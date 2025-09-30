Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan berbasis kondisi?

Pemeliharaan berbasis kondisi (CBM) adalah strategi pemeliharaan preventif yang bergantung pada pemantauan aset atau peralatan untuk menentukan kapan pekerjaan pemeliharaan diperlukan.

CBM melibatkan penggunaan sensor dan peralatan pemantauan lainnya untuk mengumpulkan data tentang kinerja peralatan. Dengan menggunakan algoritme, pembelajaran mesin, dan AI, data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan anomali yang mungkin mengindikasikan masalah pemeliharaan.

Di masa lalu, perusahaan hanya melakukan pemeliharaan sesuai jadwal tetap atau ketika peralatan rusak, yang sering kali mengakibatkan praktik pemeliharaan yang mahal dan tidak efisien (misalnya, waktu henti yang tidak terduga dan perbaikan darurat). Akan tetapi, pemeliharaan berbasis kondisi menawarkan pendekatan yang lebih baru dan lebih maju untuk manajemen pemeliharaan.

Daripada melakukan pemeliharaan pada jadwal yang telah ditentukan atau menunggu kerusakan peralatan, CBM menggunakan data real-time untuk mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan, sehingga memungkinkan praktik pemeliharaan yang lebih efisien dan hemat biaya.