Apa itu lockout/tagout (LOTO)?

Lockout/tagout (LOTO) adalah prosedur keselamatan yang diandalkan organisasi untuk memastikan bahwa peralatan berbahaya telah dimatikan dengan aman sebelum diperbaiki.
LOTO adalah kunci untuk bidang lingkungan, kesehatan dan keselamatan (EHS). LOTO berfokus pada perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan di berbagai pengaturan, seperti tempat kerja, komunitas dan ruang publik.
Di sebagian besar organisasi, teknisi pemeliharaan menjalankan prosedur Lockout/Tagout (LOTO) sebagai bagian dari aktivitas pemeliharaan rutin sebelum melakukan servis pada peralatan. Aktivitas LOTO mencakup berbagai tindakan, mulai dari tugas sederhana seperti memutus aliran listrik hingga prosedur yang lebih kompleks, seperti melepaskan energi dari sistem hidraulik dan pneumatik.
Istilah lockout/tagout mengacu pada dua praktik yang saling melengkapi, yaitu lockout dan tagout:
Organisasi menerapkan prosedur LOTO setiap kali teknisi harus menangani sumber energi berbahaya dalam aktivitas operasional rutin, seperti pemeliharaan, pembersihan, atau penggantian alat. Energi berbahaya adalah segala bentuk energi yang, apabila dilepaskan atau aktif secara tidak terduga, dapat menyebabkan cedera atau kematian pekerja maupun kerusakan pada peralatan. Energi tersebut dapat berupa energi listrik, mekanis, hidraulik, pneumatik, termal, kimia, gravitasi, maupun radiasi.
Menurut laporan terbaru, pasar global untuk peralatan Lockout/Tagout (LOTO) bernilai 260 USD juta. Pasar tersebut juga diproyeksikan tumbuh dengan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 5–7% selama tujuh tahun ke depan.1 Di Amerika Serikat saja, OSHA memperkirakan bahwa prosedur LOTO mencegah sekitar 120 kematian dan 50.000 kasus cedera setiap tahun.2
Di Amerika Serikat, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Occupational Safety and Health Administration/OSHA) mengatur semua program LOTO melalui Standar Kontrol Energi Berbahaya (29 CFR 1910.147). Standar OSHA tersebut menetapkan seluruh persyaratan untuk program pengendalian energi, termasuk pelatihan keselamatan, prosedur lockout/tagout, dan inspeksi berkala. Meskipun beberapa peraturan OSHA memperbolehkan penggunaan tagout (tanpa lockout), kerangka kerja OSHA tetap mengutamakan lockout karena memberikan penghalang fisik yang mencegah perangkat diaktifkan kembali.
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Lockout/Tagout (LOTO) terdiri atas tujuh prosedur pengendalian energi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan aset atau sistem tertentu. Berikut penjelasan lebih terperinci mengenai setiap tahap dalam proses tersebut.
Sebelum memulai penghentian operasi, personel yang berwenang mengidentifikasi berbagai sumber energi berbahaya yang terdapat pada suatu peralatan. Tahap ini mencakup identifikasi sumber energi utama maupun sekunder, antara lain:
Selama tahap persiapan, engineer dan teknisi mengidentifikasi serta memahami risiko yang terkait dengan berbagai sumber energi tersebut untuk memastikan seluruh sumber energi telah diisolasi sepenuhnya sebelum pekerjaan perbaikan dimulai.
Setelah seluruh sumber energi yang terdampak diidentifikasi dan diisolasi, pekerja membawa peralatan ke kondisi aman menggunakan kontrol operasi, seperti tombol tekan dan panel kontrol.
Jika dilakukan dengan benar, proses penghentian operasi akan memastikan tidak terjadi penyalaan kembali secara tidak terduga yang dapat membahayakan keselamatan pekerja.
Tahap ketiga memastikan seluruh perangkat isolasi energi yang relevan, seperti sakelar pemutus, katup, dan blind flange pada sistem perpipaan, telah diaktifkan dengan aman. Tujuan dari tahap ini adalah menciptakan penghalang fisik yang memisahkan peralatan dari seluruh sumber energi yang berpotensi mengalirkan daya.
Pada tahap penerapan, personel yang berwenang memasang kunci miliknya sendiri pada setiap titik isolasi untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap keselamatan mereka. Dalam lingkungan kerja yang melibatkan banyak pekerja, peraturan LOTO mengizinkan penggunaan hasp dan lockbox untuk mendukung penerapan group lockout. Perangkat keselamatan ini memungkinkan beberapa kunci dipasang pada satu titik isolasi sehingga satu peralatan beserta seluruh sumber energinya tetap berada dalam kondisi terisolasi hingga seluruh pekerjaan selesai.
Pada tahap ini, pekerja memasang tagout device pada kunci untuk memberikan penanda yang jelas bahwa peralatan harus tetap dalam kondisi tidak berenergi hingga tag tersebut dilepas.
Tahap pelepasan energi, yang juga dikenal sebagai “release of stored energy”, sangat penting untuk memastikan tidak ada energi yang masih tersimpan dalam peralatan sebelum pekerjaan servis dimulai. Pelepasan sisa energi dari sistem dan peralatan yang tidak dilakukan dengan benar dapat menyebabkan cedera bahkan kematian di lingkungan industri.
Di beberapa organisasi, tahap pelepasan energi menjadi bagian dari praktik process safety management (PSM), yaitu pendekatan sistematis di tingkat perusahaan yang dirancang untuk membantu pekerja menangani bahan kimia berbahaya secara aman.
Tahap ini umumnya meliputi:
Pada tahap keenam, personel yang berwenang melakukan inspeksi menyeluruh untuk memastikan sistem telah sepenuhnya dinonaktifkan dari sumber energinya sehingga pekerjaan dapat dimulai dengan aman.
Langkah ini sering kali mencakup beberapa kali percobaan untuk menghidupkan perangkat atau peralatan guna memastikan tidak terjadi pengaktifan kembali secara tidak terduga selama proses perbaikan.
Setelah teknisi pemeliharaan menyelesaikan pekerjaannya, sistem atau peralatan yang terdampak dapat dialiri energi kembali dan dioperasikan ulang.
Personel yang berwenang melepaskan seluruh kunci dan tag, memastikan tidak ada pekerja yang masih berada di sekitar peralatan, kemudian menghidupkan kembali sistem dan mengembalikannya ke kondisi operasi secara aman.
Prosedur lockout/tagout (LOTO) membantu organisasi memperoleh peningkatan yang terukur dalam keselamatan operasional, kepatuhan, dan berbagai aspek lainnya. Berikut beberapa manfaat utama LOTO yang memberikan nilai nyata bagi organisasi.
Lockout/tagout (LOTO) diterapkan di beragam industri dan tempat kerja—di mana saja pekerja harus berurusan dengan energi berbahaya yang dapat terperangkap di dalam sistem dan peralatan.
Berikut adalah beberapa contoh penggunaan yang paling umum.
Dalam lingkungan manufaktur industri, LOTO membantu meningkatkan praktik pemeliharaan yang mendukung jalur produksi, robotika, dan alat berat.
LOTO dalam lingkungan industri terkait erat dengan keamanan teknologi operasional (OT), seperangkat praktik, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi sistem yang mengelola operasi industri. Tugas OT yang umum seperti penggantian alat, pembersihan dan perbaikan memerlukan isolasi energi penuh dan penghapusan energi yang tidak terduga untuk menjaga pekerja tetap aman.
Industri utilitas bergantung pada prosedur LOTO untuk membantu teknisi melakukan perbaikan pada peralatan listrik seperti panel, transformer, dan pemutus sirkuit.
Pekerjaan seperti ini mengharuskan kepatuhan yang ketat terhadap prosedur lockout yang benar untuk mencegah pekerja terpapar bahaya serius dari sumber tenaga listrik.
Sistem hidraulik dan pneumatik merupakan jenis sistem tenaga fluida yang umum digunakan untuk mengoperasikan mesin dan melakukan kerja mekanis dengan memanfaatkan fluida bertekanan. Sistem hidraulis menggunakan cairan, sedangkan sistem pneumatik menggunakan gas.
Prosedur LOTO membantu mencegah pelepasan energi tersimpan pada sistem hidraulis dan pneumatik dengan memastikan tekanan dalam sistem telah dilepaskan sepenuhnya sebelum pekerjaan pemeliharaan dilakukan.
Peralatan berat—yaitu mesin mobile berukuran besar dengan energi tinggi yang umum digunakan di lokasi konstruksi—dapat memiliki sumber energi berbahaya yang harus diisolasi sepenuhnya sebelum dilakukan pemeliharaan atau servis.
LOTO membantu memastikan peralatan berat berada dalam kondisi aman dan tidak akan menyala atau beroperasi kembali secara tidak terduga sehingga membahayakan pekerja yang sedang melakukan perbaikan.
Lingkungan laboratorium, tempat teknisi sering menangani peralatan medis, sistem sterilisasi, dan berbagai perangkat laboratorium, mengandalkan prosedur LOTO untuk melindungi insinyur dan tenaga medis.
Di laboratorium, potensi bahaya muncul dari kombinasi berbagai jenis energi, seperti energi listrik, gas bertekanan, sistem vakum, dan elemen termal. Penerapan prosedur LOTO yang tepat membantu memastikan seluruh sistem berada pada kondisi energi nol (zero-energy state) sebelum pekerja berinteraksi dengannya.
Meskipun terbukti efektif, program lockout/tagout (LOTO) modern masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Teknisi LOTO sering kali harus menghadapi kompleksitas sistem dan infrastruktur modern, yang dapat menyebabkan kesalahan atau kelalaian berbahaya sehingga menempatkan pekerja pada risiko langsung.
Berikut beberapa tantangan umum yang menghambat penerapan LOTO
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1 Tinjauan Pasar Peralatan Lockout Tagout, Statistik Pasar Global, 2022–2024
2 Lembar Fakta OSHA (Lockout/Tagout), Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 2022