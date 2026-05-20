Apa itu pemeliharaan kerusakan?

Tidak seperti beberapa pendekatan manajemen pemeliharaan lainnya, pemeliharaan kerusakan tidak melibatkan pemeliharaan rutin atau kegiatan pemeliharaan rutin yang dirancang untuk mencegah aset gagal.

Ketika peralatan gagal di bawah program pemeliharaan kerusakan, teknisi perbaikan mendiagnosis masalah dan membuat perintah kerja. Sementara pendekatan pemeliharaan lainnya bergantung pada pemantauan berbasis kondisi waktu nyata (CBM) dan analisis prediktif, pemeliharaan kerusakan sepenuhnya didasari oleh peristiwa dan pekerjaan pemeliharaan dimulai hanya setelah aset gagal.

Pemeliharaan kerusakan adalah salah satu pendekatan manajemen aset tertua dan paling sederhana dan masih sangat diandalkan di banyak industri. Lingkungan industri, gudang, fasilitas kesehatan, infrastruktur utilitas, dan armada transportasi semuanya menggunakan metode pemeliharaan kerusakan sebagai bagian inti dari strategi pemeliharaan mereka. Menurut laporan baru-baru ini, di lingkungan industri saja, pemeliharaan kerusakan adalah strategi utama bagi 38% tim pemeliharaan.1

Meskipun pemeliharaan kerusakan sering dikaitkan secara negatif dengan waktu henti yang tidak direncanakan dan pemeliharaan darurat, pemeliharaan ini masih bisa menjadi alat yang sangat efektif bila digunakan secara strategis. Tim pemeliharaan yang kuat mengandalkan program pemeliharaan proaktif untuk aset mereka yang paling penting dan menggunakan pemeliharaan kerusakan untuk peralatan non-kritis.