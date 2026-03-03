Apa itu manajemen keselamatan proses (PSM)?

Manajemen keamanan proses (PSM) adalah pendekatan sistematis yang diandalkan organisasi untuk membantu karyawan mereka menangani bahan kimia yang sangat berbahaya dengan aman.
Pendekatan yang efektif terhadap PSM dapat membantu menurunkan risiko bagi pekerja dan memastikan bahwa perusahaan mengikuti berbagai aturan keselamatan di tempat kerja. PSM yang efektif sangat penting bagi organisasi yang perlu memproses bahan kimia berbahaya dalam menyusun pendekatan manajemen risiko yang andal. Dengan cara ini, mereka mengidentifikasi, menilai, dan menyelesaikan berbagai jenis ancaman terhadap proses bisnis inti mereka.
Di Amerika Serikat, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA), sebuah badan federal di bawah Departemen Tenaga Kerja, menetapkan peraturan PSM dan peraturan keselamatan kerja. Aturan-aturan tersebut diuraikan dalam standar Manajemen Keselamatan Proses Bahan Kimia Sangat Berbahaya, 29 Peraturan Federal Inti (CFR) 1910.119— sebuah sistem manajemen yang menetapkan jumlah ambang batas penggunaan zat yang sangat berbahaya seperti cairan dan gas beracun atau mudah terbakar.
Pasar global untuk PSM besar dan berkembang. Menurut laporan baru-baru ini, pasar itu bernilai 3,5 miliar USD pada tahun 2025. Selanjutnya, nilainya diperkirakan akan mencapai 5,9 miliar USD selama 7 tahun mendatang, yang berarti tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 7,5%. 1
Meskipun manajemen keselamatan proses (PSM) dan keselamatan kerja adalah istilah yang terkait erat, keselamatan kerja mengacu lebih umum pada cara organisasi dapat melindungi pekerja dari berbagai cedera di tempat kerja. PSM berfokus pada pencegahan insiden yang disebabkan oleh pelepasan bahan berbahaya.
Keselamatan kerja menekankan kepatuhan pekerja terhadap praktik keselamatan, perilaku, dan prosedur, sementara PSM memperhatikan sistem manajemen komprehensif dan penilaian risiko yang membantu menurunkan risiko.
Misalnya, proses keselamatan kerja dapat membantu memastikan pekerja memakai sarung tangan saat menangani bahan kimia beracun, sedangkan sistem PSM memastikan bahwa seluruh pendekatan terhadap cara bahan kimia diproduksi, disimpan, dan digunakan aman.
Manajemen keamanan proses (PSM) didasarkan pada serangkaian praktik ketat yang diterapkan organisasi di seluruh proses bisnis mereka. Praktik-praktik ini, yang dikenal secara kolektif sebagai program manajemen keselamatan proses, melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data, metodologi pengurangan risiko, serta pendidikan dan peningkatan berkelanjutan.
Meskipun berasal dari Amerika Serikat, standar OSHA dianggap sebagai salah satu kerangka kerja terkuat dan paling sering dirujuk secara global. Serangkaian persyaratan yang diuraikan—dikenal sebagai “14 elemen PSM OSHA”—membantu menjaga keamanan pekerja dan kepatuhan organisasi saat bekerja dengan berbagai bahan berbahaya.
14 elemen PSM OSHA membentuk panduan inti bagi organisasi yang perlu bekerja dengan bahan berbahaya. Untuk mematuhinya, pemberi kerja harus mengembangkan proses untuk mencakup masing-masing elemen tersebut.
Sementara OSHA mendefinisikan pedoman peraturan yang mengatur bagaimana organisasi harus membuat program PSM yang efektif, banyak organisasi mencari bimbingan tambahan dari Pusat Keamanan Proses Kimia (CCPS). CCPS adalah sebuah divisi dari American Institute of Chemical Engineers (AIChE). CCPS menyediakan kerangka kerja yang lebih dalam daripada panduan OSHA dan berfokus pada transformasi budaya dan menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang risiko di tingkat perusahaan.
Selain 14 elemen PSM OSHA, model CCPS mencakup panduan tentang cara organisasi dapat:
Program PSM yang efektif membantu organisasi yang perlu bekerja dengan bahan berbahaya membangun pendekatan strategis untuk cara mereka menjalankan proses bisnis inti mereka dengan aman dan memastikan kepatuhan terhadap tuntutan peraturan. Berikut adalah beberapa manfaat utama PSM di tingkat perusahaan.
Organisasi yang mempraktikkan program PSM yang efektif dapat secara dramatis mengurangi kemungkinan peristiwa bencana dengan mengidentifikasi bahaya dan menerapkan kontrol proses yang ketat.
PSM membantu organisasi menurunkan risiko berbagai kegagalan fatal (termasuk pelepasan racun, kebakaran, dan ledakan) yang dapat membahayakan pekerja dan menyebabkan penghentian kerja yang tidak direncanakan.
Program PSM dapat membantu organisasi yang beroperasi di lingkungan kepatuhan yang ketat untuk memenuhi persyaratan peraturan dan meningkatkan kesiapan audit mereka. Praktik PSM yang intensif membantu memperkuat kemampuan kepatuhan organisasi dengan menciptakan pendekatan terstruktur dan sistematis tentang bagaimana organisasi akan memenuhi tanggung jawab peraturannya.
Pada dasarnya, PSM membantu mengubah kepatuhan dari praktik reaktif menjadi fungsi manajemen yang dinamis, menerapkan akuntabilitas yang lebih besar dan dokumentasi ke dalam setiap aspek operasi bisnis.
