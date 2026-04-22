Pemeliharaan korektif adalah pendekatan pemeliharaan populer yang berfokus pada perbaikan aset setelah rusak. Intinya, pemeliharaan korektif berbeda dari jenis pemeliharaan lainnya karena tidak proaktif; pemeliharaan dilakukan hanya ketika aset tidak berfungsi.
Dalam pendekatan manajemen pemeliharaan modern, pemeliharaan korektif dianggap sebagai salah satu dari tiga jenis pemeliharaan inti, bersama dengan pemeliharaan preventif dan pemeliharaan prediktif. Pemeliharaan korektif mencakup perbaikan cepat yang dilakukan segera setelah kerusakan dan intervensi terencana yang dilakukan di kemudian hari.
Pada intinya, pemeliharaan korektif membantu tim mengambil tindakan korektif ketika aset gagal berfungsi. Teknisi yang melakukan pemeliharaan korektif biasanya melaksanakan berbagai tugas pemeliharaan—mulai dari penyesuaian kecil hingga perombakan besar—dengan tujuan mengembalikan aset agar siap bekerja sesegera mungkin.
Beberapa faktor dapat memicu program pemeliharaan korektif, termasuk:
Berikut adalah contoh paling umum di mana pemeliharaan korektif lebih hemat biaya dan praktis daripada jenis pemeliharaan lainnya:
Pemeliharaan reaktif secara khusus mengacu kepada pendekatan pemeliharaan di mana teknisi memperbaiki peralatan hanya ketika peralatan tersebut rusak. Kegagalan aset penting yang tidak terduga, misalnya, sering kali memicu pendekatan pemeliharaan reaktif. Tim pemeliharaan mendeteksi kerusakan dan merespons dengan perbaikan darurat—sering kali dengan waktu terbatas—untuk menghindari waktu henti yang mahal.
Pemeliharaan korektif lebih luas daripada pemeliharaan reaktif, mencakup pemeliharaan korektif yang tidak direncanakan dan terencana—perbaikan yang diidentifikasi sebagai akibat dari kerusakan yang tidak terduga atau selama inspeksi rutin dan pemantauan kondisi (CM).
Dari perspektif manajemen pemeliharaan, pemeliharaan reaktif dianggap sebagai bagian dari pemeliharaan korektif.
Pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif adalah pendekatan yang berbeda secara fundamental untuk pemeliharaan aset.
Pemeliharaan preventif dirancang untuk mengurangi kemungkinan kegagalan peralatan melalui inspeksi rutin dan tugas pemeliharaan terjadwal. Pemeliharaan korektif, bagaimanapun, hanya diterapkan setelah aset rusak. Menurut laporan terbaru, pemeliharaan preventif dapat memangkas total biaya pemeliharaan sebesar 12-18%.1
Strategi pemeliharaan preventif yang dirancang dengan baik sering kali mencakup aspek pemeliharaan korektif untuk mengatasi kegagalan peralatan yang tidak terduga dan mengurangi durasi waktu henti yang tidak direncanakan, yang dapat merugikan bisnis sebesar jutaan dolar.
Program pemeliharaan preventif biasanya lebih berteknologi maju karena integrasi yang lebih dalam antara kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT). Namun, pemeliharaan tersebut masih belum dapat sepenuhnya menghilangkan kemungkinan kegagalan peralatan yang memerlukan intervensi segera.
Perbedaan utama antara program pemeliharaan korektif dan preventif:
Pendekatan pemeliharaan korektif mengikuti proses enam langkah yang dimulai ketika suatu aset mengalami kegagalan dan berakhir ketika aset tersebut dipulihkan ke kondisi kerja yang baik dan akar masalah telah diidentifikasi.
Tim pemeliharaan mengidentifikasi peralatan yang rusak melalui inspeksi rutin atau pemantauan otomatis dan menghasilkan perintah kerja.
Munculnya sistem pemantauan pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) yang canggih telah meningkatkan otomatisasi langkah ini. Sistem yang canggih menghasilkan perintah kerja sendiri dan mengirimkan pemberitahuan atau eskalasi kepada pekerja di lapangan melalui perangkat seluler.
Selama tahap pemecahan masalah dan perencanaan, teknisi pemeliharaan mencoba mendiagnosis masalah yang menyebabkan kegagalan peralatan dan menetapkan akar masalah.
