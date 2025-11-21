Apa itu manajemen pemeliharaan?

Strategi pemeliharaan bergantung pada berbagai jenis aktivitas pemeliharaan untuk mencapai tujuannya, termasuk mencegah waktu henti peralatan dan menghasilkan penghematan biaya.

Dapat dikatakan, manajemen pemeliharaan adalah sejenis manajemen aset perusahaan (EAM) karena secara langsung melibatkan pemeliharaan aset fisik seperti fasilitas.

Namun, ada perbedaan. EAM melacak kinerja aset melalui keseluruhan siklus hidup aset, termasuk sejarah awalnya, seperti akuisisi. Program manajemen pemeliharaan lebih berfokus pada tahap-tahap selanjutnya dari perjalanan hidup aset itu. Aspek pentingnya adalah memutuskan apa yang diperlukan untuk secara efektif memperpanjang masa pakai fasilitas dan kinerja peralatan selama periode tersebut.