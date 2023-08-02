Apa itu lingkungan, kesehatan, dan keselamatan (EHS)?

Departemen EHS pemerintah, seperti Environmental Protection Agency (EPA) dan Occupational Safety and Health Administration (OSHA) di AS, menerapkan peraturan EHS untuk menegakkan kepatuhan terhadap standar yang mendorong perlindungan lingkungan, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan bersama. Demikian pula, badan-badan internasional seperti International Organization for Standardization (ISO) mengembangkan standar dan memberikan sertifikasi kepada entitas yang mematuhi standar tersebut.



Di beberapa wilayah dan konteks, EHS disebut sebagai HSE (Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan) di antara banyak akronim lain yang serupa seperti EHS, SHE, OHS, WHS, QHSE, HSSE, dan banyak lagi, tetapi ini kemungkinan besar mengacu pada disiplin yang sama.

EHS terdiri dari tiga disiplin ilmu yang saling terkait: