Peran AI dalam Pemeliharaan Prediktif

Dalam operasi industri, metrik utama keberhasilan adalah waktu aktif. Selama beberapa dekade, sektor manufaktur, logistik, dan energi global telah beroperasi di bawah strategi pemeliharaan reaktif atau kaku. Ketika kegagalan peralatan terjadi, hasilnya lebih dari sekadar bagian yang rusak, melainkan gangguan total pada rantai pasokan. Waktu henti yang tidak direncanakan merugikan industri miliaran dolar setiap tahun dalam kehilangan produktivitas dan biaya perbaikan darurat.
Untuk mengurangi kerusakan ini, dahulu organisasi mengandalkan pemeliharaan preventif. Metode ini melibatkan pelaksanaan layanan berdasarkan jadwal pemeliharaan tetap—misalnya, mengganti bantalan setiap enam bulan terlepas dari keausan yang sebenarnya. Meskipun metode ini mengurangi frekuensi kegagalan mesin, metode ini secara inheren tidak efisien. Metode ini mengarah pada “pemeliharaan berlebihan,” di mana berbagai bagian fungsional dibuang sebelum waktunya dan tetap gagal mencegah malafungsi yang terjadi di antara pemeriksaan terjadwal.
Pemeliharaan prediktif (PdM) menggambarkan pergeseran paradigma. Alih-alih mengandalkan rata-rata atau tebakan, pemeliharaan prediktif berbasis AI menggunakan data real-time untuk memperkirakan kapan mesin memerlukan intervensi. Dengan memanfaatkan sensor IoT dan analitik data tingkat lanjut, pemeliharaan beralih dari tugas berbasis kalender ke ilmu berbasis data.
Tujuan inti dari pendekatan berbasis AI adalah untuk mengoptimalkan umur setiap aset. Dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk memantau kesehatan peralatan, tim pemeliharaan hanya dapat melakukan intervensi bila diperlukan. Transisi ini secara signifikan mengurangi biaya pemeliharaan dan mencegah pemadaman yang sangat merusak, yang merupakan ciri pemeliharaan reaktif.
Mari kita contohkan paradigma ini dengan analogi medis. Pemeliharaan reaktif setara dengan kunjungan ke ruang gawat darurat setelah terjadi krisis kesehatan yang besar. Pemeliharaan preventif adalah pemeriksaan tahunan umum.
Sebaliknya, pemeliharaan didukung AI seperti pelacak kesehatan yang canggih dan dapat dikenakan. Alat ini terus memantau tanda-tanda vital—getaran, suhu dan tekanan—dan memberikan peringatan dini tentang potensi masalah berminggu-minggu sebelum mereka ditemukan. Pemantauan ini memungkinkan pemeliharaan proaktif, memastikan fungsionalitas peralatan tetap tinggi tanpa mengganggu alur kerja fasilitas yang lebih luas.
Dengan mengintegrasikan analitik prediktif ke dalam siklus hidup aset industri, perusahaan tidak lagi hanya memperbaiki mesin; mereka mengendalikan waktu operasi.
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Untuk memahami dampak kecerdasan buatan saat ini, pertama-tama kita harus memeriksa perkembangan teknis tentang bagaimana industri mengelola aset. Perkembangan pemeliharaan umumnya dikategorikan menjadi tiga generasi, masing-masing ditentukan oleh tingkat analisis data dan kecanggihan proses pengambilan keputusan.
Generasi 1: Pemeliharaan reaktif (operasikan sampai alat rusak)
Metode ini adalah bentuk pemeliharaan yang paling dasar. Dalam model ini, tim pemeliharaan hanya bertindak setelah kegagalan mesin terjadi. Meskipun tidak memerlukan investasi di muka dalam pemantauan, ini adalah strategi paling mahal dalam jangka panjang.
Generasi 2: Pemeliharaan preventif (berbasis waktu)
Ketika tumbuh lebih kompleks, industri beralih ke pemeliharaan preventif. Strategi ini melibatkan servis peralatan pada jadwal pemeliharaan tetap yang berasal dari data historis dan rekomendasi produsen.
Generasi 3: Pemeliharaan prediktif berbasis AI
Era saat ini ditentukan oleh pemeliharaan prediktif berbasis AI. Generasi ini memanfaatkan sensor IoT dan algoritma machine learning untuk menjauh dari jadwal yang kaku dan menuju pemeliharaan proaktif.
Dengan menerapkan model AI langsung di tingkat komputasi edge atau cloud, organisasi sekarang dapat memantau kesehatan peralatan secara real-time. Transisi ini bergantung pada beberapa pilar teknis:
Perkembangan ini bukan hanya tentang mengganti suku cadang, melainkan keandalan aset. Dengan menggunakan solusi pemeliharaan prediktif, organisasi dapat mengoptimalkan seluruh siklus pemeliharaannya. Alih-alih menebak kapan mesin mungkin gagal, ilmuwan dan insinyur data menggunakan prediksi akurat untuk menjadwalkan perbaikan selama jeda yang direncanakan dalam produksi, secara efektif menghilangkan waktu henti yang tidak direncanakan.