Setelah mereka memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi, mereka menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah dan memilih suku cadang yang tepat untuk memperbaiki peralatan.
Fase perbaikan dari proses pemeliharaan korektif sering kali merupakan yang terpanjang dan paling sulit.
Teknisi sering harus menunggu suku cadang tiba sebelum mereka dapat mulai bekerja. Setelah suku cadang yang diperlukan ada di lokasi, mereka bekerja dengan hati-hati dan tekun untuk mengembalikan peralatan yang terdampak agar berfungsi dengan baik.
Sebelum mengintegrasikan kembali aset yang diperbaiki ke dalam proses bisnis, teknisi pemeliharaan menguji kinerja dan keandalannya.
Biasanya, tahap ini memiliki sejumlah langkah tambahan yang diperlukan untuk memvalidasi kondisi kerja aset dan mengaktifkannya kembali.
Teknisi pemeliharaan dan perbaikan aset modern harus mendokumentasikan secara menyeluruh setiap langkah proses perbaikan mereka untuk mematuhi peraturan dan memastikan kondisi kerja yang aman.
Sekali lagi, alat CMMS canggih berperan dalam mengotomatiskan aspek langkah ini, seperti penutupan perintah kerja, pencatatan kesalahan, dan pengambilan foto. Alat CMMS membantu tim pemeliharaan mempersingkat waktu rata-rata perbaikan (MTTR), yakni metrik utama untuk mengevaluasi kinerja mereka.
Alat CMMS dapat mendeteksi kegagalan peralatan dan menghasilkan perintah kerja, yang akan mengirim teknisi pemeliharaan ke lokasi kegagalan fungsi.
Perintah kerja yang dihasilkan CMMS yang umum meliputi:
Selama fase analisis akar masalah, tim pemeliharaan mencoba mengidentifikasi penyebab yang mendasari kegagalan dan menyusun rencana untuk mencegah terulangnya kegagalan.
Alat CMMS modern membuat catatan yang dapat dicari dari setiap kesalahan dan perbaikan aset yang dan menerapkan analisis yang ditingkatkan AI untuk menemukan tren dan pola dalam data historis.
Organisasi mengandalkan dua jenis pemeliharaan korektif, yaitu terencana dan tidak terencana:
Meskipun lebih tua dan teknologinya tidak semaju pendekatan pemeliharaan lainnya, pemeliharaan korektif masih berperan penting dalam program pemeliharaan modern yang seimbang. Berikut adalah beberapa manfaat yang paling umum:
Ada juga beberapa tantangan penting yang terkait dengan pemeliharaan korektif:
Pemeliharaan korektif memiliki reputasi yang buruk di sebagian besar lingkungan pemeliharaan modern karena terkait dengan kerusakan, kegagalan peralatan, dan gangguan pada proses bisnis inti. Meskipun masalah ini mungkin terjadi di masa lalu, banyak pendekatan modern untuk pemeliharaan korektif secara strategis memasangkannya dengan praktik pemeliharaan prediktif untuk menghindari hasil negatif ini.
Ketika tim pemeliharaan mengandalkan pemeliharaan prediktif untuk aset penting dan menggunakan pemeliharaan korektif untuk aset yang kurang penting, pemeliharaan korektif membantu mengurangi biaya dan lebih memfokuskan sumber daya di tempat yang diperlukan.
Strategi pemeliharaan yang modern dan seimbang mengandalkan berbagai pendekatan untuk menjaga kesehatan dan kinerja aset serta memperpanjang siklus hidup aset selama mungkin.
Tim pemeliharaan sering kali menerapkan pemeliharaan korektif bersama dengan pemeliharaan prediktif, preventif, dan berbasis kondisi untuk mencapai hasil terbaik. Berikut adalah beberapa faktor yang mereka perhitungkan ketika mempertimbangkan jenis pemeliharaan yang tepat untuk suatu aset.
Organisasi mengandalkan beberapa KPI untuk mengevaluasi kinerja program pemeliharaan korektif mereka. Industri pemeliharaan biasanya menggunakan metrik ini untuk membantu tim dalam meningkatkan dan menyempurnakan pendekatan pemeliharaan mereka:
Berikut cara pemeliharaan korektif digunakan di berbagai industri:
