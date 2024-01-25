Optimalisasi suku cadang MRO

Banyak manajer di industri yang padat aset seperti energi, utilitas, atau manufaktur proses, melakukan tugas yang rumit dan berisiko tinggi saat mengelola persediaan. Menemukan keseimbangan yang tepat menjadi hal yang krusial untuk memastikan kesuksesan inisiatif pemeliharaan, perbaikan, dan operasi (MRO), khususnya suku cadang yang mendukungnya.
Terlepas dari apakah proses MRO mencakup pemeliharaan preventif, penanganan kegagalan layanan, atau perombakan saat penghentian operasi, sasaran akhirnya identik: meningkatkan tingkat layanan, memastikan fungsi yang aman dan berkelanjutan, mengoptimalkan efisiensi operasional, serta meminimalkan waktu henti yang tidak direncanakan dan berbiaya tinggi.
Laporan terbaru menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam biaya waktu henti manufaktur dari 2021 hingga 2022, dengan perusahaan Fortune Global 500 sekarang kehilangan 11% dari omzet tahunan mereka yang berjumlah hampir USD 1,5 triliun, naik dari USD 864 miliar pada 2019 hingga 2020. 1
Studi lain mengungkapkan:
Jenis stok suku cadang MRO berbeda-beda menurut industri dan peralatan, bisa berupa komponen yang sangat khusus hingga kebutuhan dasar. Perlengkapan ini mencakup segala sesuatu mulai dari item infrastruktur besar seperti turbin, generator, transformator, serta sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara, hingga item yang lebih kecil seperti roda gigi, pelumas, dan alat pel. Berbagai perusahaan yang sangat bergantung pada aset fisik semakin memprioritaskan optimalisasi inventaris, dipicu oleh kewajiban mematuhi regulasi Industry 4.0 yang kian kompleks, proses transformasi digital, serta kebutuhan untuk menurunkan biaya operasional.
Seiring waktu, manajer inventaris telah menguji pendekatan yang berbeda untuk menentukan yang paling cocok untuk organisasi mereka.
Selama bertahun-tahun, bisnis menyukai operasi just-in-time sebagai pendekatan paling logis untuk mengelola inventaris dan meminimalkan biaya penyimpanan. Namun, gangguan baru-baru ini dalam rantai pasokan global, karena pandemi dan masalah geo-spesifik, telah membuat banyak orang lengah.
Jika operasi membutuhkan suku cadang yang tidak tersedia, seringkali mengakibatkan waktu henti peralatan atau kehabisan stok yang mahal. Bahkan di masa lalu, metode ini sering menyebabkan biaya tambahan untuk mempercepat atau pengiriman, bersama dengan kekhawatiran tentang kualitas suku cadang.
Mempertimbangkan bahwa IDC menyurvei 37% perusahaan yang mengelola inventaris suku cadang dengan menggunakan spreadsheet, email, folder bersama atau pendekatan yang tidak pasti, menjadi jelas bahwa praktik ini membawa lebih banyak risiko daripada yang terlihat.2 Kecuali forecasting permintaan Anda akurat, mengadopsi pendekatan reaktif mungkin terbukti kurang efisien.
Sekarang, pertimbangkan pendekatan just-in-case . Sebagian manajer memutuskan untuk menambah persediaan suku cadang sebagai langkah antisipatif, didasarkan pada pengalaman terdahulu terkait keterlambatan maupun dampak buruk lainnya. Walaupun keberadaan stok pengaman memberikan keuntungan operasional, inventaris yang berlebihan dapat meningkatkan biaya sekaligus menuntut upaya manajemen yang jauh lebih besar. Jika aset tidak diberi tingkat kritis atau prioritas yang jelas, perusahaan bisa saja menyimpan banyak bagian yang sebenarnya tidak perlu dan akhirnya menjadi usang. Hal ini, pada akhirnya, memicu siklus berkelanjutan pengeluaran untuk upaya pengurangan inventaris.
Jadi, ketika mempertimbangkan kelemahan dari pendekatan just-in-time dan just-in-case, tujuannya adalah menemukan keseimbangan ideal yang membantu memastikan Anda memiliki bahan yang tepat untuk mempertahankan operasi bisnis sambil menyediakan tim Anda dengan apa yang mereka butuhkan pada waktu yang tepat.
Ini bukan murni teoritis. Ada manfaat yang dapat diukur untuk menyeimbangkan dinamika suku cadang MRO dan permintaan material. Banyak organisasi tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan internal untuk menjalankan prosedur yang diperlukan ini tetapi mereka yang mampu melakukannya melaporkan:3
Jawaban singkatnya: mengumpulkan, menganalisis, dan bertindak berdasarkan data secara real-time untuk buka nilai langsung di seluruh operasi Anda. Kedengarannya mudah, tapi apakah benar semudah itu dilakukan? Bisa jadi jika Anda mengandalkan spreadsheet, jumlah aset fisik atau semata-mata pada pemantauan kondisi.
Pertimbangkan pertanyaan berikut ini:
Meskipun kecerdasan buatan (AI) sudah menjadi bagian dari rencana banyak manajer persediaan, penting untuk terus memantau perkembangan terbaru dari teknologi ini. AI generatif memiliki potensi untuk memberikan dukungan kuat di area data utama:
IBM MRO Inventory Optimization dapat membantu mengoptimalkan inventaris MRO Anda dengan memberikan gambaran kinerja yang akurat dan terperinci. Solusi yang fleksibel dan dapat diskalakan ini merupakan platform inventaris cloud yang dikelola sepenuhnya yang dirancang untuk mengumpulkan, toko, dan menganalisis data stok inventaris MRO dalam jumlah besar dengan menggunakan serangkaian algoritme dan analitik canggih untuk mengoptimalkan inventaris MRO secara cerdas.