Untuk menerapkan strategi pemeliharaan prediktif yang sukses, kita harus melihat arsitektur teknis yang memungkinkan kecerdasan buatan memantau kesehatan peralatan. Proses ini adalah lingkaran pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan.
1. Pengumpulan data melalui sensor IoT
Dasar dari setiap sistem yang didukung AI adalah data berkualitas tinggi. Kami menerapkan sensor IoT di seluruh mesin untuk menangkap berbagai metrik. Sensor ini memantau:
2. Menetapkan nilai dasar
Setelah kami memiliki kumpulan data, algoritma machine learning digunakan untuk membuat tanda tangan operasi “normal”. Dengan menganalisis data historis, model AI mempelajari bagaimana mesin berperilaku di bawah berbagai kondisi operasi. Nilai dasar ini sangat penting; tanpanya, sistem tidak dapat membedakan antara lonjakan alami dalam tarikan daya dan penyimpangan sesungguhnya yang menandakan potensi kegagalan.
3. Peran machine learning
Dalam pemeliharaan prediktif berbasis AI, kami terutama menggunakan dua jenis model machine learning:
4. Komputasi edge dan pemrosesan real-time
Dalam banyak sistem pemeliharaan prediktif modern, data tidak hanya dikirim ke cloud pusat. Komputasi edge digunakan untuk memproses informasi secara langsung pada atau di dekat mesin. Metode ini memungkinkan prediksi akurat dalam milidetik. Jika ambang batas penting dilewati, sistem berbasis AI dapat memicu alur kerja, seperti memperlambat mesin atau segera memperingatkan tim pemeliharaan untuk mencegah waktu henti yang tidak direncanakan.
5. Peningkatan berkelanjutan
Salah satu kekuatan terbesar dari analitik prediktif adalah modelnya tidak statis. Ketika sistem menemukan lebih banyak data real-time dan melihat hasil dari tindakan pemeliharaan, proses machine learning memurnikan dirinya sendiri. Masukan ini mengurangi positif palsu dan memastikan bahwa model prediktif menjadi lebih tepat selama seluruh siklus hidup aset.
Menerapkan pemeliharaan prediktif berbasis AI adalah perubahan strategis yang memberikan dampak terukur pada kinerja industri. Dengan beralih ke sistem yang didukung AI, organisasi dapat mengoptimalkan siklus hidup aset mereka melalui beberapa manfaat utama:
Untuk memahami dampak praktis dari pemeliharaan prediktif berbasis AI, kami melihat penerapannya di berbagai sektor. Contoh penggunaan ini menggambarkan bagaimana organisasi mengoptimalkan keandalan aset dan alur kerja mereka dengan bergerak melampaui strategi pemeliharaan tradisional.
Manufaktur
Di sektor manufaktur, tujuan utamanya adalah mencapai nol cacat dan menghilangkan waktu henti yang tidak direncanakan. Dengan menerapkan pemeliharaan prediktif berbasis AI, pabrik dapat memantau jalur perakitan berkecepatan tinggi secara real-time. Pendekatan didukung AI ini memungkinkan produsen mendeteksi malafungsi atau penyimpangan dalam kondisi operasi sebelum menyebabkan kegagalan mesin.
Data menunjukkan bahwa solusi pemeliharaan prediktif ini dapat menyebabkan pengurangan 47% dalam peristiwa waktu henti yang tidak direncanakan, memastikan bahwa rantai pasokan tetap tidak terganggu dan target produksi terpenuhi dengan fungsionalitas tinggi[1].
Perjalanan dan transportasi
Produktivitas aset adalah landasan industri transportasi. Dengan menggunakan sensor IoT dan analitik prediktif, operator dapat memantau kesehatan peralatan armada dan infrastruktur. Visibilitas berbasis AI ini memungkinkan tim pemeliharaan untuk melakukan pemeliharaan proaktif berdasarkan keausan aktual, bukan jadwal pemeliharaan yang kaku.
Transisi ke sistem pemeliharaan prediktif berbasis AI ini telah terbukti meningkatkan produktivitas teknisi sebesar 26%, merampingkan alur kerja dan memastikan tingkat keamanan dan keandalan yang tinggi untuk penumpang dan kargo[1].
Energi dan utilitas
Sektor energi memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan kinerja aset sekaligus secara ketat mematuhi standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (K2L). Melalui pengumpulan data dari jaringan listrik pintar dan gardu induk, model prediktif dapat memperkirakan potensi pemadaman yang disebabkan oleh degradasi peralatan. Dengan menggunakan alat AI untuk pemantauan berkelanjutan, perusahaan utilitas dapat memperpanjang umur infrastruktur penting hingga 17%, memastikan pengiriman daya yang stabil dan mengurangi beban keuangan pemeliharaan reaktif[1].
