Efektivitas peralatan secara keseluruhan (OEE) adalah metrik yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan kinerja proses manufaktur atau setiap peralatan. Metrik ini memberikan insight tentang seberapa baik peralatan digunakan dan seberapa efisien beroperasi dalam memproduksi barang atau memberikan layanan.
Perhitungan OEE memperhitungkan tiga faktor utama:
Ketersediaan: Skor ketersediaan mengukur waktu produksi aktual dibandingkan dengan waktu produksi yang direncanakan. Ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti kerusakan peralatan, pergantian dan pemeliharaan terjadwal.
Kinerja: Skor performa menilai seberapa baik performa peralatan dibandingkan dengan potensi maksimumnya. Skor ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan peralatan, pemberhentian kecil dan waktu idle.
Kualitas: Mengevaluasi tingkat produksi produk ;jumlah yang baik' tanpa cacat atau pengerjaan ulang. Evaluasi ini memperhitungkan faktor-faktor seperti membongkar, menolak, dan pengerjaan ulang.
OEE dihitung dengan mengalikan faktor ketersediaan, kinerja, dan kualitas secara bersamaan:
OEE = Ketersediaan x Kinerja x Kualitas
Hasilnya adalah nilai persentase yang menunjukkan efektivitas peralatan atau proses secara keseluruhan. Persentase OEE yang lebih tinggi menunjukkan kinerja dan efektivitas yang lebih baik, sementara persentase yang lebih rendah menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan.
OEE biasanya digunakan sebagai metrik kinerja dalam industri manufaktur untuk mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan, melacak peningkatan dari waktu ke waktu, dan membandingkan berbagai peralatan atau lini produksi. Dalam konteks Industri 4.0 , teknologi seperti cloud, komputasi edge, perangkat internet of things (IoT), dan lainnya menyatu untuk menyediakan data real time yang dapat membantu mengukur dan meningkatkan OEE.
Meningkatkan OEE dapat memberikan beberapa manfaat yang signifikan bagi organisasi di sektor manufaktur. Berikut beberapa keuntungan utama:
Meningkatkan OEE membutuhkan pendekatan yang sistematis. Berikut adalah beberapa strategi dan praktik utama untuk membantu mencapai OEE kelas dunia:
Ukur dan lacak OEE: Mulailah dengan mengukur dan melacak OEE secara akurat untuk peralatan dan proses produksi Anda. Tetapkan garis dasar dan tetapkan target perbaikan. Gunakan OEE sebagai metrik kinerja untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu diperhatikan.
Fokus pada ketersediaan: Atasi waktu henti peralatan dan usahakan untuk memaksimalkan ketersediaan peralatan. Menerapkan program pemeliharaan preventif untuk meminimalkan kerusakan dan menjadwalkan aktivitas pemeliharaan selama pemberhentian yang direncanakan. Optimalkan proses pergantian untuk mengurangi waktu penyiapan dan meningkatkan pemanfaatan peralatan.
Meningkatkan kinerja: Cari peluang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan. Mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor seperti kehilangan ketersediaan, kehilangan kecepatan, dan waktu menganggur yang berdampak pada kinerja secara keseluruhan. Menerapkan program pelatihan untuk memastikan operator memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan peralatan secara efisien.
Meningkatkan kualitas: Kehilangan kualitas dapat berdampak signifikan pada OEE. Fokus pada pengurangan cacat, pengerjaan ulang dan pembongkaran. Menerapkan langkah-langkah kontrol kualitas, melakukan analisis akar masalah kecacatan, mengadopsi teknologi visi komputer untuk mendeteksi anomali dan memastikan kualitas dalam proses manufaktur dan produksi, dan menerapkan tindakan korektif untuk meningkatkan kualitas produk dan mengurangi limbah.
Menerapkan pemeliharaan otonom: Memberdayakan operator untuk mengambil alih pemeliharaan peralatan melalui praktik pemeliharaan otonom. Memantau aset dari jarak jauh dari sensor dan perangkat IoT serta menerapkan visi komputer di bagian tepi, sehingga mengurangi ketergantungan pada tim pemeliharaan dan meminimalkan waktu henti.
Menerapkan pemeliharaan berbasis OEE: Menggunakan data OEE untuk memprioritaskan aktivitas pemeliharaan. Fokus pada peralatan atau komponen penting yang memiliki dampak signifikan terhadap OEE. Menerapkan strategi pemeliharaan prediktif dengan memanfaatkan teknik pemantauan kondisi dan data real time untuk mendeteksi potensi kegagalan peralatan sebelum terjadi.
