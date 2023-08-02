Apa itu lingkungan, kesehatan, dan keselamatan (EHS)?

Lingkungan, kesehatan, dan keselamatan (EHS) adalah bidang multidisiplin yang berfokus pada perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan di berbagai tempat, termasuk tempat kerja, komunitas, dan ruang publik. Tujuan utama EHS adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi bahaya, mencegah kecelakaan, serta mempromosikan lingkungan hidup dan kerja yang aman dan sehat.
Departemen EHS pemerintah, seperti Environmental Protection Agency (EPA) dan Occupational Safety and Health Administration (OSHA) di AS, menerapkan peraturan EHS untuk menegakkan kepatuhan terhadap standar yang mendorong perlindungan lingkungan, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan bersama. Demikian pula, badan-badan internasional seperti International Organization for Standardization (ISO) mengembangkan standar dan memberikan sertifikasi kepada entitas yang mematuhi standar tersebut.
Di beberapa wilayah dan konteks, EHS disebut sebagai HSE (Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan) di antara banyak akronim lain yang serupa seperti EHS, SHE, OHS, WHS, QHSE, HSSE, dan banyak lagi, tetapi ini kemungkinan besar mengacu pada disiplin yang sama.
EHS terdiri dari tiga disiplin ilmu yang saling terkait:
Hal ini berfokus pada perlindungan lingkungan dari polusi dan degradasi. Hal ini melibatkan pemantauan dan pengendalian faktor-faktor seperti kualitas udara, kualitas air, kontaminasi tanah dan pengelolaan limbah. Langkah-langkah pengelolaan dan perlindungan lingkungan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia, emisi, dan bahan berbahaya terhadap ekosistem, satwa liar, dan sumber daya alam.
Keselamatan di tempat kerja membahas perlindungan kesehatan dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja. Hal ini mencakup identifikasi dan mitigasi potensi bahaya yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, atau kecelakaan bagi karyawan. Langkah-langkah keselamatan kerja termasuk menyediakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai, melatih karyawan tentang program keselamatan, melakukan inspeksi keselamatan, dan menerapkan prosedur keselamatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mematuhi peraturan keselamatan. Pada tahun 2021, 5.190 pekerja di AS mengalami cedera kerja yang fatal, dan langkah-langkah EHS bertujuan untuk menurunkan angka tersebut.1
Komponen ini berfokus pada mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat, melakukan penilaian risiko kesehatan, memantau wabah penyakit dan menerapkan program promosi kesehatan.
Perangkat lunak sistem manajemen EHS dirancang untuk membantu organisasi merampingkan dan memusatkan program EHS mereka ke dalam satu platform. Mempermudah pengelolaan dan pemantauan kepatuhan, melacak insiden, dan meningkatkan kinerja keselamatan secara keseluruhan.
Pengumpulan data dan pelacakan insiden: Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, melacak, dan mengelola berbagai jenis data yang terkait dengan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Ini termasuk informasi tentang insiden, nyaris celaka, inspeksi, audit, izin, penilaian risiko, catatan pelatihan, dan lainnya. Sistem ini melacak seluruh siklus hidup insiden, mulai dari pelaporan awal hingga investigasi dan tindakan perbaikan. Perangkat lunak ini dapat mengumpulkan dan menganalisis data lingkungan, seperti kualitas udara, kualitas air, dan tingkat kebisingan. Pengumpulan data membantu mengidentifikasi tren dan akar masalah untuk mencegah masalah di masa depan.
Manajemen kepatuhan: Organisasi dapat memfasilitasi kepatuhan terhadap persyaratan dan standar peraturan yang relevan dengan melacak persyaratan, izin, tenggat waktu, dan kewajiban pelaporan yang lebih baik terkait lingkungan, kesehatan, dan keselamatan.
Penilaian dan mitigasi risiko: Perangkat lunak manajemen EHS memungkinkan pengguna untuk melakukan manajemen risiko, menerapkan kontrol dan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko dan menjaga lingkungan yang lebih aman.
Inspeksi dan audit keselamatan: Perangkat lunak EHS menyederhanakan proses pelaksanaan inspeksi dan audit keselamatan di tempat. Ini membantu menjadwalkan inspeksi, mendokumentasikan temuan, dan melacak tindakan korektif. EHS juga memainkan peran penting dalam mengoptimalkan kesiapsiagaan darurat.
