Jika Anda secara efektif merencanakan dan menjadwalkan 80% dari kegiatan pemeliharaan Anda, suku cadang yang direncanakan harus dipesan dan tersedia dalam waktu tunggu yang ditentukan. Perencanaan yang tepat memberikan sinyal permintaan yang jelas untuk suku cadang, yang menghilangkan kebutuhan penyimpanan stok untuk pekerjaan yang terencana. Oleh karena itu, perencanaan mengurangi kebutuhan untuk menyimpan, memelihara, dan mengelola suku cadang. Dengan demikian, Anda harus menyediakan suku cadang yang cukup untuk mengantisipasi 20% dari pekerjaan yang tidak terencana.

Penting untuk melacak pembelian suku cadang berdasarkan pemeliharaan yang terencana dan tidak terencana. Selain mencapai rasio kerja yang terencana 80%, bisnis harus mempertimbangkan apakah jendela penjadwalan cukup mengakomodasi waktu tunggu pemasok. Jika suku cadang tidak dapat dikirim tepat waktu, pemeliharaan dapat dipaksa untuk menggunakan stok pengaman untuk melanjutkan operasi. Ketika stok pengaman habis untuk pemeliharaan terencana, operasi akan menghadapi risiko ketika terjadi keadaan darurat. Peristiwa kehabisan stok sering kali menyebabkan peningkatan tingkat stok, yang menciptakan efek berantai yang meningkatkan anggaran pemeliharaan, mengurangi margin keuntungan, meningkatkan kebutuhan ruang, dan menyebabkan surplus. Surplus hari ini adalah potensi limbah besok.

Perencana harus memiliki akses ke alat pengoptimalan inventaris yang menghitung total waktu tunggu (termasuk waktu permintaan hingga pemesanan, waktu rata-rata tertimbang pemasok, dan waktu pengiriman). Memiliki visibilitas terkait total waktu tunggu memungkinkan perencana untuk sepenuhnya melaksanakan pemeliharaan yang terencana dan memiliki suku cadang yang tepat dalam jendela waktu tunggu. Jika perencanaan Anda tidak efektif, Anda akan memiliki lebih banyak inventaris untuk jangka waktu yang lebih lama, bahkan dengan alat pengoptimalan inventaris. Algoritma perkiraan akan menyesuaikan strategi stok untuk memasukkan semua konsumsi (tidak terencana dan terencana), bukan merencanakan dan menyediakan sesuai kebutuhan dan menjaga tingkat stok yang sesuai untuk 20% dari pekerjaan yang tidak terencana. Seiring waktu, praktik ini menyebabkan inventaris yang lebih usang dan terbuang.

Jaga agar perencanaan pemeliharaan Anda tetap efektif dengan memahami total waktu tunggu untuk suku cadang yang diperlukan. Jaga agar inventaris Anda tetap optimal dengan menyimpan stok untuk pekerjaan tidak terencana yang muncul tiba-tiba. Temukan alat pengoptimalan inventaris yang dirancang untuk persyaratan unik kegiatan pemeliharaan, dan Anda akan dapat melakukan pengukuran yang tepat untuk memastikan keberhasilan.