Budaya perbaikan berkelanjutan: Menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan di seluruh organisasi. Menerapkan inisiatif perbaikan terstruktur seperti acara Kaizen, proyek Six Sigma, atau metodologi manufaktur Lean untuk mendorong upaya perbaikan berkelanjutan.
Pengambilan keputusan berbasis data: Menggunakan analisis data untuk mendapatkan insight tentang faktor-faktor yang memengaruhi OEE. Menganalisis tren OEE, mengidentifikasi pola, dan menggunakan data untuk membuat keputusan yang tepat mengenai peningkatan peralatan, optimalisasi proses, atau alokasi sumber daya. Gunakan analisis lanjutan dan model prediktif untuk mengidentifikasi area potensial untuk perbaikan.
Keterlibatan dan pelatihan karyawan: Melibatkan dan melatih karyawan di semua tingkatan untuk mendorong peningkatan OEE. Memastikan mereka memahami pentingnya OEE, memberikan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka secara efektif, dan melibatkan mereka dalam inisiatif perbaikan. Mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan di antara tim.
Pemantauan dan peninjauan yang berkelanjutan: Peningkatan OEE adalah proses yang berkelanjutan. Memantau OEE secara terus menerus, melacak kinerja, dan meninjau kemajuan terhadap target. Secara teratur menilai efektivitas perbaikan yang diterapkan dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Tetaplah proaktif dalam mengidentifikasi peluang peningkatan baru.
Peningkatan skor OEE merupakan upaya jangka panjang, yang membutuhkan komitmen, kolaborasi, dan fokus tanpa henti pada peningkatan berkelanjutan. Sangat penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari operator hingga manajer, dalam prosesnya dan merayakan keberhasilan di sepanjang proses tersebut untuk menjaga motivasi dan keterlibatan.
Ada beberapa istilah yang terkait dengan OEE yang biasa digunakan dalam diskusi dan analisis kinerja peralatan dan manufaktur. Memahami istilah-istilah ini dan hubungannya dengan OEE dapat membantu organisasi mengidentifikasi dan menangani area perbaikan untuk meningkatkan efisiensi peralatan, hasil produksi, dan kinerja manufaktur secara keseluruhan.
Ini mengacu pada total waktu yang dialokasikan untuk produksi, tidak termasuk waktu henti terjadwal untuk pemeliharaan atau pergantian yang direncanakan.
Enam Kerugian Besar yang berdampak pada OEE meliputi kerusakan peralatan, waktu penyiapan dan penyesuaian, idling dan penghentian kecil, penurunan kecepatan atau laju, cacat proses, serta kerugian startup dan hasil.
Periode ketika peralatan tidak tersedia untuk produksi karena faktor-faktor yang tidak terduga seperti kerusakan, pemeliharaan yang tidak direncanakan atau kejadian tak terduga lainnya. Kebalikan dari "waktu kerja."
Jeda singkat dalam produksi yang tidak cukup lama untuk dilacak sebagai downtime.
Hal ini dihitung dengan mengurangi waktu henti dari waktu produksi yang direncanakan.
Durasi yang diperlukan untuk beralih dari memproduksi satu produk ke produk lainnya. Ini termasuk tugas-tugas seperti pembersihan, konfigurasi ulang, penyesuaian, pengaturan dan pemanasan.
Waktu tercepat secara teoritis untuk memproduksi satu potong.
Ini adalah siklus yang memakan waktu lebih lama daripada waktu siklus ideal, tetapi kurang dari pemberhentian kecil.
Waktu produksi yang tersedia dibagi dengan permintaan pelanggan. Ini merupakan waktu maksimum yang diizinkan per unit untuk memenuhi permintaan pelanggan.
Titik dalam proses produksi di mana aliran bahan atau operasi terhambat, menyebabkan laju produksi keseluruhan menjadi lebih lambat. Kemacetan membatasi output maksimum dari seluruh sistem.
Meskipun meningkatkan OEE menawarkan banyak manfaat, organisasi mungkin menghadapi beberapa tantangan umum dalam prosesnya. Berikut adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi saat menerapkan dan mengoptimalkan OEE:
Ketersediaan dan aksesibilitas data: Mengakses data produksi secara real-time dari peralatan atau mengintegrasikan data dari berbagai sumber dapat menjadi tantangan tersendiri. Peralatan lama mungkin tidak memiliki sensor atau konektivitas yang diperlukan untuk menyediakan data real time. Selain itu, sumber data dan sistem yang berbeda mungkin memerlukan upaya integrasi untuk mengkonsolidasikan informasi untuk analisis OEE.
