Apa yang dimaksud dengan pemantauan kondisi?

Pemantauan kondisi (CM) adalah pendekatan pemeliharaan prediktif yang mengandalkan pengumpulan data real-time untuk memantau kondisi aset/sistem serta mendeteksi kesalahan dan anomali. Organisasi yang menggunakan pemantauan kondisi menggunakan pendekatan untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum aset kritis gagal, meminimalkan downtime yang tidak terencana dan memaksimalkan masa pakai aset.

Biasanya, proses pemantauan melibatkan pengumpulan data secara terus menerus dari berbagai sensor dan instrumen berteknologi tinggi yang dipasang pada aset yang ingin dilacak oleh departemen pemeliharaan. Sensor dapat memberikan serangkaian diagnostik, termasuk tingkat getaran, suhu, tekanan dan suara, di antara parameter lainnya.

Setelah bagian pemeliharaan memiliki data, mereka dapat menganalisis dan menginterpretasikannya dengan menggunakan salah satu (atau beberapa) dari berbagai teknik dan perangkat lunak yang tersedia. Dua penggunaan yang paling umum untuk data pemantauan kondisi adalah:

Pemantauan tren. Pemantauan tren menggunakan pengukuran dan analisis data secara terus menerus untuk mengidentifikasi tren yang mengarah pada kerusakan aset. Lebih khusus lagi, organisasi memutuskan metrik mana yang merupakan indikator terbaik untuk kondisi peralatan dan menggunakan metrik tersebut untuk menilai tren kinerja aset, dan pada akhirnya untuk mengantisipasi kapan aset akan memburuk melewati batas kritis. Pemantauan tren sering digunakan untuk melacak kinerja mesin. Pengecekan kondisi. Tidak seperti pemantauan tren, pengecekan kondisi bergantung pada pengukuran aset secara berkala saat aset tersebut berjalan. Bagian pemeliharaan kemudian menggunakan data tersebut untuk menilai kondisi aset saat ini. Memeriksa kualitas pelumas mesin dengan menggunakan kaca penglihatan oli adalah contoh pemeriksaan kondisi.

Terlepas dari bagaimana Anda menggunakan data pemantauan kondisi, Anda dapat memprogram alat analisis data Anda untuk menghasilkan peringatan atau pemberitahuan ketika potensi masalah muncul. Peringatan ini akan memicu tim pemeliharaan atau teknisi yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.



Teknik pemantauan kondisi paling sering digunakan untuk menjaga peralatan yang berputar (misalnya, gearbox, sentrifugal, mesin bolak-balik, dll.). Mereka membantu organisasi mengoptimalkan operasi pemeliharaan, terutama di industri-seperti manufaktur, pembangkit listrik, dan transportasi-di mana mesin dan peralatan sangat penting untuk operasi sehari-hari.



Dalam industri ini, bahkan kerusakan kecil pun dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan penurunan produktivitas. Sebagai contoh, di pabrik manufaktur, mesin yang rusak dapat menyebabkan penundaan produksi, tenggat waktu yang terlewat, penyimpangan dalam kepatuhan terhadap peraturan, dan peningkatan biaya. Dalam industri transportasi, mesin pesawat yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan pembatalan penerbangan, kehilangan pendapatan, dan bahkan masalah keselamatan.



Pada akhirnya, pemantauan kondisi dapat membantu tim pemeliharaan mengambil pendekatan yang lebih proaktif terhadap pemeliharaan, menghemat uang perusahaan dan memaksimalkan efisiensi operasional.