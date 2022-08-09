Di pabrik bahan kimia bertahun-tahun yang lalu, seorang teknisi pemeliharaan melakukan perbaikan pompa dengan tergesa-gesa. Suku cadang perbaikan yang diperlukan tidak tersedia, jadi teknisi melakukan pemeliharaan yang tidak terencana menggunakan suku cadang lain yang tampak serupa. Tetapi bahan konstruksi tidak sesuai untuk kerja pompa, sehingga casing pompa pecah dan menyemburkan minyak bersuhu 1.300 derajat ke atmosfer.
Untungnya, pabrik bahan kimia mampu mengurangi kerusakan lingkungan, dan tidak ada seorang pun di daerah terdekat ketika kegagalan yang mengancam jiwa terjadi. Tetapi kecelakaan itu adalah peringatan yang serius. Pabrik tidak bisa hanya berharap suku cadang yang tepat tersedia. Dibutuhkan strategi yang efektif untuk menjaga inventaris pemeliharaan dan perbaikan.
Teknisi pemeliharaan sering kali menanggung tekanan yang sangat besar agar produksi tetap berjalan setelah terjadi gangguan operasi. Sayangnya, beban ini dapat menyebabkan mereka mengambil jalan pintas yang merugikan untuk menyelesaikan perbaikan darurat. Meskipun risiko yang terkait dengan kerusakan seringkali bersifat finansial, pengelolaan stok untuk pemeliharaan yang buruk juga dapat menyebabkan risiko lingkungan dan keselamatan.
Efektivitas pemeliharaan dapat dinyatakan sebagai rasio pemeliharaan yang terencana dengan pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan terencana terdiri dari semua kegiatan yang direncanakan dan terjadwal (PM, PdM, korektif, dll.) sedangkan pemeliharaan kerusakan terdiri dari pekerjaan darurat, pekerjaan reaktif, dan pekerjaan perbaikan yang tidak terencana dan membutuhkan respons segera. Target yang baik mengikuti aturan 80/20: 80% pemeliharaan terencana, 20% pemeliharaan kerusakan.
Inventaris MRO mengacu pada persediaan penting, suku cadang, dan bahan lain yang diperlukan untuk pemeliharaan rutin, perbaikan, dan operasi. Jika Anda mengoptimalkan inventaris MRO, Anda perlu menentukan beberapa hal sebelum mempertimbangkan dampak keseluruhan dari kemampuan perencanaan tim pemeliharaan Anda. Apakah alat pengoptimalan inventaris Anda:
Penting untuk mengetahui seberapa penting setiap suku cadang sebelum Anda menerapkan algoritma perkiraan dan model biaya. Alat yang dirancang untuk industri manufaktur, jasa, dan retail memiliki algoritma perkiraan yang berfokus pada data pengadaan dan penjualan, bukan pada data aset dan perintah kerja. Algoritma ini tidak memperhitungkan kekritisan dan risiko bisnis yang terkait dengan kekritisan, yang sangat penting untuk strategi pengelolaan stok inventaris MRO. Saya suka analogi ini: Jika toko kelontong kehabisan roti, bisnis hampir tidak terganggu, dan toko tidak ditutup. Namun, di sebagian besar industri, kekurangan suku cadang tertentu dapat memperpanjang jeda operasi atau berpotensi menghentikan operasi sepenuhnya.
Jika Anda secara efektif merencanakan dan menjadwalkan 80% dari kegiatan pemeliharaan Anda, suku cadang yang direncanakan harus dipesan dan tersedia dalam waktu tunggu yang ditentukan. Perencanaan yang tepat memberikan sinyal permintaan yang jelas untuk suku cadang, yang menghilangkan kebutuhan penyimpanan stok untuk pekerjaan yang terencana. Oleh karena itu, perencanaan mengurangi kebutuhan untuk menyimpan, memelihara, dan mengelola suku cadang. Dengan demikian, Anda harus menyediakan suku cadang yang cukup untuk mengantisipasi 20% dari pekerjaan yang tidak terencana.
Penting untuk melacak pembelian suku cadang berdasarkan pemeliharaan yang terencana dan tidak terencana. Selain mencapai rasio kerja yang terencana 80%, bisnis harus mempertimbangkan apakah jendela penjadwalan cukup mengakomodasi waktu tunggu pemasok. Jika suku cadang tidak dapat dikirim tepat waktu, pemeliharaan dapat dipaksa untuk menggunakan stok pengaman untuk melanjutkan operasi. Ketika stok pengaman habis untuk pemeliharaan terencana, operasi akan menghadapi risiko ketika terjadi keadaan darurat. Peristiwa kehabisan stok sering kali menyebabkan peningkatan tingkat stok, yang menciptakan efek berantai yang meningkatkan anggaran pemeliharaan, mengurangi margin keuntungan, meningkatkan kebutuhan ruang, dan menyebabkan surplus. Surplus hari ini adalah potensi limbah besok.
Perencana harus memiliki akses ke alat pengoptimalan inventaris yang menghitung total waktu tunggu (termasuk waktu permintaan hingga pemesanan, waktu rata-rata tertimbang pemasok, dan waktu pengiriman). Memiliki visibilitas terkait total waktu tunggu memungkinkan perencana untuk sepenuhnya melaksanakan pemeliharaan yang terencana dan memiliki suku cadang yang tepat dalam jendela waktu tunggu. Jika perencanaan Anda tidak efektif, Anda akan memiliki lebih banyak inventaris untuk jangka waktu yang lebih lama, bahkan dengan alat pengoptimalan inventaris. Algoritma perkiraan akan menyesuaikan strategi stok untuk memasukkan semua konsumsi (tidak terencana dan terencana), bukan merencanakan dan menyediakan sesuai kebutuhan dan menjaga tingkat stok yang sesuai untuk 20% dari pekerjaan yang tidak terencana. Seiring waktu, praktik ini menyebabkan inventaris yang lebih usang dan terbuang.
Jaga agar perencanaan pemeliharaan Anda tetap efektif dengan memahami total waktu tunggu untuk suku cadang yang diperlukan. Jaga agar inventaris Anda tetap optimal dengan menyimpan stok untuk pekerjaan tidak terencana yang muncul tiba-tiba. Temukan alat pengoptimalan inventaris yang dirancang untuk persyaratan unik kegiatan pemeliharaan, dan Anda akan dapat melakukan pengukuran yang tepat untuk memastikan keberhasilan.
Bekerja sama dengan Oracle dan Accelalpha, kami menjelajahi cara model operasi AI agen berbasis cloud untuk rantai pasokan memungkinkan otomatisasi, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat inovasi.
Baca bagaimana pendapat para CEO mengenai keberlanjutan dalam kata-kata mereka sendiri dan bagaimana mereka mengintegrasikannya ke dalam bisnisnya.
Lihat bagaimana gen AI memberdayakan pemimpin rantai pasokan untuk mengatasi tantangan terberat saat ini.
Sederhanakan manajemen aplikasi dan dapatkan insight yang dapat Anda tindak lanjuti dengan menggunakan IBM® Concert, platform otomatisasi teknologi berbasis AI generatif.
Gunakan solusi rantai pasokan IBM untuk mengurangi gangguan dan membangun inisiatif yang tangguh dan berkelanjutan.
Bangun rantai pasokan berkelanjutan yang didukung AI dengan layanan konsultasi rantai pasokan IBM.
Dengan menggunakan AI, IBM Concert mengungkap insight penting tentang operasi Anda dan memberikan rekomendasi spesifik aplikasi untuk perbaikan. Temukan cara Concert dapat memajukan bisnis Anda.