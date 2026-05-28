KPI pemeliharaan yang dirancang dengan baik dapat memberi manajer pemeliharaan visibilitas ke dalam proses pemeliharaan inti dan membantu meningkatkan manajemen aset.

Ketika praktik pemeliharaan modern berkembang dari praktik reaktif yang ketinggalan zaman menuju praktik yang lebih modern dan proaktif, KPI pemeliharaan memainkan peran penting dalam mengukur keberhasilan. Misalnya, platform pemeliharaan prediktif modern memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan waktu rata-rata antara kegagalan (MTBF), salah satu metrik yang paling diawasi ketat dalam organisasi pemeliharaan.

Pelacakan KPI pemeliharaan dan metrik pemeliharaan telah menjadi faktor utama keberhasilan operasi pemeliharaan modern, yang membantu tim pemeliharaan menjaga aset penting tetap tersedia dan dapat diprediksi. Ketika aset gagal secara tak terduga, organisasi dapat menghadapi berbagai masalah, termasuk waktu henti yang tidak direncanakan, waktu perbaikan yang berkepanjangan, penurunan nilai aset, kehilangan waktu produksi, dan peningkatan biaya pemeliharaan.

Di masa lalu, organisasi nyaris hanya mengandalkan pemeliharaan reaktif, pendekatan pemeliharaan yang hanya memperbaiki aset setelah rusak. Saat ini, strategi pemeliharaan berfokus pada taktik pemeliharaan preventif dan prediktif. Pendekatan ini sering didukung oleh sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) yang memungkinkan pemantauan kondisi real-time (CM) untuk mengoptimalkan operasi pemeliharaan.