Apa itu lockout/tagout (LOTO)?

LOTO adalah kunci untuk bidang lingkungan, kesehatan dan keselamatan (EHS). LOTO berfokus pada perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan di berbagai pengaturan, seperti tempat kerja, komunitas dan ruang publik.

Di sebagian besar organisasi, teknisi pemeliharaan menjalankan prosedur Lockout/Tagout (LOTO) sebagai bagian dari aktivitas pemeliharaan rutin sebelum melakukan servis pada peralatan. Aktivitas LOTO mencakup berbagai tindakan, mulai dari tugas sederhana seperti memutus aliran listrik hingga prosedur yang lebih kompleks, seperti melepaskan energi dari sistem hidraulik dan pneumatik.

Istilah lockout/tagout mengacu pada dua praktik yang saling melengkapi, yaitu lockout dan tagout:

Lockout: Pemasangan perangkat pengunci fisik—umumnya berupa gembok—pada perangkat isolasi energi seperti pemutus arus, katup, dan sakelar pemutus untuk memastikan sumber energi telah diisolasi atau dinonaktifkan.

Pemasangan perangkat pengunci fisik—umumnya berupa gembok—pada perangkat isolasi energi seperti pemutus arus, katup, dan sakelar pemutus untuk memastikan sumber energi telah diisolasi atau dinonaktifkan. Tagout: Pemasangan label peringatan yang dikenal sebagai perangkat tagout untuk menunjukkan bahwa mesin atau peralatan tidak boleh dioperasikan sampai label tersebut dilepas.

Organisasi menerapkan prosedur LOTO setiap kali teknisi harus menangani sumber energi berbahaya dalam aktivitas operasional rutin, seperti pemeliharaan, pembersihan, atau penggantian alat. Energi berbahaya adalah segala bentuk energi yang, apabila dilepaskan atau aktif secara tidak terduga, dapat menyebabkan cedera atau kematian pekerja maupun kerusakan pada peralatan. Energi tersebut dapat berupa energi listrik, mekanis, hidraulik, pneumatik, termal, kimia, gravitasi, maupun radiasi.

Menurut laporan terbaru, pasar global untuk peralatan Lockout/Tagout (LOTO) bernilai 260 USD juta. Pasar tersebut juga diproyeksikan tumbuh dengan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 5–7% selama tujuh tahun ke depan.1 Di Amerika Serikat saja, OSHA memperkirakan bahwa prosedur LOTO mencegah sekitar 120 kematian dan 50.000 kasus cedera setiap tahun.2

Di Amerika Serikat, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Occupational Safety and Health Administration/OSHA) mengatur semua program LOTO melalui Standar Kontrol Energi Berbahaya (29 CFR 1910.147). Standar OSHA tersebut menetapkan seluruh persyaratan untuk program pengendalian energi, termasuk pelatihan keselamatan, prosedur lockout/tagout, dan inspeksi berkala. Meskipun beberapa peraturan OSHA memperbolehkan penggunaan tagout (tanpa lockout), kerangka kerja OSHA tetap mengutamakan lockout karena memberikan penghalang fisik yang mencegah perangkat diaktifkan kembali.