Pengumpulan dan akurasi data: Pengumpulan data yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk menghitung OEE. Namun, organisasi mungkin menghadapi tantangan dalam mengumpulkan data secara konsisten dan andal. Masalah seperti entri data manual, ketergantungan pada input operator atau sistem pelacakan data yang tidak memadai dapat menyebabkan ketidakakuratan data atau informasi yang tidak lengkap, sehingga mempengaruhi keandalan pengukuran OEE.
Memahami metrik OEE: Menafsirkan metrik OEE dan memahami implikasinya dapat menjadi tantangan bagi organisasi. Tanpa pelatihan dan pengetahuan yang tepat, akan sulit untuk mengidentifikasi penyebab utama rendahnya OEE, memprioritaskan upaya perbaikan, dan mengimplementasikan solusi yang efektif. Pendidikan dan pelatihan tentang metrik OEE dan interpretasinya sangat penting untuk implementasi yang sukses.
Keselarasan dan budaya organisasi: Menerapkan peningkatan OEE membutuhkan keselarasan organisasi dan budaya yang mendukung peningkatan berkelanjutan. Resistensi terhadap perubahan, kurangnya dukungan dari karyawan atau budaya yang memprioritaskan produktivitas jangka pendek daripada efisiensi jangka panjang dapat menghambat inisiatif OEE. Mengatasi tantangan ini membutuhkan komunikasi yang efektif, keterlibatan karyawan, dan fokus untuk mempromosikan budaya perbaikan yang berkelanjutan.
Kompleksitas dan variabilitas peralatan: Peralatan produksi modern bisa jadi rumit dan sangat bervariasi, dengan mode, pengaturan, atau konfigurasi yang berbeda. Mengelola OEE untuk peralatan semacam itu dapat menjadi tantangan, karena kondisi operasi yang berbeda dapat menghasilkan nilai OEE yang berbeda. Menghitung variabilitas peralatan dan mengembangkan metrik OEE standar yang dapat menangkap berbagai konfigurasi peralatan dapat menjadi tugas yang rumit.
Mengidentifikasi dan mengatasi akar masalah: Menentukan akar masalah OEE rendah dapat menjadi tantangan, karena beberapa faktor dapat berkontribusi terhadap inefisiensi. Ini membutuhkan pendekatan sistematis, analisis data, dan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk operator, personel pemeliharaan, dan insinyur proses. Mengidentifikasi masalah mendasar secara akurat sangat penting untuk menerapkan tindakan korektif yang efektif.
Menyeimbangkan kekurangan: Meningkatkan satu aspek OEE (ketersediaan, kinerja, atau kualitas) terkadang dapat menyebabkan kekurangan di area lain. Sebagai contoh, meningkatkan kecepatan produksi (kinerja) dapat menghasilkan tingkat kecacatan yang lebih tinggi (kualitas). Organisasi perlu menyeimbangkan kekurangan ini dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampak keseluruhan pada OEE dan kepuasan pelanggan.
Mempertahankan peningkatan OEE: Mencapai peningkatan awal dalam OEE merupakan pencapaian yang signifikan, namun mempertahankan peningkatan tersebut bisa jadi merupakan hal yang menantang. Tanpa fokus pada pemantauan yang berkelanjutan, manajemen kinerja dan upaya peningkatan yang berkelanjutan, OEE dapat menurun seiring waktu. Perbaikan yang berkelanjutan membutuhkan komitmen untuk pengukuran dan analisis yang berkelanjutan.
Dengan mengenali dan mengatasi tantangan-tantangan ini secara proaktif, organisasi dapat mengatasi hambatan dan mencapai implementasi OEE yang sukses, yang mengarah pada peningkatan yang berkelanjutan dalam efektivitas peralatan dan produktivitas secara keseluruhan.
OEE adalah metrik serbaguna yang dapat diterapkan di berbagai industri dan sektor untuk mengukur dan meningkatkan kinerja peralatan. Berikut adalah beberapa kasus penggunaan khusus untuk OEE di berbagai industri:
OEE sangat penting dalam industri makanan dan minuman untuk mengoptimalkan proses produksi, mengurangi limbah, serta memastikan kualitas produk yang konsisten dan kepatuhan terhadap peraturan. Alat ini membantu dalam memantau kinerja peralatan, mengidentifikasi penyebab waktu henti (misalnya, pembersihan, pergantian) dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan di berbagai bidang seperti jalur pengemasan, operasi pengisian, dan pemrosesan makanan.
