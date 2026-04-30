Seorang pekerja mengoperasikan mesin cetak di pabrik percetakan.
Manajemen Aset

Apa itu lockout/tagout (LOTO)?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
diterbitkan 30 April 2026

Definisi Lockout/Tagout (LOTO):

Lockout/tagout (LOTO) adalah prosedur keselamatan yang diandalkan organisasi untuk memastikan bahwa peralatan berbahaya telah dimatikan dengan aman sebelum diperbaiki.

LOTO adalah kunci untuk bidang lingkungan, kesehatan dan keselamatan (EHS). LOTO berfokus pada perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan di berbagai pengaturan, seperti tempat kerja, komunitas dan ruang publik.

Di sebagian besar organisasi, teknisi pemeliharaan menjalankan prosedur Lockout/Tagout (LOTO) sebagai bagian dari aktivitas pemeliharaan rutin sebelum melakukan servis pada peralatan. Aktivitas LOTO mencakup berbagai tindakan, mulai dari tugas sederhana seperti memutus aliran listrik hingga prosedur yang lebih kompleks, seperti melepaskan energi dari sistem hidraulik dan pneumatik.

Istilah lockout/tagout mengacu pada dua praktik yang saling melengkapi, yaitu lockout dan tagout:

  • Lockout: Pemasangan perangkat pengunci fisik—umumnya berupa gembok—pada perangkat isolasi energi seperti pemutus arus, katup, dan sakelar pemutus untuk memastikan sumber energi telah diisolasi atau dinonaktifkan.
  • Tagout: Pemasangan label peringatan yang dikenal sebagai perangkat tagout untuk menunjukkan bahwa mesin atau peralatan tidak boleh dioperasikan sampai label tersebut dilepas.

Organisasi menerapkan prosedur LOTO setiap kali teknisi harus menangani sumber energi berbahaya dalam aktivitas operasional rutin, seperti pemeliharaan, pembersihan, atau penggantian alat. Energi berbahaya adalah segala bentuk energi yang, apabila dilepaskan atau aktif secara tidak terduga, dapat menyebabkan cedera atau kematian pekerja maupun kerusakan pada peralatan. Energi tersebut dapat berupa energi listrik, mekanis, hidraulik, pneumatik, termal, kimia, gravitasi, maupun radiasi.

Menurut laporan terbaru, pasar global untuk peralatan Lockout/Tagout (LOTO) bernilai 260 USD juta. Pasar tersebut juga diproyeksikan tumbuh dengan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 5–7% selama tujuh tahun ke depan.1 Di Amerika Serikat saja, OSHA memperkirakan bahwa prosedur LOTO mencegah sekitar 120 kematian dan 50.000 kasus cedera setiap tahun.2

Di Amerika Serikat, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Occupational Safety and Health Administration/OSHA) mengatur semua program LOTO melalui Standar Kontrol Energi Berbahaya (29 CFR 1910.147). Standar OSHA tersebut menetapkan seluruh persyaratan untuk program pengendalian energi, termasuk pelatihan keselamatan, prosedur lockout/tagout, dan inspeksi berkala. Meskipun beberapa peraturan OSHA memperbolehkan penggunaan tagout (tanpa lockout), kerangka kerja OSHA tetap mengutamakan lockout karena memberikan penghalang fisik yang mencegah perangkat diaktifkan kembali.

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Bagaimana cara kerja lockout/tagout?

Lockout/Tagout (LOTO) terdiri atas tujuh prosedur pengendalian energi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan aset atau sistem tertentu. Berikut penjelasan lebih terperinci mengenai setiap tahap dalam proses tersebut.

1. Persiapan

Sebelum memulai penghentian operasi, personel yang berwenang mengidentifikasi berbagai sumber energi berbahaya yang terdapat pada suatu peralatan. Tahap ini mencakup identifikasi sumber energi utama maupun sekunder, antara lain:

  • Peralatan listrik dan pemutus arus
  • Peralatan mekanis dengan komponen yang bergerak
  • Sistem hidraulis dan pneumatik
  • Energi termal atau kimia

Selama tahap persiapan, engineer dan teknisi mengidentifikasi serta memahami risiko yang terkait dengan berbagai sumber energi tersebut untuk memastikan seluruh sumber energi telah diisolasi sepenuhnya sebelum pekerjaan perbaikan dimulai. 