Pelatihan dan sertifikasi EHS: Perangkat lunak ini membantu para profesional EHS mengelola catatan pelatihan karyawan, sertifikasi, dan persyaratan kompetensi. Ini memastikan bahwa karyawan menerima pelatihan keselamatan yang diperlukan dan tetap terkini dengan protokol keselamatan karyawan terbaru.
Pelaporan dan analitik: Perangkat lunak manajemen EHS menghasilkan laporan dan analitik yang komprehensif untuk memberikan insight tentang kinerja EHS. Laporan ini membantu organisasi memahami tren, mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan membuat keputusan berbasis data untuk meningkatkan upaya keselamatan dan kepatuhan.
Integrasi dan kolaborasi: Perangkat lunak ini dapat berintegrasi dengan sistem lain, seperti perangkat pemantauan lingkungan, alat pelaporan insiden, sistem manajemen keselamatan, dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Integrasi ini merampingkan pertukaran data dan memfasilitasi kolaborasi di antara berbagai departemen dalam organisasi.
Pelacakan keberlanjutan: Perangkat lunak EHS mendukung upaya keberlanjutan dengan membantu organisasi memantau dan mengelola jejak lingkungan, penggunaan energi, dan praktik pengelolaan limbah.
Pengumpulan data seluler: Banyak solusi perangkat lunak EHS yang menawarkan aplikasi seluler, yang memungkinkan pekerja lapangan untuk mengumpulkan data, melakukan inspeksi, dan melaporkan insiden secara real-time menggunakan perangkat seluler.
Program kesehatan dan kebugaran: Perangkat lunak EHS dapat digunakan untuk mengelola inisiatif kesehatan dan kebugaran bagi karyawan, seperti penilaian kesehatan, kampanye kebugaran, dan program manajemen stres. Ini hanya beberapa dari beragam contoh penggunaan untuk perangkat lunak EHS. Fleksibilitas perangkat lunak dan fitur yang dapat disesuaikan membuatnya mudah beradaptasi dengan kebutuhan dan persyaratan spesifik dari berbagai industri dan organisasi.
Pemrograman EHS terdiri dari laporan yang tak terhitung jumlahnya, daftar periksa, lembaran data keselamatan dan banyak lagi. Jika tidak dilacak dengan pena dan kertas literal, ini melibatkan dokumen di banyak aliran kerja yang berbeda dan secara historis, di banyak sistem TI dengan silo yang beragam. Hasilnya adalah manajemen EHS yang bergerak lambat, dan itu dapat memberikan hasil mulai dari denda ketidakpatuhan peraturan kecil hingga kerugian yang berpotensi bencana terhadap produktivitas pekerja — atau lebih buruk lagi, ancaman terhadap nyawa pekerja itu sendiri.
Kepatuhan terhadap praktik terbaik industri dan kerangka peraturan melibatkan dedikasi yang waspada untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil pada waktu yang tepat, dengan cara yang konsisten. Dan ketika ada ribuan atau puluhan ribu tindakan yang perlu diambil, itu bisa menjadi banyak hal yang harus dilacak. Perangkat lunak EHS memungkinkan tindakan tersebut disederhanakan, dijadwalkan, diotomatiskan, dilacak, dan bahkan dilakukan dalam satu lingkungan. Perangkat lunak EHS memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi di antara berbagai departemen dan tim, sehingga setiap orang yang berperan dalam EHS berada di halaman yang sama.
Manajemen aset cerdas, pemantauan, pemeliharaan prediktif, dan keandalan dalam satu platform
Gunakan data, IoT, dan AI untuk menata ulang dan menggunakan kembali ruang sambil memenuhi kebutuhan yang selalu berubah di seluruh fasilitas Anda.
Buka potensi optimal aset perusahaan Anda dengan IBM® Maximo Application Suite untuk menyatukan sistem pemeliharaan, inspeksi, dan keandalan ke dalam satu platform. Platform ini merupakan solusi berbasis cloud terintegrasi yang memanfaatkan kehebatan AI, IoT, dan analitik tingkat lanjut untuk memaksimalkan kinerja aset, memperpanjang siklus hidup aset, meminimalkan biaya operasional, dan mengurangi waktu henti.
1 A look at workplace deaths and nonfatal injuries and illnesses for Workers’ Memorial Day (tautan berada di luar ibm.com), Bureau of Labor Statistics, 28 April 2023.