OEE memainkan peran penting dalam manufaktur farmasi untuk memastikan produksi yang efisien dan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Hal ini membantu dalam memantau kinerja peralatan, mengoptimalkan proses pembersihan dan pergantian, meminimalkan pemadaman, dan mempertahankan standar kualitas tinggi.
OEE diterapkan di sektor energi dan utilitas untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pembangkit listrik, distribusi, dan peralatan utilitas. Hal ini membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengurangi pemadaman, mengoptimalkan jadwal pemeliharaan, dan meningkatkan efisiensi operasional dan keandalan jaringan secara keseluruhan.
OEE digunakan dalam industri pertambangan dan ekstraktif untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas alat berat, seperti ekskavator, loader, dan penghancur. Hal ini membantu dalam mengoptimalkan pemanfaatan peralatan, mengurangi waktu henti yang tidak direncanakan dan meningkatkan produktivitas proses penambangan dan ekstraksi.
OEE digunakan secara luas dalam industri otomotif untuk mengoptimalkan efektivitas dan kinerja jalur perakitan, operasi permesinan, dan proses manufaktur lainnya. Hal ini membantu mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, mengurangi waktu henti, meminimalkan cacat, dan meningkatkan produktivitas manufaktur.
OEE sangat berharga di sektor kedirgantaraan dan pertahanan untuk meningkatkan efektivitas proses manufaktur dan pemeliharaan untuk pesawat terbang dan peralatan pertahanan. Ini membantu mengurangi waktu henti, mengoptimalkan jadwal pemeliharaan, dan memastikan standar berkualitas tinggi.
Berikut adalah beberapa tren terkini di bidang ini:
Integrasi dengan Industrial IoT (IIoT): Integrasi sistem OEE dengan teknologi IIoT telah mendapatkan daya tarik. IIoT memungkinkan pengumpulan data secara real-time dari sensor peralatan, memberikan pengukuran OEE yang lebih akurat dan tepat waktu. Integrasi ini juga memfasilitasi pemeliharaan prediktif, pemantauan jarak jauh, dan pengambilan keputusan berbasis data untuk mengoptimalkan kinerja peralatan.
Analisis dan AI tingkat lanjut: Penggunaan analisis dan AI tingkat lanjut dalam analisis OEE telah berkembang. Algoritme pembelajaran mesin dapat menganalisis data dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola, dan mengungkap wawasan tersembunyi untuk mengoptimalkan OEE. Analisis prediktif membantu organisasi mengantisipasi kegagalan peralatan, mengoptimalkan jadwal pemeliharaan, dan meningkatkan efektivitas secara keseluruhan.
Solusi OEE berbasis cloud: Solusi OEE berbasis cloud menawarkan skalabilitas, aksesibilitas, dan kemudahan implementasi. Organisasi dapat memanfaatkan platform cloud untuk menyimpan dan memproses data OEE dalam volume besar, berkolaborasi secara real time, serta mengakses analitik dan laporan OEE dari mana saja, memfasilitasi pemantauan jarak jauh dan pengambilan keputusan.
OEE dalam budaya peningkatan berkelanjutan: OEE semakin dipandang sebagai metrik dasar dalam membangun budaya peningkatan berkelanjutan. Organisasi menggunakan OEE sebagai indikator kinerja utama (KPI) untuk mendorong akuntabilitas, melibatkan karyawan, mendorong kolaborasi, dan mendorong upaya perbaikan berkelanjutan di seluruh organisasi.
Aplikasi dan visualisasi seluler: Aplikasi seluler dan alat visualisasi menyediakan data OEE waktu nyata dan dasbor kinerja pada perangkat seluler. Hal ini memberdayakan operator dan manajer untuk memantau kinerja peralatan, menerima peringatan, dan mengakses wawasan OEE di mana saja, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan waktu respons yang lebih cepat.
Fokus pada standardisasi OEE: Standardisasi membantu memastikan konsistensi, memungkinkan pembandingan, dan memfasilitasi kolaborasi yang lebih mudah serta berbagi pengetahuan di antara rekan-rekan industri.
