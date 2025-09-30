Apa yang dimaksud dengan perintah kerja?

Perintah kerja adalah kekuatan pendorong di balik setiap strategi pemeliharaan organisasi. Ketika seorang manajer mengajukan permintaan pemeliharaan, entitas yang menerima permintaan tersebut membuat dokumen formal dalam bentuk kertas dan/atau dokumen digital yang mencakup semua perincian tugas pemeliharaan dan menguraikan proses untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dokumen ini disebut perintah kerja. Perintah kerja juga dapat mencakup informasi tentang:
Tujuan utama dari perintah kerja adalah agar semua pihak dalam operasi pemeliharaan mengikuti alur kerja. Jika digunakan secara efektif, perintah kerja membantu organisasi secara efisien mengatur, mengkomunikasikan, dan melacak pekerjaan pemeliharaan di dalam departemen atau organisasi.
Sebuah organisasi mungkin akan membutuhkan beberapa jenis perintah kerja untuk menjalankan operasi pemeliharaan. Tergantung pada ukuran organisasi dan industri tempat organisasi tersebut beroperasi, beberapa jenis perintah kerja mungkin lebih umum daripada yang lain. Pabrik yang memproduksi bahan kimia berbahaya, misalnya, akan menghadapi lebih banyak perintah keselamatan kerja daripada, katakanlah, kompleks apartemen. Namun, penting untuk memahami delapan jenis utama perintah kerja yang akan ditangani oleh organisasi.
Alur kerja manajemen perintah kerja menjelaskan bagaimana perintah kerja akan bergerak melalui proses pemeliharaan dalam organisasi tertentu, dimulai dengan identifikasi tugas pemeliharaan dan diakhiri dengan analisis pasca-penyelesaian.
Pada fase pertama dari siklus hidup, seseorang atau organisasi mengidentifikasi tugas yang harus diselesaikan oleh staf pemeliharaan. Mereka juga akan mengidentifikasi apakah tugas pemeliharaan memenuhi syarat sebagai pemeliharaan terencana—ketika pekerjaan akan mudah diidentifikasi sebelumnya—atau pemeliharaan yang tidak terencana—di mana ruang lingkup dan spesifikasi pekerjaan akan memerlukan penilaian awal.
Setelah masalah pemeliharaan teridentifikasi, manajer akan menjabarkan perinciannya dalam formulir permintaan perintah kerja dan menyerahkan formulir tersebut ke departemen pemeliharaan untuk ditinjau dan disetujui. Permintaan pekerjaan dapat muncul dari berbagai situasi, mulai dari permintaan penyewa hingga audit pemeliharaan preventif.
Departemen pemeliharaan (atau tim pemeliharaan) bertanggung jawab untuk mengevaluasi permintaan kerja setelah diajukan. Departemen meninjau rincian permintaan kerja untuk menentukan apakah dapat menyelesaikan pekerjaan dan kemudian menentukan kebutuhan personel dan sumber daya. Jika disetujui, permintaan perintah kerja diubah menjadi perintah kerja.
Setelah tim pemeliharaan atau supervisor menyetujui permintaan pekerjaan dan mengalokasikan bahan, peralatan, dan staf yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, mereka akan membuat perintah kerja. Perintah kerja akan mencakup semua detail pekerjaan yang diperlukan, serta informasi kontak perusahaan dan tenggat waktu penyelesaian. Pemeliharaan juga harus memutuskan bagaimana mereka akan memprioritaskan urutan kerja yang baru dalam keseluruhan alur kerja.
Pada fase ini, tim/supervisor menugaskan pekerjaan kepada teknisi pemeliharaan yang berkualifikasi yang akan menyelesaikan daftar tugas sesuai jadwal yang diusulkan. Jika organisasi menggunakan perangkat lunak sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS), pekerjaan akan secara otomatis ditugaskan ke teknisi.
Teknisi pemeliharaan bertanggung jawab untuk mendokumentasikan dan menutup perintah kerja setelah semua tugas selesai. Teknisi harus merinci jumlah waktu yang mereka habiskan untuk setiap tugas, bahan/peralatan yang mereka gunakan, gambar pekerjaan mereka, dan catatan atau pengamatan apa pun tentang pekerjaan tersebut. Seorang manajer mungkin perlu atau tidak perlu menandatangani perintah kerja yang telah diselesaikan dan memberikan panduan tentang langkah selanjutnya.
Meninjau perintah kerja yang lengkap dapat memberikan wawasan yang berharga tentang operasi pemeliharaan, sehingga organisasi harus terus menganalisisnya untuk mengidentifikasi peluang peningkatan dalam proses perintah kerja. Analisis pasca-penyelesaian juga membantu tim pemeliharaan mengidentifikasi tugas apa pun yang terlewatkan atau perlu dikunjungi kembali.
Bagaimana organisasi mengelola perintah kerja akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk ukuran, industri, sumber daya staf dan keuangan, persyaratan pemeliharaan fasilitas, dan pendekatan keseluruhan terhadap manajemen aset. Meskipun demikian, ada beberapa praktik terbaik yang akan membantu mengoptimalkan proses manajemen perintah kerja, terlepas dari lingkungannya.
Seiring dengan pertumbuhan organisasi, tidak mungkin lagi mengandalkan sistem perintah kerja kertas atau bahkan spreadsheet untuk mengelola kebutuhan data yang terus berkembang. Organisasi yang lebih besar dan mereka yang memiliki kebutuhan yang lebih kompleks dapat berinvestasi pada perangkat lunak manajemen perintah kerja, seperti CMMS atau sistem EAM.
Selain pembuatan dan pelacakan perintah kerja dasar, sistem EAM dan CMMS menggunakan aplikasi seluler dan teknologi berbasis cloud untuk membantu tim pemeliharaan merencanakan pemeliharaan preventif, menganalisis pekerjaan yang telah selesai, memvisualisasikan dan melaporkan data, serta mengoptimalkan manajemen inventaris. Mengintegrasikan sistem manajemen perintah kerja dapat membantu organisasi:
CMMS atau EAM berkualitas tinggi akan merencanakan, membuat, melacak, dan mengatur permintaan layanan dan perintah kerja secara otomatis, menghilangkan tugas perencanaan tugas yang berlebihan untuk manajer pemeliharaan dan supervisor. Memanfaatkan sistem manajemen perintah kerja digital juga memungkinkan organisasi untuk menyimpan data dalam jumlah besar secara elektronik, mengurangi biaya yang terkait dengan penyimpanan kertas.
Dengan semua data perintah kerja Anda yang berada di lokasi terpusat, semua orang dalam tim manajemen dapat melacak perintah kerja saat mereka bergerak melalui alur kerja. Platform CMMS/EAM dengan perangkat lunak yang menyertainya untuk perangkat seluler mendorong akses selangkah lebih jauh, memanfaatkan pemberitahuan push dan memungkinkan anggota tim untuk melihat dan mengedit tugas secara real time.
Perangkat lunak manajemen perintah kerja memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan dan menampilkan data perintah kerja sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Tim pemeliharaan dapat membuat dan melihat laporan yang dapat disesuaikan, serta memvisualisasikan data tren yang membantu merampingkan manajemen aset dan meramalkan pemeliharaan preventif.
