Kedua jenis strategi pemeliharaan ini meningkatkan waktu aktif dan mengurangi waktu henti, sehingga meningkatkan keandalan dan siklus hidup aset. Perbedaan utama adalah waktu dan kemampuan untuk memprediksi kemungkinan kondisi aset di masa depan.

Program pemeliharaan preventif menggunakan data historis untuk mengantisipasi kondisi aset yang diharapkan dan mereka menjadwalkan tugas pemeliharaan rutin secara berkala sebelumnya. Meskipun hal ini baik untuk perencanaan, aset mungkin kurang atau lebih dipelihara, mengingat sebagian besar kegagalan aset tidak terduga. Masalah mungkin terlambat didiagnosis untuk mencegah kerusakan pada aset, misalnya, yang kemungkinan akan berarti waktu henti yang lebih lama saat diperbaiki, atau menghabiskan waktu dan uang yang sebenarnya tidak diperlukan.

Pemeliharaan prediktif menghindari pemeliharaan yang tidak perlu dengan memahami kondisi peralatan yang sebenarnya. Ini berarti bahwa alat ini dapat mendeteksi dan melakukan perbaikan masalah lebih awal daripada pemeliharaan preventif dan mencegah timbulnya masalah yang lebih serius.

Pemeliharaan prediktif memanfaatkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, machine learning, dan Internet of Things (IoT) untuk menghasilkan insight. Sistem dan perangkat lunak manajemen pemeliharaan secara otomatis membuat perintah kerja pemeliharaan korektif, memungkinkan tim pemeliharaan, ilmuwan data, dan karyawan lainnya untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih baik secara finansial.

Alur kerja manajemen inventaris seperti rantai pasokan tenaga kerja dan suku cadang menjadi lebih efisien dan berkelanjutan dengan meminimalkan penggunaan energi dan limbah. Pemeliharaan prediktif dapat memasukkan data ke dalam praktik pemeliharaan lain berdasarkan analitik real-time seperti kembaran digital, yang dapat digunakan untuk memodelkan skenario dan opsi pemeliharaan lainnya tanpa risiko terhadap produksi.

Ada beberapa kendala yang harus diatasi agar pemeliharaan prediktif menjadi efektif atau bahkan memungkinkan, seperti kompleksitas, pelatihan, dan data. Pemeliharaan prediktif membutuhkan infrastruktur data dan sistem modern yang dapat membuat pengaturan mahal jika dibandingkan dengan pemeliharaan preventif. Melatih tenaga kerja untuk menggunakan alat dan proses baru serta menginterpretasikan data dengan benar bisa jadi mahal dan memakan waktu. Pemeliharaan prediktif juga bergantung pada pengumpulan volume besar data spesifik. Dan terakhir, menerapkan strategi pemeliharaan prediktif membutuhkan perubahan budaya untuk mengakomodasi pergeseran dari operasi harian yang telah ditentukan ke operasi harian yang lebih fleksibel, yang dapat menjadi tantangan.

Singkatnya, meskipun strategi pemeliharaan preventif dan pemeliharaan prediktif berfokus pada peningkatan keandalan aset dan mengurangi risiko kegagalan, keduanya sangat berbeda. Pemeliharaan preventif bersifat teratur dan rutin, sedangkan pemeliharaan prediktif berfokus pada penyediaan informasi yang tepat tentang aset tertentu pada waktu yang tepat. Pemeliharaan preventif cocok untuk aset di mana pola kegagalan dapat diprediksi (misalnya, masalah berulang atau sering) dan dampak kegagalan relatif rendah, sedangkan pemeliharaan prediktif mungkin lebih menguntungkan untuk aset strategis di mana kegagalan kurang dapat diprediksi dan dampak kegagalan terhadap bisnis tinggi. Pada akhirnya, jika strategi pemeliharaan prediktif berhasil diterapkan dan dijalankan, mereka akan menghasilkan pelanggan yang lebih bahagia dan penghematan biaya yang signifikan melalui pemeliharaan dan kinerja aset yang dioptimalkan.