Migas
Di lingkungan minyak dan gas yang berisiko tinggi, menjaga kinerja dan keamanan aset sangat penting. Strategi pemeliharaan prediktif dalam industri ini berfokus pada pemantauan peralatan ekstraksi dan pemurnian kompleks atas potensi kegagalan. Dengan menerapkan machine learning ke data sensor, organisasi dapat mengidentifikasi masalah potensial seperti korosi pada saluran pipa atau keausan pompa.
Pengambilan keputusan berbasis data ini telah menghasilkan peningkatan 34% dalam efisiensi dan akurasi inspeksi, memungkinkan pelaksanaan strategi pemeliharaan yang lebih tepat tanpa mengganggu produksi[1].
Pemerintah dan infrastruktur
Lembaga pemerintah harus menyeimbangkan harapan warga untuk layanan yang andal dengan kebutuhan akan operasi yang hemat biaya. Solusi manajemen aset didukung AI digunakan untuk memantau infrastruktur publik, dari instalasi pengolahan air hingga jaringan transportasi. Dengan mengadopsi pemantauan berbasis AI, lembaga dapat memastikan keandalan aset dan keamanan pekerjaan umum. Transisi dari pemeliharaan preventif ke sistem prediktif ini membantu menghindari perbaikan darurat yang mahal dan kerusakan bencana, yang pada akhirnya melindungi sumber daya publik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Menuju tahun 2030, bidang pemeliharaan prediktif berbasis AI berkembang menjadi disiplin yang lebih otonom dan intuitif. Meski sistem saat ini sangat baik dalam mengidentifikasi kapan kegagalan mungkin terjadi, generasi berikutnya dari alat yang didukung AI akan berfokus pada pemeliharaan preskriptif.
Munculnya AI generatif dan LLM
AI generatif dan model bahasa besar (LLM) mengubah cara tim pemeliharaan berinteraksi dengan data. Alih-alih hanya menerima peringatan, teknisi sekarang dapat menggunakan bahasa alami untuk meminta akar masalah penyimpangan kepada asisten virtual.
Alat AI ini dapat menyerap log pemeliharaan, catatan operator, dan manual teknis untuk memberikan petunjuk perbaikan langkah demi langkah dan bahkan menghasilkan perintah kerja yang siap dieksekusi secara mandiri. "Pemeliharaan percakapan" ini mempertahankan pengetahuan institusional dan membuat keahlian tingkat tinggi dapat diakses oleh setiap giliran kerja di setiap pabrik.
Kembaran digital dan operasi otonom
Integrasi kembaran digital—replika virtual aset fisik—memungkinkan model prediktif untuk menyimulasikan skenario “bagaimana jika” di lingkungan bebas risiko.
Pada tahun 2028, diharapkan 33% aplikasi perusahaan akan mencakup AI agen yang mampu membuat keputusan semiotonom[1]. Keputusan ini dapat mencakup penyesuaian parameter operasi mesin untuk mencegah kegagalan sebelum operator manusia menyadari adanya masalah. Peralihan menuju otomatisasi dan sistem penyembuhan mandiri ini akan mengurangi beban perencanaan tenaga kerja dan lebih mengoptimalkan siklus hidup aset industri.
Transisi ke pemeliharaan prediktif berbasis AI bukan lagi kemewahan; ini adalah persyaratan untuk menjaga keandalan aset dalam ekonomi global. Dengan menjauh dari “tebakan” pemeliharaan preventif dan krisis biaya tinggi pemeliharaan reaktif, organisasi dapat mengontrol waktu aktif mereka secara efisien.
Saat kita memasuki era pemeliharaan berbasis otonom dan preskriptif, transisi diberdayakan oleh “visi sinar-X” yang hanya dapat diberikan oleh kecerdasan buatan, mendeteksi keausan internal tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dengan memungkinkan teknisi memecahkan masalah berminggu-minggu sebelum mereka muncul, AI mengubah pekerja pemeliharaan menjadi “ahli strategi berbasis data” yang dapat melihat masa depan peralatan mereka.
Identifikasi perangkat lunak manajemen kinerja aset (APM) terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Pelajari bagaimana organisasi Anda dapat mencapai nilai yang signifikan dengan menggunakan IBM Maximo untuk mengelola asetnya.
Tingkatkan waktu aktif, lejitkan produktivitas, tekan biaya pemeliharaan, dan bangun operasi yang lebih tangguh dengan solusi manajemen aset terpadu IBM.
Ketahui bagaimana Sund & Bælt menggunakan perangkat lunak Maximo IBM untuk memantau dan mengelola infrastruktur pentingnya.
Pelajari bagaimana VPI terus maju di jalur menuju net zero dengan perangkat lunak IBM Maximo.
Kelola, pelihara, dan optimalkan aset Anda dengan insight dan otomatisasi yang didukung AI.
Gunakan AI dan insight data untuk mengoptimalkan kinerja aset dari awal hingga akhir.
Ubah tujuan keberlanjutan menjadi tindakan dengan strategi dan transformasi yang didukung AI.