Keberlangsungan bisnis untuk organisasi yang menangani bahan kimia berbahaya sangat penting. Selain melukai pekerja, kebakaran dan tumpahan bahan kimia dapat menyebabkan penghentian masif proses bisnis inti.
PSM yang efektif membantu mencegah penghentian dan gangguan yang tidak direncanakan dengan menetapkan program yang ketat dan sangat strategis untuk penanganan bahan kimia berbahaya dengan cara yang menurunkan risiko insiden bencana.
PSM membantu organisasi menciptakan tempat kerja yang lebih aman dan menurunkan kemungkinan insiden berbahaya yang dapat menyebar ke komunitas tempat mereka beroperasi.
Misalnya, dengan menerapkan program PSM ke pipa minyak, perusahaan mengurangi kemungkinan tumpahan bahan kimia berbahaya atau kebakaran karena kegagalan peralatan atau kesalahan manusia.
Sistem PSM dengan partisipasi karyawan yang tinggi membantu memperkuat semangat di tempat kerja dan membangun rasa tanggung jawab bersama.
Kinerja keselamatan dan manajemen risiko adalah dua aspek penting dari cara organisasi yang menangani bahan berbahaya mengukur keberhasilan mereka sendiri. Kedua aspek ini dapat ditingkatkan secara dramatis melalui budaya organisasi yang kuat yang berasal dari penerapan program PSM.
Agar berhasil menerapkan program manajemen keselamatan proses (PSM) yang kuat, organisasi perlu menyelaraskan berbagai disiplin bisnis, termasuk operasi, kepemimpinan, rekayasa, dan pemeliharaan.
Meskipun pendekatan berbeda tergantung ukuran bisnis dan industri tempat mereka beroperasi, pendekatan empat langkah ini efektif untuk banyak organisasi.
Tidak seperti pendekatan sistematis lainnya terhadap budaya tempat kerja, PSM yang tidak efektif dapat mengakibatkan kondisi kerja yang berbahaya bagi karyawan dan individu yang tinggal di komunitas terdekat. Karena sifat materi yang ditangani oleh organisasi yang mempraktikkan PSM, kegagalan dan gangguan dalam komunikasi dapat menimbulkan hasil yang buruk.
Berikut ini adalah beberapa konsekuensi dari PSM yang tidak disusun dan dipraktikkan dengan baik:
Manajemen keamanan proses (PSM) digunakan secara efektif di banyak industri dan dianggap penting untuk bisnis yang secara rutin memproses bahan berbahaya. Berikut adalah tiga contoh penggunaan yang penting.
Dalam industri minyak dan gas, PSM merupakan bagian penting dari keselamatan pekerja di kilang minyak dan pabrik petrokimia. Industri minyak dan gas secara rutin memelihara persediaan bahan yang sangat mudah terbakar dan beracun dalam jumlah besar yang harus dikontrol ketat melalui sistem PSM yang membantu mencegah kebakaran, ledakan, dan pelepasan racun.
Pabrik pengolahan limbah mengandalkan PSM untuk mengontrol proses mereka terkait bahan kimia berbahaya yang mereka gunakan untuk desinfeksi, netralisasi, dan pengendalian bau. Berikut ini beberapa contohnya:
OSHA mempertahankan jumlah ambang batas untuk masing-masing zat ini yang harus dipatuhi oleh pabrik pengolahan limbah atau akan menimbulkan risiko denda.
Dalam industri farmasi, PSM memainkan peran penting dalam membantu bisnis menjaga keamanan proses kimia dan biologis yang mereka andalkan untuk menghasilkan produk mereka. Meskipun produksi farmasi tidak selalu melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam skala besar, pabrik sering menggunakan bahan kimia yang sangat reaktif dan bahan yang mudah terbakar dalam proses produksinya. Seperti industri lain yang menggunakan PSM untuk menjaga keamanan tempat kerja, industri farmasi diatur oleh OSHA 29 CFR 1910.119.
Siapa yang dicakup oleh PSM?
Semua fasilitas di Amerika Serikat yang menangani bahan kimia berbahaya atau cairan yang mudah terbakar pada atau di atas jumlah ambang batas yang dinyatakan OSHA harus mematuhi standar mereka. PSM 29 CFR 1910.119 mencantumkan lebih dari 130 bahan kimia yang sangat berbahaya yang harus dikelola secara ketat sesuai dengan sistem dan pedoman yang telah diberlakukan OSHA atau organisasi dapat menghadapi denda besar.
Apa perbedaan antara manajemen keselamatan proses dan program manajemen risiko?
Sementara PSM berfokus pada keselamatan pekerja dan proses yang digunakan untuk mengontrol penanganan bahan kimia berbahaya sesuai dengan standar industri umum, program manajemen risiko (RMP) lebih luas cakupannya. RMP menekankan dampak pemrosesan kimia pada komunitas yang lebih besar. RMP cenderung memusatkan upaya mereka untuk mencegah pelepasan racun, seperti tumpahan minyak dan bahan kimia, yang dapat memiliki efek merusak pada lingkungan.
Sementara kedua program menangani pencegahan insiden bencana yang dapat timbul dari pemrosesan bahan berbahaya, ruang lingkup dan area fokusnya berbeda.
Seberapa sering PHA organisasi harus diperbarui?
OSHA mengharuskan PHA diperbarui setiap lima tahun (atau setiap kali ada perubahan signifikan yang dilakukan pada proses). Menurut pedoman OSHA, PHA juga harus diperbarui ketika modifikasi memicu tinjauan MOC yang dapat memengaruhi profil risiko atau mengubah cara organisasi menilai risiko.