2. Shutdown

Setelah seluruh sumber energi yang terdampak diidentifikasi dan diisolasi, pekerja membawa peralatan ke kondisi aman menggunakan kontrol operasi, seperti tombol tekan dan panel kontrol.

Jika dilakukan dengan benar, proses penghentian operasi akan memastikan tidak terjadi penyalaan kembali secara tidak terduga yang dapat membahayakan keselamatan pekerja.

3. Isolasi

Tahap ketiga memastikan seluruh perangkat isolasi energi yang relevan, seperti sakelar pemutus, katup, dan blind flange pada sistem perpipaan, telah diaktifkan dengan aman. Tujuan dari tahap ini adalah menciptakan penghalang fisik yang memisahkan peralatan dari seluruh sumber energi yang berpotensi mengalirkan daya.

4. Aplikasi

Pada tahap penerapan, personel yang berwenang memasang kunci miliknya sendiri pada setiap titik isolasi untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap keselamatan mereka. Dalam lingkungan kerja yang melibatkan banyak pekerja, peraturan LOTO mengizinkan penggunaan hasp dan lockbox untuk mendukung penerapan group lockout. Perangkat keselamatan ini memungkinkan beberapa kunci dipasang pada satu titik isolasi sehingga satu peralatan beserta seluruh sumber energinya tetap berada dalam kondisi terisolasi hingga seluruh pekerjaan selesai.

Pada tahap ini, pekerja memasang tagout device pada kunci untuk memberikan penanda yang jelas bahwa peralatan harus tetap dalam kondisi tidak berenergi hingga tag tersebut dilepas.

5. Rilis

Tahap pelepasan energi, yang juga dikenal sebagai “release of stored energy”, sangat penting untuk memastikan tidak ada energi yang masih tersimpan dalam peralatan sebelum pekerjaan servis dimulai. Pelepasan sisa energi dari sistem dan peralatan yang tidak dilakukan dengan benar dapat menyebabkan cedera bahkan kematian di lingkungan industri.

Di beberapa organisasi, tahap pelepasan energi menjadi bagian dari praktik process safety management (PSM), yaitu pendekatan sistematis di tingkat perusahaan yang dirancang untuk membantu pekerja menangani bahan kimia berbahaya secara aman.

Tahap ini umumnya meliputi:

  • Membuang tekanan dari saluran pneumatik atau hidraulis untuk memastikan tidak ada udara bertekanan atau fluida yang masih tersisa di dalam sistem
  • Mengosongkan muatan kapasitor pada peralatan listrik untuk menghilangkan energi sisa
  • Membiarkan komponen yang panas mendingin agar tidak menyebabkan luka bakar pada pekerja

6. Verifikasi

Pada tahap keenam, personel yang berwenang melakukan inspeksi menyeluruh untuk memastikan sistem telah sepenuhnya dinonaktifkan dari sumber energinya sehingga pekerjaan dapat dimulai dengan aman.

Langkah ini sering kali mencakup beberapa kali percobaan untuk menghidupkan perangkat atau peralatan guna memastikan tidak terjadi pengaktifan kembali secara tidak terduga selama proses perbaikan.

7. Reenergisasi

Setelah teknisi pemeliharaan menyelesaikan pekerjaannya, sistem atau peralatan yang terdampak dapat dialiri energi kembali dan dioperasikan ulang.

Personel yang berwenang melepaskan seluruh kunci dan tag, memastikan tidak ada pekerja yang masih berada di sekitar peralatan, kemudian menghidupkan kembali sistem dan mengembalikannya ke kondisi operasi secara aman.

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Manfaat menerapkan program lockout/tagout

Prosedur lockout/tagout (LOTO) membantu organisasi memperoleh peningkatan yang terukur dalam keselamatan operasional, kepatuhan, dan berbagai aspek lainnya. Berikut beberapa manfaat utama LOTO yang memberikan nilai nyata bagi organisasi.

