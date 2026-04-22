Pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif adalah pendekatan yang berbeda secara fundamental untuk pemeliharaan aset.

Pemeliharaan preventif dirancang untuk mengurangi kemungkinan kegagalan peralatan melalui inspeksi rutin dan tugas pemeliharaan terjadwal. Pemeliharaan korektif, bagaimanapun, hanya diterapkan setelah aset rusak. Menurut laporan terbaru, pemeliharaan preventif dapat memangkas total biaya pemeliharaan sebesar 12-18%.1

Strategi pemeliharaan preventif yang dirancang dengan baik sering kali mencakup aspek pemeliharaan korektif untuk mengatasi kegagalan peralatan yang tidak terduga dan mengurangi durasi waktu henti yang tidak direncanakan, yang dapat merugikan bisnis sebesar jutaan dolar.

Program pemeliharaan preventif biasanya lebih berteknologi maju karena integrasi yang lebih dalam antara kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT). Namun, pemeliharaan tersebut masih belum dapat sepenuhnya menghilangkan kemungkinan kegagalan peralatan yang memerlukan intervensi segera.

Perbedaan utama antara program pemeliharaan korektif dan preventif: