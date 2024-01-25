Optimalisasi suku cadang MRO

Jenis stok suku cadang MRO berbeda-beda menurut industri dan peralatan, bisa berupa komponen yang sangat khusus hingga kebutuhan dasar. Perlengkapan ini mencakup segala sesuatu mulai dari item infrastruktur besar seperti turbin, generator, transformator, serta sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara, hingga item yang lebih kecil seperti roda gigi, pelumas, dan alat pel. Berbagai perusahaan yang sangat bergantung pada aset fisik semakin memprioritaskan optimalisasi inventaris, dipicu oleh kewajiban mematuhi regulasi Industry 4.0 yang kian kompleks, proses transformasi digital, serta kebutuhan untuk menurunkan biaya operasional.

Seiring waktu, manajer inventaris telah menguji pendekatan yang berbeda untuk menentukan yang paling cocok untuk organisasi mereka.

Selama bertahun-tahun, bisnis menyukai operasi just-in-time sebagai pendekatan paling logis untuk mengelola inventaris dan meminimalkan biaya penyimpanan. Namun, gangguan baru-baru ini dalam rantai pasokan global, karena pandemi dan masalah geo-spesifik, telah membuat banyak orang lengah.

Jika operasi membutuhkan suku cadang yang tidak tersedia, seringkali mengakibatkan waktu henti peralatan atau kehabisan stok yang mahal. Bahkan di masa lalu, metode ini sering menyebabkan biaya tambahan untuk mempercepat atau pengiriman, bersama dengan kekhawatiran tentang kualitas suku cadang.

Mempertimbangkan bahwa IDC menyurvei 37% perusahaan yang mengelola inventaris suku cadang dengan menggunakan spreadsheet, email, folder bersama atau pendekatan yang tidak pasti, menjadi jelas bahwa praktik ini membawa lebih banyak risiko daripada yang terlihat.2 Kecuali forecasting permintaan Anda akurat, mengadopsi pendekatan reaktif mungkin terbukti kurang efisien.

Sekarang, pertimbangkan pendekatan just-in-case . Sebagian manajer memutuskan untuk menambah persediaan suku cadang sebagai langkah antisipatif, didasarkan pada pengalaman terdahulu terkait keterlambatan maupun dampak buruk lainnya. Walaupun keberadaan stok pengaman memberikan keuntungan operasional, inventaris yang berlebihan dapat meningkatkan biaya sekaligus menuntut upaya manajemen yang jauh lebih besar. Jika aset tidak diberi tingkat kritis atau prioritas yang jelas, perusahaan bisa saja menyimpan banyak bagian yang sebenarnya tidak perlu dan akhirnya menjadi usang. Hal ini, pada akhirnya, memicu siklus berkelanjutan pengeluaran untuk upaya pengurangan inventaris.