  • Mengurangi cedera dan kematian di tempat kerja: Program lockout/tagout (LOTO) membantu mencegah cedera maupun kematian pekerja akibat pengoperasian kembali secara tidak terduga atau pelepasan energi berbahaya selama proses perbaikan. LOTO membantu tim pemeliharaan menerapkan langkah-langkah keselamatan untuk menghilangkan risiko langsung dari sumbernya, terutama ketika masih terdapat energi tersimpan di dalam sistem atau peralatan.
  • Peningkatan kepatuhan: Prosedur LOTO yang tepat diterapkan pada peralatan membantu organisasi mematuhi standar OSHA, persyaratan CFR dan kerangka kerja tata kelola, risiko dan kepatuhan (GRC) yang mengatur peralatan dan sistem mereka. Prosedur LOTO memastikan bahwa organisasi tidak dihukum karena ketidakpatuhan dan membantu menjaga pekerja tetap aman dari bahan berbahaya.
  • Peningkatan standardisasi: Program kontrol energi yang efisien, fungsi inti dari kerangka kerja LOTO yang dirancang dengan baik, membantu mengurangi jumlah variabilitas dalam cara karyawan melakukan tugas mereka. Dengan pelatihan yang tepat, LOTO membantu pekerja lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka dan mengikuti prosedur keselamatan dengan ketat. Misalnya, LOTO membantu memastikan bahwa hanya karyawan yang berwenang yang menerapkan lockout/tagout pada peralatan tertentu dan bahwa karyawan yang terkena dampak memiliki pemahaman yang jelas ketika LOTO ada.
  • Disiplin operasional yang lebih kuat: LOTO membantu memperkuat praktik operasional yang ada, seperti prosedur shutdown, isolasi energi, dan verifikasi status operasional alat berat. LOTO mengurangi ketergantungan organisasi pada praktik kerja tidak resmi dan tidak aman yang dapat menciptakan kondisi kerja berbahaya. Sebagai gantinya, LOTO menghadirkan praktik yang modern, sesuai regulasi, dan telah terbukti efektif. 
  • Siklus hidup aset yang lebih panjang: Meskipun lockout/tagout (LOTO) pada dasarnya merupakan praktik untuk melindungi keselamatan pekerja, prosedur ini juga memberikan nilai dan manfaat dari perspektif manajemen aset. LOTO membantu menjaga integritas aset dan memperpanjang siklus hidup aset dengan menegakkan isolasi energi yang disiplin dan menghilangkan energi yang tidak terduga—keduanya dapat merusak aset dan mempersingkat siklus hidup. Program LOTO modern mengurangi tekanan mekanis, kesalahan listrik, dan kerusakan akibat proses yang menurunkan aset dari waktu ke waktu.

Contoh penggunaan lockout/tagout teratas

Lockout/tagout (LOTO) diterapkan di beragam industri dan tempat kerja—di mana saja pekerja harus berurusan dengan energi berbahaya yang dapat terperangkap di dalam sistem dan peralatan.

Berikut adalah beberapa contoh penggunaan yang paling umum.

Industri manufaktur

Dalam lingkungan manufaktur industri, LOTO membantu meningkatkan praktik pemeliharaan yang mendukung jalur produksi, robotika, dan alat berat.

LOTO dalam lingkungan industri terkait erat dengan keamanan teknologi operasional (OT), seperangkat praktik, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi sistem yang mengelola operasi industri. Tugas OT yang umum seperti penggantian alat, pembersihan dan perbaikan memerlukan isolasi energi penuh dan penghapusan energi yang tidak terduga untuk menjaga pekerja tetap aman.
Utilitas

Industri utilitas bergantung pada prosedur LOTO untuk membantu teknisi melakukan perbaikan pada peralatan listrik seperti panel, transformer, dan pemutus sirkuit.

Pekerjaan seperti ini mengharuskan kepatuhan yang ketat terhadap prosedur lockout yang benar untuk mencegah pekerja terpapar bahaya serius dari sumber tenaga listrik.
Sistem hidraulis dan pneumatik

Sistem hidraulik dan pneumatik merupakan jenis sistem tenaga fluida yang umum digunakan untuk mengoperasikan mesin dan melakukan kerja mekanis dengan memanfaatkan fluida bertekanan. Sistem hidraulis menggunakan cairan, sedangkan sistem pneumatik menggunakan gas.

