dipertimbangkan selama tahap ini adalah bagaimana aset baru tersebut akan berada di dalam keseluruhan ekosistem organisasi yang lebih besar. Ketika sebuah aset dioperasikan, bagaimana aset tersebut akan diintegrasikan dengan aset lainnya? Bagaimana cara menyesuaikannya dengan rencana manajemen inventaris organisasi yang sudah ada? Bagaimana datanya akan dibagikan? Semua pertanyaan ini harus dijawab sebagai bagian dari rencana keseluruhan untuk mengoptimalkan aset dan menjaganya agar tetap berkinerja pada level puncak.
Tujuan dari manajemen siklus hidup aset harus selalu memaksimalkan kinerja aset fisik atau digital baru dengan memantaunya dari masalah dan melakukan pemeliharaan preventif. Sistem manajemen aset perusahaan, atau EAM, dengan cepat menjadi cara yang disukai dan paling efektif untuk mengakomodasi hal ini.
Manajemen aset perusahaan (EAM)
EAM adalah metode manajemen siklus hidup aset yang menggabungkan perangkat lunak, sistem, dan layanan untuk memperpanjang umur aset dan meningkatkan produktivitas. Sistem manajemen terkomputerisasi, atau CMMS, adalah komponen khas EAM yang memantau aset secara real-time dan membantu merekomendasikan pemeliharaan bila diperlukan. Sistem EAM yang berkinerja terbaik tidak hanya memantau kinerja aset, tetapi juga menyimpan catatan historis aktivitasnya, termasuk informasi penting seperti kapan aset tersebut dibeli dan berapa biaya pemeliharaannya dari waktu ke waktu.
Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS)
Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi, atau CMMS, adalah jenis perangkat lunak manajemen aset yang memelihara database operasi pemeliharaan organisasi dan membantu memperpanjang umur aset. Banyak industri mengandalkan CMMS sebagai komponen EAM serta ekosistem pemeliharaan mereka secara keseluruhan. Industri ini meliputi manufaktur, produksi minyak dan gas, pembangkit listrik, konstruksi, dan transportasi.
Pelacakan aset
Kemajuan teknologi telah membuat pelacakan aset dan pengukuran kinerja dan lokasi aset secara real-time menjadi bagian penting dari manajemen siklus hidup aset. Jenis sistem pelacakan aset meliputi tag pengenal frekuensi radio (RFID), kode QR, WiFi, dan satelit pemosisian global (GPS).
Tag pengenal frekuensi radio (RFID): Tag RFID adalah tag kecil yang ditempelkan pada aset yang menyiarkan berbagai informasi tentang aset tersebut menggunakan sinyal frekuensi radio dan teknologi Bluetooth. Mereka dapat mengirimkan suhu dan kelembapan lingkungan bersama dengan lokasi dalam ruangan yang tepat dari aset dan banyak data penting lainnya.
Pelacakan berkemampuan WiFi: Sistem pelacakan berkemampuan WiFi menggunakan tag yang ditempelkan pada aset yang menyiarkan informasi melalui jaringan WiFi lokal. Seperti RFID, pelacakan yang diaktifkan dengan WiFi hanya efektif selama aset berada di dalam ruangan dan dalam jangkauan jaringan WiFi.
Kode QR: Kode QR adalah peningkatan yang signifikan pada pendahulunya, barcode universal. Seperti barcode, mereka dapat memberikan banyak informasi tentang aset mereka dengan cepat dan mudah, tetapi tidak seperti barcode, mereka adalah dua dimensi dan dapat dibaca oleh sesuatu yang umum seperti ponsel cerdas dari sudut mana pun.
Satelit pemosisian global (GPS): Banyak bisnis menggunakan satelit pemosisian global untuk memantau lokasi aset dalam perjalanan. Sebuah pelacak ditempatkan pada aset yang kemudian berkomunikasi dengan jaringan Global Navigation Satellite System (GNSS). Dengan memancarkan sinyal ke satelit, pelacak memungkinkan manajer untuk melihat lokasi aset, di mana pun di dunia, secara real-time.
Untuk menangani penyusutan aset secara tepat dari waktu ke waktu, para pengambil keputusan harus mempertimbangkan strategi untuk pembuangan dan penggantian aset. Aset berharga bisa jadi kompleks dan pasar selalu berubah, jadi penting untuk mempertimbangkan pengembalian investasi secara keseluruhan yang dihasilkan oleh suatu aset saat mendekati akhir masa pakainya. Para pengambil keputusan akan mempertimbangkan waktu kerja aset, proyeksi masa pakainya, pergeseran biaya bahan bakar dan/atau suku cadang yang diperlukan untuk menjalankannya, dan tentu saja nilai keseluruhan tugas yang dilakukannya untuk organisasi ketika memutuskan apakah akan menghentikannya atau tidak.
Manajemen siklus hidup aset yang efektif membantu memaksimalkan laba atas investasi (ROI) organisasi pada aset yang paling berharga. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa diharapkan oleh organisasi yang menerapkan strategi manajemen siklus hidup aset yang efektif.
Dengan informasi yang dikumpulkan dari sebuah aset melalui sensor (IoT), operator kini dapat mengukur kinerja aset secara real-time. Dengan menggunakan informasi ini, mereka dapat memperbaiki aset sebelum rusak, mengganti suku cadang utama saat dibutuhkan dan menjadwalkan pemeliharaan yang optimal bagi organisasi mereka. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai pemeliharaan preventif memainkan peran penting dalam strategi manajemen siklus hidup aset secara keseluruhan, memperpanjang masa manfaat aset dan mengoptimalkan kinerjanya.
Ketika organisasi mengambil peran proaktif dalam memantau dan meningkatkan kinerja aset mereka melalui pemeliharaan terjadwal secara teratur daripada menunggu kerusakan, mereka mengurangi kemungkinan perbaikan dan waktu henti yang mahal. Dengan mengantisipasi perbaikan yang diperlukan dan bersikap proaktif dalam melakukan perbaikan, organisasi dapat menjadwalkan pemeliharaan pada waktu yang tepat, bukan setelah terjadi kerusakan peralatan yang tidak terduga.
Menurut survei IDC baru-baru ini (1), meningkatkan efisiensi operasional adalah prioritas utama bagi organisasi pada tahun 2022 (51%). Untuk mewujudkan hal ini, banyak yang berinvestasi pada strategi manajemen siklus hidup aset yang menggunakan kemampuan IoT dan kecerdasan buatan untuk melakukan pemeliharaan preventif. Daripada menunggu hingga akhir bulan atau kuartal untuk meninjau angka-angka kinerja, operator dapat memperoleh data secara real time dan memanfaatkannya untuk melakukan perubahan sesuai kebutuhan, saat dalam perjalanan.
Kemajuan teknologi dalam manajemen siklus hidup aset mendorong perubahan besar dan meningkatkan kemampuan organisasi sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa kasus penggunaan teknologi canggih yang sedang digunakan di lapangan saat ini.
Karena AI dan ML terus berevolusi dan menjadi semakin canggih, mereka ditugaskan dengan misi yang lebih kompleks di seluruh siklus hidup aset, termasuk:
Teknologi AR dan VR membantu organisasi dalam manajemen siklus hidup aset dengan melakukan berbagai tugas termasuk:
Semakin banyak robotika dan drone yang digunakan untuk melakukan berbagai tugas yang sebelumnya dilakukan oleh pekerja pemeliharaan yang memungkinkan mereka untuk memfokuskan kembali keterampilan mereka pada pekerjaan yang bernilai lebih tinggi bagi organisasi mereka. Tugas-tugas ini meliputi:
