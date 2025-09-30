Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan preventif?

Meskipun strategi pemeliharaan preventif dan prediktif mengikuti jadwal pemeliharaan rutin untuk menghindari kerusakan aset, pemeliharaan reaktif hanya menentukan perbaikan setelah aset mengalami kerusakan. Aset didefinisikan sebagai sesuatu yang berguna atau berharga bagi suatu organisasi. Istilah ini mencakup aset fisik dan non-fisik seperti infrastruktur dan peralatan, modal, dan manusia.

Pemeliharaan preventif dan prediktif dianggap sebagai strategi pemeliharaan proaktif dan paling sesuai untuk organisasi yang memiliki aset kompleks dan memiliki modal yang siap diinvestasikan dalam program pemeliharaan secara keseluruhan. Di sisi lain, pemeliharaan reaktif paling cocok untuk organisasi dengan aset non-kritis berbiaya rendah yang tidak akan mengganggu proses bisnis normal saat aset tersebut rusak.

Ada tiga jenis pemeliharaan reaktif yang berbeda.

Pemeliharaan darurat: Pemeliharaan darurat adalah jenis pemeliharaan aset yang tidak terencana yang dilakukan saat peralatan vital rusak. Karena prioritas yang diberikan untuk memperbaiki peralatan dengan pekerjaan pemeliharaan darurat, maka strategi ini sering kali mengakibatkan gangguan dan penundaan.

Pemeliharaan kerusakan: Seperti halnya pemeliharaan darurat, pemeliharaan kerusakan adalah respons yang tidak terencana terhadap aset yang tiba-tiba perlu diperbaiki. Karena sifat pemeliharaan kerusakan yang tidak terduga, biasanya pemeliharaan ini mahal dan memakan waktu.

Pemeliharaan jalankan hingga gagal: Pemeliharaan jalankan hingga gagal adalah strategi pemeliharaan yang sengaja memungkinkan aset dijalankan sampai rusak. Dalam beberapa kasus, aset pengganti telah dibeli dan siap dipasang. Strategi ini hanya efektif untuk peralatan yang dapat diganti atau diperbaiki dengan cepat tanpa harus menghentikan produksi dalam jangka waktu yang lama.