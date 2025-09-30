Apa yang dimaksud dengan perintah kerja?

Perintah kerja adalah kekuatan pendorong di balik setiap strategi pemeliharaan organisasi. Ketika seorang manajer mengajukan permintaan pemeliharaan, entitas yang menerima permintaan tersebut membuat dokumen formal dalam bentuk kertas dan/atau dokumen digital yang mencakup semua perincian tugas pemeliharaan dan menguraikan proses untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dokumen ini disebut perintah kerja. Perintah kerja juga dapat mencakup informasi tentang:

Perusahaan yang menangani pesanan

Lokasi pekerjaan



Persyaratan keterampilan, alat, dan/atau material apa pun

Pihak yang memberi wewenang

Teknisi atau penyedia layanan yang ditugaskan untuk tugas tersebut

Perkiraan biaya penyelesaian

Perkiraan harga bahan dan tenaga kerja

Tanggal penyelesaian yang diharapkan

Tanggal penyelesaian aktual

Tingkat prioritas

Tujuan utama dari perintah kerja adalah agar semua pihak dalam operasi pemeliharaan mengikuti alur kerja. Jika digunakan secara efektif, perintah kerja membantu organisasi secara efisien mengatur, mengkomunikasikan, dan melacak pekerjaan pemeliharaan di dalam departemen atau organisasi.