Prosedur LOTO membantu mencegah pelepasan energi tersimpan pada sistem hidraulis dan pneumatik dengan memastikan tekanan dalam sistem telah dilepaskan sepenuhnya sebelum pekerjaan pemeliharaan dilakukan.
Peralatan berat

Peralatan berat—yaitu mesin mobile berukuran besar dengan energi tinggi yang umum digunakan di lokasi konstruksi—dapat memiliki sumber energi berbahaya yang harus diisolasi sepenuhnya sebelum dilakukan pemeliharaan atau servis.

LOTO membantu memastikan peralatan berat berada dalam kondisi aman dan tidak akan menyala atau beroperasi kembali secara tidak terduga sehingga membahayakan pekerja yang sedang melakukan perbaikan.
Lingkungan laboratorium

Lingkungan laboratorium, tempat teknisi sering menangani peralatan medis, sistem sterilisasi, dan berbagai perangkat laboratorium, mengandalkan prosedur LOTO untuk melindungi insinyur dan tenaga medis.

Di laboratorium, potensi bahaya muncul dari kombinasi berbagai jenis energi, seperti energi listrik, gas bertekanan, sistem vakum, dan elemen termal. Penerapan prosedur LOTO yang tepat membantu memastikan seluruh sistem berada pada kondisi energi nol (zero-energy state) sebelum pekerja berinteraksi dengannya.

Tantangan program lockout/tagout

Meskipun terbukti efektif, program lockout/tagout (LOTO) modern masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Teknisi LOTO sering kali harus menghadapi kompleksitas sistem dan infrastruktur modern, yang dapat menyebabkan kesalahan atau kelalaian berbahaya sehingga menempatkan pekerja pada risiko langsung.

Berikut beberapa tantangan umum yang menghambat penerapan LOTO

  • Kompleksitas infrastruktur: Sebagai hasil dari kebangkitan Industri 4.0, sistem industri modern menampilkan lebih banyak bagian yang saling berhubungan daripada sebelumnya. Kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) telah menambahkan kemampuan dan efisiensi yang berarti ke tempat kerja, tetapi juga kompleksitas yang membuat mematikan sepenuhnya sumber energi berbahaya menjadi tantangan.
  • Kesalahan manusia: Bahkan prosedur LOTO yang paling modern dan didukung teknologi canggih sekalipun tetap rentan terhadap kesalahan manusia. Melewatkan tahapan, menggunakan perangkat lockout/tagout secara tidak tepat, atau tidak mematuhi prosedur pengendalian energi dengan ketat merupakan beberapa contoh kesalahan yang dapat membahayakan keseluruhan sistem.
  • Pelatihan yang tidak memadai: Kurangnya pelatihan mengenai prosedur LOTO masih menjadi salah satu faktor risiko terbesar dalam membangun program LOTO yang efektif. Banyak organisasi mengalami kesulitan menyelenggarakan pelatihan lockout/tagout dalam skala besar karena membutuhkan sumber daya yang signifikan. Pimpinan harus memastikan bahwa baik personel yang berwenang maupun personel yang terdampak memahami sepenuhnya tanggung jawab mereka serta risiko yang dapat timbul akibat pengoperasian kembali secara tidak terduga.
  • Pemeliharaan program: Program LOTO harus diperbarui dan dipelihara secara berkala agar tetap efektif. Seperti halnya peralatan, proses LOTO terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga prosedur lockout/tagout berisiko menjadi tidak efektif jika tidak dievaluasi secara berkala. Praktik LOTO yang sudah usang dapat menyebabkan penerapan metode pengendalian yang tidak tepat sehingga meningkatkan risiko bagi pekerja.
  • Inspeksi berkala: Standar OSHA yang mengatur praktik LOTO memerlukan inspeksi berkala dan ulasan semua prosedur untuk mendapatkan sertifikasi. Pengusaha dan organisasi harus memeriksa setiap prosedur pengendalian energi setiap tahun, dan inspektur OSHA harus mengamati karyawan yang berwenang melakukan prosedur yang diperlukan untuk memverifikasi setiap langkah telah diikuti.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    Catatan kaki

    1 Tinjauan Pasar Peralatan Lockout Tagout, Statistik Pasar Global, 2022–2024

    2 Lembar Fakta OSHA (Lockout/Tagout), Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 2022